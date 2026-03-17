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Colombianos que viajen a México a los partidos de la selección Colombia tendrían que cumplir con una condición: “Es una invitación”

Los dos primeros partidos de la selección Colombia en la Copa del Mundo serán en México DF y Guadalajara

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Hinchas de la selección Colombia
Hinchas de la selección Colombia no tendrán la obligatoriedad de vacunarse para asistir a los dos primeros partidos de la Tricolor en el Mundial - crédito REUTERS/Brendan McDermid/VisualesIA

A menos de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México resiste la presión de implementar la obligación de la vacuna contra el sarampión para visitantes extranjeros, a pesar del aumento persistente de casos y de la preocupación internacional sobre la posible intensificación del brote.

La decisión, confirmada por la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, refleja la preferencia por políticas de persuasión y campañas intensivas de inmunización antes que por restricciones a los viajeros, pese a que el país se prepara para recibir más de 5 millones de turistas para el mayor evento deportivo del año.

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“Es una invitación, no es obligatorio, como no lo es para nadie en México, pero sabemos que es una herramienta muy efectiva de prevención y que es la mejor que tenemos” dijo la secretaria de Salud de la Ciudad de México.

Mientras las autoridades locales mantienen la recomendación de estar vacunado como un acto voluntario, el contexto epidemiológico muestra cifras alarmantes. El último reporte de la Secretaría de Salud indica que hasta el 19 de febrero se contabilizaban 10.439 casos activos de sarampión en territorio mexicano. Esta cifra contrasta con los 576 casos detectados solo en la Ciudad de México, según detalló Gasman Zylbermann.

En Colombia apenas se han
En Colombia apenas se han registrado cuatro casos de sarampión importado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El brote actual concentra el 69% de los casos en personas sin registro de vacunación, lo que obligó a intensificar la campaña de inoculación, apuntando a la meta de 2,4 millones de dosis aplicadas antes de la inauguración de la Copa. De acuerdo con Gasman Zylbermann, al 26 de mayo se habían administrado 1.801.654 dosis desde agosto de 2025, con la expectativa de alcanzar el 95% de cobertura en la población de 10 a 49 años en un plazo de tres semanas.

La selección Colombia tendrá su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio contra la selección de Uzbekistán en el estadio Azteca. Luego enfrentará a la selección ganadora del repechaje internacional entre República Democrática de El Congo, Jamaica y Nueva Caledonia el 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

El Mundial agudiza el foco sobre la vacunación y el estatus sanitario nacional

Bogotá reporta un aumento del
Bogotá reporta un aumento del 275 % en la aplicación de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola entre 2025 y marzo de 2026, en medio de la alerta internacional por casos importados - crédito Secretaría de Salud

La potencial llegada de 5,5 millones de visitantes, cifra estimada por la Secretaría de Turismo, refuerza la presión sobre las autoridades sanitarias nacionales y capitalinas. El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, se perfila como uno de los mayores retos epidemiológicos inmediatos.

A pesar de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso en febrero solicitar certificados de vacunación para extranjeros en partidos clave, la posición oficial fue ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que afirmó el 19 de febrero que México cuenta con vacunas suficientes y que no existe obligación sanitaria para ingresar al país con esquema contra el sarampión.

El secretario de Salud de México, David Kersenobich, aportó un diagnóstico estructural al señalar que la importación de casos y la movilidad internacional elevan el riesgo de propagación en eventos masivos. “La alta movilidad internacional facilita que personas no vacunadas o provenientes de lugares con baja inmunización introduzcan el virus en México y generen nuevos contagios”, afirmó Kersenobich durante una conferencia de prensa.

La vacunación contra el sarampión
La vacunación contra el sarampión para los partidos en México no es obligatoria, pero si es recomendada - crédito REUTERS/Johanna Geron/Foto de archivo

En términos de vigilancia y respuesta, la estrategia nacional prioriza el refuerzo de la cobertura vacunal, con especial atención a los niños de 6 meses a 9 años. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan especialmente la vacuna a los viajeros internacionales.

Mientras, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene bajo análisis el reconocimiento de México como país libre de sarampión, una condición ya cuestionada por expertos consultados por The New York Time, como el epidemiólogo de la UNAM, Malaquías López Cervantes: “En realidad, México ya ha perdido su estatus”.

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