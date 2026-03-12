Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Jorge Luis Pinto sigue vigente en el fútbol colombiano e internacional, cuyo último logro fue el ascenso de Unión Magdalena en 2024 - crédito Colprensa

Jorge Luis Pinto es uno de los técnicos más reconocidos en el fútbol colombiano por su experiencia, trayectoria en clubes y selecciones y logros, el más reciente fue devolver al Unión Magdalena a la primera división, obteniendo el ascenso en 2024, pero no duró mucho tiempo por problemas con la plantilla.

El entrenador santandereano reveló las ofertas que le llegaron en estas semanas, todas del exterior y las analizó con mucha calma, pues el timonel le apuesta a un proyecto serio y que garantice triunfos con el tiempo, para no cometer errores de los últimos conjuntos que dirigió.

Cabe recordar que Pinto, que siempre ha sido polémico por sus declaraciones, afirmó previamente que no consideraría a James Rodríguez para la selección Colombia, pese a ser el capitán y líder del combinado nacional, además de ser un jugador clave para Néstor Lorenzo desde el inicio de su proceso.

Las opciones de Jorge Luis Pinto

Pese a rumores sobre un posible retiro debido a su edad, el nombre de Pinto volvió a aparecer en el mercado internacional, recordando que tuvo pasos triunfales por países como Perú, en Alianza Lima, y en el seleccionado de Costa Rica, al que llevó hasta cuartos de final en el mundial de Brasil 2014.

El entrenador afirmó que recibió propuestas para dirigir equipos en Costa Rica, Guatemala y Perú, y comunicó su intención de definir el próximo paso en su carrera una vez concluido el Mundial 2026, debido a su trayectoria en combinados nacionales y participación en mundiales.

Jorge Luis Pinto tuvo ofertas internacionales, pero no aceptó ninguna por el momento - crédito Unión Magdalena

“Tuve ofertas en Haití, pero lo vi complejo; he tenido contactos en equipos de Costa Rica, Guatemala y Perú. Quiero esperar que pase el mundial para disfrutarlo”, manifestó el entrenador santandereano en Win Sports.

Se conoció que hubo un intento reciente de retornar al Fútbol Profesional Colombiano con Cúcuta Deportivo, pero fue descartado por el propio técnico, quien argumentó que el club carece de la estructura apropiada para el desarrollo de su proyecto deportivo. Tras su salida de Unión Magdalena, el entrenador acumuló una racha de cuatro derrotas y cuatro empates en ocho partidos, lo que dejó al equipo en las posiciones más bajas de la Liga BetPlay.

Jorge Luis Pinto dirigió a equipos importantes en el fútbol colombiano como Millonarios, Deportivo Cali y Santa Fe - crédito Colprensa

“James se ha desperfeccionado”

A menos de tres meses del mundial, la expectativa en torno a la participación de la selección Colombia vuelve a centrar la atención en James Rodríguez. Desde Estados Unidos, donde milita actualmente en el Minnesota United, el volante se mantiene como la mayor apuesta creativa de la Tricolor.

Sin embargo, el entrenador Jorge Luis Pinto, exseleccionador nacional y voz autorizada en el fútbol colombiano, advirtió que la proyección del jugador podría verse comprometida por lo que describe como una carencia grave de disciplina profesional, según declaró al programa Si era gol de Red+.

En sus declaraciones, Pinto subrayó que, a pesar de las condiciones técnicas indiscutibles de Rodríguez, la actitud en los entrenamientos se ha convertido en un obstáculo central para alcanzar el rendimiento sostenido que exigen las grandes competencias: “Es un gran jugador, pero tiene que entrenar, y en mi filosofía difícilmente entraría porque no lo hace. A mí me encantaría que fuera un berraco, sería una maravilla en el mundo del fútbol, pero no lo es”.

James Rodríguez aún no suma minutos con Minnesota United, pese a ser contratado a finales de enero de 2026 - crédito @jamesrodriguez10 / Instagram

Al analizar la progresión del colombiano en los principales escenarios europeos, Pinto puntualizó: “Se ha desperfeccionado, se ha caído, dejó de ser lo que él fue. Pasó del Real Madrid al Bayern Múnich y no pudo. Pasó del Oporto al Mónaco y tampoco pudo. Ha pasado por 4 o 5 equipos y no ha logrado mantenerse; algo tiene que ver. No todos los entrenadores nos equivocamos con él”.

El análisis de Pinto incorporó una dimensión adicional al referirse al presente de Néstor Lorenzo como seleccionador argentino al frente de la Tricolor. El técnico santandereano expresó su curiosidad por la manera en que el actual cuerpo técnico logra mantener la disciplina de James: “Me gustaría que el profe Lorenzo me contara cómo trata a James Rodríguez en la selección. Yo la verdad lo respeto, porque James le hace caso, lo atiende y sigue sus indicaciones. Hasta ahí llego, porque no sé cómo se tratan y manejan las decisiones entre ellos, pero me gusta el trato que le da”.