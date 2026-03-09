Deportes

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

La segunda jornada de competencia comprende una etapa de 187 kilómetros entre Épone y Montargis, considerada un día propicio para los sprinters del pelotón

En la París-Niza compite Jonas
En la París-Niza compite Jonas Vingeegaard como la carta más fuerte a ser campeón - crédito EFE/EPA

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda etapa de la Vuelta París-Niza 2026, que se corre en carreteras de Francia enre el 8 y el 15 de marzo. Allí están presentes tres colombianos: Harold Tejada (XDS Astana Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Así quedaron los resultados de la etapa 1

1. Luke Lamperti (Estados Unidos - EF Education - Easypost): 3 horas, 45 minutos y 17 segundos

2. Vito Braet (Bélgica - Lotto Intermaché): a 30 segundos

3. Orluis Aular (Venezuela - Movistar Team): m.t

4. Milan Frentin (Cofidis - Bélgica): m.t.

5. Biniam Girmay (Eritrea - Cofidis): m.t.

6. Jensen Plowright (Australia - Alpecin Premier Tech): m.t.

7. Mike Teunissen (Países Bajos - XDS Astana Team): m.t

8. Sakarias Koller Løland (Noruega - Uno-X Mobility): m.t.

9. Alex Zingle (Francia - Visma Lease a Bike): m.t.

10. Robert Donaldson (Gran Bretaña - Jayco AlUla): m.t.

25. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): m.t.

41. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): m.t.

54. Jonas Vingegaard (Dinamarca -Visma Lease a Bike): m.t.

64. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora-hansgrohe): m.t.

123. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 4 minutos y 46 segundos

Así es el perfil de la Etapa 2 de la París-Niza

Este es el perfil de
Este es el perfil de la etapa 2 de la Vuelta París Niza - crédito ProCycling Stats

Los 187 kilómetros de la segunda jornada de una de las carreras francesas más importantes del calendario consta de tres puertos de tercera categoría, cuyas metas están a los 30 kilómetros, 80.5 kilómetros y 113 kilómetros.

Estos no representarán un reto para los esprinters que tienen un primer sprint especial a los 140.5 kilómetros y desde allí se empezaran a armar los trenes de embalaje para definir el ganador de la segunda etapa.

