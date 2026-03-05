FIFA puso a la venta las entradas para los repechajes que definirán rival de Colombia en el Mundial 2026: precios van hasta los 64.000 pesos colombiano

Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo compiten por un cupo en el Mundial 2026 - crédito Europa Press

La FIFA ha abierto la venta de boletos para los partidos de repechaje intercontinental que se celebrarán en Guadalajara y Monterrey entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, encuentros que entregarán los dos últimos cupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en los que países como Surinam y Nueva Caledonia podrían alcanzar su debut absoluto en el máximo torneo.

Los precios, que parten desde 200 hasta 300 pesos mexicanos (aproximadamente 65.000 pesos colombianos), marcan una diferencia respecto a los elevados costos de acceso para los partidos oficiales del Mundial, posicionando a este repechaje como una oportunidad inédita tanto para selecciones sin tradición futbolera como para la afición mexicana.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado detalló que el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey serán las sedes de este torneo clasificatorio, cada uno con dos partidos asignados.

El Torneo Clasificatorio de la FIFA se jugará en Monterrey y Guadalajara en la fecha FIFA de marzo - crédito FIFA

Este formato representa la primera vez que la nación anfitriona —México, en su tercer Mundial— alberga partidos de repechaje intercontinental con la posibilidad de presenciar el estreno mundialista de equipos como Surinam y Nueva Caledonia, además de la presencia de selecciones con experiencia como Bolivia, Jamaica, Irak y República Democrática del Congo.

El primer cruce en Guadalajara tendrá lugar el 26 de marzo a las 8:00 p. m., con el enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica. El vencedor se medirá a la República Democrática del Congo el 31 de marzo, a las 3:00 p. m., por uno de los últimos boletos mundialista. El ganador se medirá a la selección Colombia, Portugal y Uzbekistán en el grupo K de la Cppa Mundial de la FIFA 2026.

Detalles claves a tener en cuenta para la compra de boletería del repechaje

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Trofeo en exhibición en Guadalajara - Estadio Akron, Guadalajara, México - 28 de febrero de 2026 Policía afuera del Estadio Akron REUTERS/Michelle Freyria

El acceso a boletos para el Torneo clasificatorio para el Mundial de la FIFA 2026™ será restringido, con un máximo de 10 boletos por cliente para un solo partido y no más de 20 entradas por persona a lo largo de toda la competencia. Todas las compras se efectuarán en pesos mexicanos (MXN), e incluyen los impuestos correspondientes.

Los aficionados de Miembros de Federaciones Participantes (PMA) que requieran localidades adaptadas no pueden adquirirlas directamente en la plataforma de venta regular de la FIFA. Tras comprar un boleto en la categoría correspondiente de Aficionado, deben contactar a la organización mediante el formulario oficial para solicitar el cambio por una entrada de accesibilidad, siempre sujeto a existencia.

Existen tres clases de boletos de accesibilidad: para usuarios de silla de ruedas (exclusivo para quienes utilicen este tipo de dispositivos), de accesibilidad estándar (personas con discapacidad o movilidad reducida que no demanden espacio para silla de ruedas), y acceso fácil estándar (solo en el Estadio de Guadalajara para personas con movilidad limitada que no usen silla de ruedas). El tipo de entrada adaptada otorgada corresponderá a la categoría de la adquisición original.

Calendario del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.