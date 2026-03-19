Luis Díaz habló tras la clasificación del Bayern Múnich en Champions League: “Todavía queda mucho por recorrer”

Luis Díaz volvió a ser la gran figura para el Bayern Múnich en la Champions League-crédito Michaela Stache/REUTERS

Luis Díaz llega enchufado con la selección Colombia. Tras la clasificación a los cuartos de final del Bayern Múnich, en donde el exdelantero del Liverpool marcó el cuarto gol para los alemanes al minuto 70, la gran figura de la Tricolor ya se prepara para lo que serán los duelos exigentes de la fecha FIFA ante Croacia y Francia.

Además de su anotación, Díaz fue clave en la asistencia que le dio al delantero alemán Lennart Karl para anotar el 3-0 parcial en el partido ante Atalanta, el 18 de marzo de 2026, por lo que el Guajiro llegará en un gran nivel con la selección Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El "Guajiro" habló tras la clasificación de los "Gigantes de Baviera" a los cuartos de final de la Champions League sobre lo que será la fecha FIFA con la selección Colombia, en la cual jugará ante Croacia y Francia-crédito @ESPNColombia/X

Justamente después de la goleada por 4-1 y la clasificación a los cuartos de final de la Champions League del Bayern Múnich, Luis Díaz fue claro y habló sobre el enfoque que tendrá con la selección Colombia en la fecha FIFA.

Es importante recordar que tras el final del partido ante Atalanta, el colombiano se unirá a la concentración de jugadores que estarán en Estados Unidos para los partidos ante Croacia y Francia respectivamente.

“Después del partido del fin de semana tenemos selección. Hay que tratar de regular y llegar a competir de muy buena manera, y regresar con todo. No le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados, concentrados en el objetivo que tenemos, que es muy claro. Tenemos un grupo espectacular y hay que seguir de esta manera”.

“Lucho” habló también sobre la importancia que tendrá el descanso para lo que vendrá en el remate de la temporada, no sin antes disputar los partidos de la selección Colombia en la fecha FIFA, mostrando su ambición para lo que será el remate de la temporada 2025-2026:

“Es importante ahora descansar, porque todavía queda muchísimo por recorrer. Hay que seguir luchando por todo lo que estamos jugando”.

Las sensaciones de Luis Díaz tras la goleada al Atalanta

Luis Díaz destacó también el buen papel del equipo para la clasificación ante Atalanta-crédito Michaela Stache/REUTERS

El delantero del Bayern Múnich también tuvo tiempo para hablar sobre lo que fue el partido de vuelta ante el Atalanta de Italia, destacando como es habitual el trabajo colectivo que ha logrado el equipo dirigido por Vincent Kompany durante la temporada 2025-2026.

“Hicimos un partido correcto. Sabemos que tenemos una plantilla en la que, al que le toque jugar, lo hace de muy buena manera. También teníamos ese factor de la ventaja y era súper importante manejar quién jugaba o no. Entonces, hicimos un partido muy bueno, buscamos el resultado en casa, que era lo que obviamente íbamos a hacer, sacamos el resultado adelante y, gracias a Dios, se pudo clasificar a la siguiente ronda”.

Además fue autocrítico con el tema de la definición a la hora de anotar goles, y destacó la evolución a nivel personal que ha tenido durante la temporada, situación que le ha permitido ser uno de los goleadores del Bayern Múnich junto al inglés Harry Kane.

“Ya hubo momentos en los que fallé esas ocasiones a principio de temporada, pero hoy en día estoy tratando siempre de mejorar al máximo y corregir lo que puedo. Ahora tengo esa confianza que partido tras partido he venido demostrando. Es solo tratar de definir lo más seguro posible, es cuestión de momento y de segundos en la jugada. Muy feliz de ayudar otra vez al equipo con gol y asistencia”.

Así quedaron las series de los octavos de final de la Champions League

17 de marzo de 2026

Arsenal (Inglaterra) 2-0 Bayer Leverkusen (Alemania)

Estadio: Emirates de Londres

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 3-1 a favor del Arsenal con los goles de Robert Andrich al minuto 46 para Bayer Leverkusen y de Kai Havertz al 89 de tiro penal en la ida. En la vuelta Eberechi Eze anotó al minuto 36 y Declan Rice al 63 para los ingleses

Chelsea (Inglaterra) 0-3 PSG (Francia)

Estadio : Stamford Bridge de Londres

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Marcador global: 8-2 a favor del París Saint Germain con los goles de Bradley Barcola al minuto 10, de Ousmane Dembéle al minuto 40, de Vitinha al 74 y doblete de Khvicha Kvaratskhelia al minuto 86 y 90+4. Para Chelsea marcaron Malo Gusto al minuto 28 y Enzo Fernández al 57. En la vuelta jugada en Londres anotaron Khvicha Kvaratskhelia al minuto 6, Bradley Barcola al 14 y Senny Mayulu al 62 para PSG

Manchester City (Inglaterra) 1-2 Real Madrid (España)

Estadio: Etihad de Manchester

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 5-1 a favor del Real Madrid con el triplete de Federico Valverde al minuto 20, 27 y 42 de partido en la ida. En el juego de vuelta, Vinicius Junior anotó doblete al minuto 22 y 90+3 para Real Madrid, y Erling Halaand al 41 empató parcialmente el partido de vuelta para Manchester City.

18 de marzo de 2026

Barcelona FC (España) 7-2 Newcastle (Inglaterra)

Estadio: Camp Nou de Barcelona

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 8-3 a favor del Barcelona. Para el equipo español anotaron doblete el brasileño Raphinha al minuto 18 y 72, y el polaco Robert Lewandowski al 56 y 61 de partido, mientras que los demás goles los anotaron Marc Bernal al minuto 18, Lamine Yamal de tiro penal al 45+7 y Fermín López al 51. Empató en dos ocasiones el inglés Anthony Elanga al minuto 15 y 28 de partido.

Bayern Múnich (Alemania) 4-1 Atalanta (Italia)

Estadio: Allianz Arena de Múnich

Árbitro: Benoît Bastien (Francia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 10-2 a favor del Bayern Múnich con el doblete de Harry Kane al minuto 25 de tiro penal y al 54, el gol de Lennart Karl al 54 y de Luis Díaz al 70. Descontó Lazar Samardžić en el Atalanta al 85

Liverpool (Inglaterra) 4-0 Galatasaray (Turquía)

Estadio: Anfield Road de Liverpool

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Marcador global: 4-1 a favor del Liverpool con los goles de Dominik Szoboszlai al minuto 25, Hugo Ekitike al 51, Ryan Gravenberch al 53 y Mohamed Salah al 62 de partido para los ingleses

Tottenham (Inglaterra) 3-2 Atlético Madrid (España)

Estadio: Tottenham de Londres

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Marcador global: 7-5 a favor del Atlético de Madrid con los goles de Randall Kolo Muani al minuto 30, y el doblete de Xavi Simons al 52 y 90 de tiro penal para Tottenham, empató Julián Álvarez al minuto 47 y David Hancko al 75 para Atlético de Madrid