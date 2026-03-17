Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

Fredrik Sjovold marcando a Luis Javier Suárez-crédito Mats Torbergsen/NTB via REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting de Lisboa y el Bodø Glimt de Noruega por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

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