Carlos Antonio Vélez fue contundente: “David Ospina ya no da más” y duda de su llamado a la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre el rendimiento de David Ospina - crédito Colprensa/ Atlético Nacional

El estadio Atanasio Girardot fue testigo de una de las sorpresas más grandes de la temporada: Millonarios venció 3-1 a Atlético Nacional en el partido único de la fase preliminar de la Copa Sudamericana, dejando al cuadro verdolaga sin opción de avanzar a la fase de grupos, el principal objetivo internacional del semestre para ambos clubes.

El resultado no solo significó un duro golpe para la hinchada local, sino que abrió el debate sobre el rendimiento de varios jugadores, especialmente del arquero David Ospina.

El primer gol del partido quedó en la retina de todos: Rodrigo Contreras, delantero argentino del equipo embajador, sorprendió a Ospina con un remate desde casi 60 metros, aprovechando que el portero estaba adelantado, para abrir el marcador con una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó análisis en la prensa nacional.

Carlos Antonio Vélez y el debate sobre el ciclo de Ospina en el fútbol

El comentarista fue tajante con la elección de jugadores por parte de Néstor Lorenzo - crédito Jesús Aviles / Infobae

La actuación de Ospina en la noche del miércoles 4 de marzo no pasó desapercibida. El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, en su espacio Palabras Mayores, fue contundente: “Nacional tiene un problema y es que hay muchos jugadores que están ahí porque la hinchada ‘los pide’; admiro profundamente a David Ospina, pero no da más”.

Vélez argumentó que el gol de Contreras fue una muestra de que el arquero antioqueño ya no está en su mejor momento.

El periodista agregó: “Cinco años atrás, el golazo de Contreras desde la mitad, él lo alcanza, por lo menos llega más rápido, así le entre la pelota. Aquí no, porque la edad cobra; en penaltis, todos sabemos que cuando hay uno, David se tira hacía el otro lado, eso no es de ahora, eso es de siempre. Si Nacional lo quiere tener, ese es su problema”.

Vélez también se refirió a la selección Colombia, señalando que, para él, los arqueros a considerar para el Mundial serían Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier (si se recupera).

El lugar de Ospina en la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

David Ospina estuvo en los Mundiales 2014 y 2018 - crédito Luisa González/REUTERS

A menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el debate sobre la nómina de 26 convocados de la selección Colombia se intensifica.

David Ospina, con experiencia en Brasil 2014 y Rusia 2018, sigue siendo uno de los nombres que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo evalúa. Aunque Ospina ya suma 37 años, la idea de mantenerlo en la prelista responde a los valores de experiencia y liderazgo que puede aportar a un plantel joven, muchos de ellos debutantes en el torneo global.

El propio Lorenzo ha dejado claro que la convocatoria será meritocrática: “Todos tendrán igualdad de condiciones, uno tiene que probar. Un jugador no entra al mundial de una, pero los que fueron parte del proceso nos conocen y sabemos qué podemos exigirles y qué no. La selección está abierta”.

Los próximos partidos amistosos de Colombia, ante Croacia y Francia en suelo estadounidense, podrían despejar algunas incógnitas y definir quiénes serán los arqueros convocados para la cita mundialista.

Reflexión sobre el futuro de Ospina

Rodrigo Contreras anotó el tercer gol al Atlético Nacional - crédito EFE/ STR

El resultado ante Millonarios, sumado a la presión mediática y la exigencia de la hinchada, ponen a David Ospina -uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol colombiano- en el centro de la discusión sobre el recambio generacional en la portería nacional. Mientras tanto, el club Verdolaga deberá replantear su proyecto deportivo tras la eliminación internacional, y Millonarios celebrará su regreso a la fase de grupos de la Sudamericana.