Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Juan Guillermo Martínez es una de las promesas del ciclismo colombiano, que está presente en la Vuelta París - Niza - crédito Team Picnic PostNL

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 3 de la París-Niza, día de etapa contrarreloj por equipos que se corre entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire y consta de 23.5 kilómetros. El mejor colombiano en la clasificación general es Harold Tejada del XDS Astana en el puesto 28 a 12 segundos del líder, mismo tiempo de Daniel Felipe Martínez del Red Bull - BORA - hansgrohe.

Siga aquí todas las incidencias de la jornada que iniciará con el Team Picnic PostNL de Juan Guillermo Martínez.

