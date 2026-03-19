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Negociación sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tiene dos versiones: esto se sabe

En 2026 se abre la licitación para el nuevo contrato de transmisión de los encuentros de la Dimayor, que quiere el mejor acuerdo posible para sus clubes

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La Dimayor negociará un nuevo
La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

El fútbol colombiano empezó un proceso de transición para la temporada 2027, cuando evolucionará con nuevas reglas como el “fair play financiero”, para evitar más equipos en crisis económica, y la idea de reducir la cantidad de clubes en la Liga BetPlay que, a falta de aprobación en asamblea, pasará de 20 a 18 clubes.

Sumado a eso, los derechos de televisión empezaron a negociarse con la Dimayor preparada para abrir el pliego de la licitación para todos los interesados, tanto en Colombia como el exterior, que quieran transmitir los encuentros de los campeonatos profesionales.

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Se conocieron dos versiones sobre cómo va ese proceso, uno con respecto a la fecha en que iniciarán las conversaciones con los oferentes, y otra en la que, al parecer, habría un acuerdo para renovar el contrato actual, que termina en diciembre de 2026, pero con nuevas normas.

¿Habría acuerdo entre Dimayor y Win Sports?

Desde 2012 inició el actual contrato de derechos de televisión en los campeonatos de la Dimayor, con la creación del canal deportivo Win Sports, que a partir de 2020 se quedó con la exclusividad de todos los encuentros del fútbol colombiano, a excepción de la Liga Femenina porque los comparte con la RTVC.

Aparentemente, la División Mayor tendría un acuerdo con el medio de comunicación para renovar el vínculo, subiendo la cifra pagada a los clubes, que no sea igualada por los demás interesados en la negociación, garantizando también la transmisión de los encuentros a nivel internacional.

Los partidos de la Liga
Los partidos de la Liga BetPlay son los más apetecidos en los derechos de televisión - crédito Colprensa

La información fue dada a conocer por el periodista Alejandro Pino, director de Publímetro, en su canal de YouTube Historias Secretas, mencionando que el canal deportivo, que actualmente maneja señal abierta, por suscripción y plataforma digital, convenció a la entidad con una cifra de 91 millones de dólares, superando los 50 millones de dólares que manejaba desde 2012.

Sin embargo, el punto de la discordia está en la repartición de las ganancias, pues una de las propuestas es que se modifique el sistema de los clubes de categoría “A”, con tres años o más en la primera división en su historia, y “B”, pues hay escuadras en segunda división que ganan el mismo dinero que instituciones como Atlético Nacional y Millonarios.

Los derechos de televisión del
Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por varios canales - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

Quedará en manos de la asamblea de la Dimayor si acepta que siga el canal deportivo para la temporada 2027, en medio de las críticas de los aficionados por la calidad de las transmisiones y contenido, o se le apuntará a un nuevo medio que se interese en el fútbol colombiano.

“Pliego para proponentes”

De otro lado, el periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, aseguró que, por el momento, no se tiene nada arreglado con los derechos de televisión del fútbol colombiano, pues hasta ahora se abrirá el proceso de negociación para conocer a los interesados.

Según el comunicador, en los próximos días se conocerá el pliego para los derechos, con el objetivo de que se inscriban todos los oferentes locales e internacionales, cumplan con las condiciones y arranquen a mostrar cifras ante la Dimayor, que quiere el mejor acuerdo posible para los clubes.

La Dimayor presentaría pliego para
La Dimayor presentaría pliego para los interesados en los derechos de televisión del fútbol colombiano en marzo de 2026 - crédito @cesaralo/X

“Antes de terminar marzo, la Dimayor abrirá un pliego para proponentes que aspiren a los derechos de televisión de la Liga colombiana a partir del 2027. Win tiene la posibilidad de igualar la mejor oferta. El proceso tendrá una auditoría internacional. La cifra que se está mencionando en algunas informaciones como acordada, no es cierta”, dijo el comunicador en su cuenta de X, desmintiendo a Pino Calad por el supuesto acuerdo de 91 millones de dólares.

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