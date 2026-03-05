Atlético Nacional rompió su racha invicta en el Atanasio Girardot con Diego Arias tras derrota con Millonarios

El timonel quedó en la cuerda floja con la hinchada tras la derrota ante Millonarios en el Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Redes sociales

El Atlético Nacional vivió una noche amarga en el estadio Atanasio Girardot al caer 1-3 ante Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, duelo que entregaba al ganador un cupo directo a la fase de grupos del certamen internacional.

El resultado sorprendió a la hinchada verdolaga y dejó en suspenso el futuro de Diego Arias al frente del equipo, luego de una de las eliminaciones más dolorosas de los últimos años para el club paisa.

El sorteo de la Conmebol, realizado a mediados de febrero, le dio a Nacional la ventaja de jugar este partido único como local, respaldado por los miles de hinchas que coparon el Atanasio. Sin embargo, la localía no fue suficiente ante un rival que se mostró más efectivo y supo aprovechar sus oportunidades para avanzar en el torneo continental.

El partido y el golpe anímico

Millonarios venció en Medellín a Atlético Nacional y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito @nacionaloficial/X

El equipo de Arias arrancó el compromiso con el marcador en contra, pero logró igualar rápidamente. A pesar de esto, no pudo tomar el control del partido y terminó sufriendo una derrota contundente.

El 1-3 final dejó al equipo sin presencia internacional para lo que resta del semestre y profundizó la crisis deportiva, a pesar de que el entrenador mantenía un registro positivo en casa desde su llegada al banquillo verdolaga.

Balance de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

El técnico Diego Arias presentaría su carta de renuncia tras eliminación sufrida - crédito Atlético Nacional

La derrota ante Millonarios fue la primera en la era Arias en el Atanasio Girardot, escenario en el que había construido una racha positiva tras su debut con victoria 2-0 precisamente ante el cuadro Embajador en septiembre de 2025. Desde entonces, el equipo sumó 12 triunfos y solo dos empates como local, convirtiendo el estadio en un fortín hasta la caída en la Sudamericana.

En total, Diego Arias ha dirigido 29 partidos al frente de Nacional, con un registro de 17 victorias, seis empates y seis derrotas. Si bien los números no son negativos, la eliminación de la Copa Sudamericana representa un duro golpe para las aspiraciones del club y para la continuidad del proyecto deportivo.

Renuncia en puerta: Arias pone en duda su continuidad

El presidente de Nacional, Sebastián Arango confesó que hubo otros candidatos para llegar al banquillo técnico - Atlético Nacional

La eliminación ante Millonarios fue un golpe duro para el cuerpo técnico y la directiva. En la tarde del jueves 5 de marzo, durante el programa Saque Largo de Win Sports, el periodista Mauricio Agudelo informó que el propio Diego Arias estaría considerando presentar su carta de renuncia tras el batacazo sufrido ante el equipo azul.

Según el reporte, Arias estuvo presente en la práctica de recuperación en la sede de Guarne, pero el entorno del cuerpo técnico no se siente motivado para continuar, a pesar de que la directiva del club no contempla en este momento una decisión drástica.

Agudelo agregó que existe una política interna en Nacional por la cual “entrenador o jugador que pasa de la sub-20 al equipo principal vuelve a bajar” en caso de no consolidarse, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de Arias. Se espera la versión oficial del entrenador o de la institución en las próximas horas.

Próximo reto en la Liga BetPlay

Mientras se define el futuro del banquillo, Atlético Nacional deberá cambiar el chip rápidamente para afrontar el próximo compromiso de la Liga BetPlay. El equipo visitará a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, partido programado para el sábado 7 de marzo de 2026 a las 4:30 p. m. (hora colombiana).

El objetivo inmediato será mantenerse en la pelea por el título local y dejar atrás la decepción internacional. La decisión de Arias sobre su continuidad podría marcar el rumbo del club en las semanas venideras, mientras la dirigencia y la hinchada exigen resultados y un proyecto sólido para el semestre.