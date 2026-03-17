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Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

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Fredrik Sjovold marcando a Luis
Fredrik Sjovold marcando a Luis Javier Suárez-crédito Mats Torbergsen/NTB via REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting de Lisboa y el Bodø Glimt de Noruega por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

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11:58 hsHoy

Los Leones de Lisboa buscarán la remontada con su gente, ante la revelación del torneo

La decepción de Luis Javier
La decepción de Luis Javier Suárez tras caer en Noruega por la Champions League - crédito Mats Torbergsen/NTB via REUTERS

El partido se jugará el 17 de marzo de 2026 en el estadio José Alvalade, de Lisboa, a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el suizo Sandro Schärer, y estará acompañado en el VAR por Fedayi San.

Sporting de Lisboa viene de tener descanso al igual que Bodø Glimt en sus ligas locales para afrontar dicho partido.

Durante el enfrentamiento, Luis Javier Suárez fue titular en el Sporting y permaneció en el campo los 90 minutos. El atacante colombiano alternó posiciones, especialmente por la banda izquierda, para intentar desequilibrar ante la defensa noruega.

La marca a nivel defensiva por parte del Bodø/Glimt y las intervenciones del arquero Nikita Haikin consiguieron bloquear los remates del delantero colombiano.

El segundo tiempo mostró a un Sporting que realizó varias sustituciones, incluyendo la entrada de Daniel Bragança por Gonçalo Inácio en el minuto 80, y a su adversario reforzando la defensa y apostando al contragolpe

Durante los últimos minutos, el ambiente en el Aspmyra Stadion se definió por la celebración de la afición noruega. Sporting intentó descontar la diferencia, pero la defensa local se mostró solvente y rápida para sostener el marcador hasta el final de los tres minutos de reposición.

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