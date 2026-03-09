Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda etapa de la Vuelta París-Niza 2026, que se corre en carreteras de Francia enre el 8 y el 15 de marzo. Allí están presentes tres colombianos: Harold Tejada (XDS Astana Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
1. Luke Lamperti (Estados Unidos - EF Education - Easypost): 3 horas, 45 minutos y 17 segundos
2. Vito Braet (Bélgica - Lotto Intermaché): a 30 segundos
3. Orluis Aular (Venezuela - Movistar Team): m.t
4. Milan Frentin (Cofidis - Bélgica): m.t.
5. Biniam Girmay (Eritrea - Cofidis): m.t.
6. Jensen Plowright (Australia - Alpecin Premier Tech): m.t.
7. Mike Teunissen (Países Bajos - XDS Astana Team): m.t
8. Sakarias Koller Løland (Noruega - Uno-X Mobility): m.t.
9. Alex Zingle (Francia - Visma Lease a Bike): m.t.
10. Robert Donaldson (Gran Bretaña - Jayco AlUla): m.t.
25. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): m.t.
41. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): m.t.
54. Jonas Vingegaard (Dinamarca -Visma Lease a Bike): m.t.
64. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora-hansgrohe): m.t.
123. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 4 minutos y 46 segundos
Los 187 kilómetros de la segunda jornada de una de las carreras francesas más importantes del calendario consta de tres puertos de tercera categoría, cuyas metas están a los 30 kilómetros, 80.5 kilómetros y 113 kilómetros.
Estos no representarán un reto para los esprinters que tienen un primer sprint especial a los 140.5 kilómetros y desde allí se empezaran a armar los trenes de embalaje para definir el ganador de la segunda etapa.