Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 3 de la París-Niza, día de etapa contrarreloj por equipos que se corre entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire y consta de 23.5 kilómetros. El mejor colombiano en la clasificación general es Harold Tejada del XDS Astana en el puesto 28 a 12 segundos del líder, mismo tiempo de Daniel Felipe Martínez del Red Bull - BORA - hansgrohe.
Siga aquí todas las incidencias de la jornada que iniciará con el Team Picnic PostNL de Juan Guillermo Martínez.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
1) Max Kanter (XDS Astana Team): 4 horas, 25 minutos y 7 segundos.
2) Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe): m. t.
3) Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step): m. t.
4) Dorian Godon (INEOS Grenadiers): m. t.
5) Luke Lamperti (EF Education - EasyPost): m. t.
32) Harold Tejada (XDS Astana Team): m. t.
62) Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe): m. t.
116) Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL): m. t.
La tercera etapa de la ‘Carrera del Sol’ introduce una modificación clave: este año, el tiempo de la etapa lo determinará el primer corredor en cruzar la meta, a diferencia de ediciones anteriores, en las que contaba el cuarto o el quinto en llegar.
Los equipos afrontarán un recorrido de 23 km llanos, salvo dos ascensos de 3% y 4% de desnivel. El tramo decisivo llegará con la segunda subida, ubicada en Saint-Andelain, donde se alcanza el punto más alto de 261 metros antes de iniciar los últimos cinco kilómetros de bajada hasta Pouilly-sur-Loire (170 metros).
La configuración de la etapa favorece a Jonas Vingegaard, respaldado por el equipo Visma, aunque el UAE con Brandon McNulty, el Lidl-Trek con Juan Ayuso y el Ineos con el español Carlos Rodríguez también parten como candidatos. El viento lateral característico del Valle del Loira y el asfalto rugoso representan desafíos técnicos adicionales, al incrementar la resistencia para los ciclistas.