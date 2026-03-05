Deportes

Atlético Nacional rompió su racha invicta en el Atanasio Girardot con Diego Arias tras derrota con Millonarios

El equipo paisa quedó eliminado de la Copa Sudamericana en casa, en un encuentro que dejó dudas sobre su continuidad por parte de la hinchada

Guardar
El timonel quedó en la
El timonel quedó en la cuerda floja con la hinchada tras la derrota ante Millonarios en el Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Redes sociales

El Atlético Nacional vivió una noche amarga en el estadio Atanasio Girardot al caer 1-3 ante Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, duelo que entregaba al ganador un cupo directo a la fase de grupos del certamen internacional.

El resultado sorprendió a la hinchada verdolaga y dejó en suspenso el futuro de Diego Arias al frente del equipo, luego de una de las eliminaciones más dolorosas de los últimos años para el club paisa.

El sorteo de la Conmebol, realizado a mediados de febrero, le dio a Nacional la ventaja de jugar este partido único como local, respaldado por los miles de hinchas que coparon el Atanasio. Sin embargo, la localía no fue suficiente ante un rival que se mostró más efectivo y supo aprovechar sus oportunidades para avanzar en el torneo continental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido y el golpe anímico

Millonarios venció en Medellín a
Millonarios venció en Medellín a Atlético Nacional y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito @nacionaloficial/X

El equipo de Arias arrancó el compromiso con el marcador en contra, pero logró igualar rápidamente. A pesar de esto, no pudo tomar el control del partido y terminó sufriendo una derrota contundente.

El 1-3 final dejó al equipo sin presencia internacional para lo que resta del semestre y profundizó la crisis deportiva, a pesar de que el entrenador mantenía un registro positivo en casa desde su llegada al banquillo verdolaga.

Balance de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

El técnico Diego Arias presentaría
El técnico Diego Arias presentaría su carta de renuncia tras eliminación sufrida - crédito Atlético Nacional

La derrota ante Millonarios fue la primera en la era Arias en el Atanasio Girardot, escenario en el que había construido una racha positiva tras su debut con victoria 2-0 precisamente ante el cuadro Embajador en septiembre de 2025. Desde entonces, el equipo sumó 12 triunfos y solo dos empates como local, convirtiendo el estadio en un fortín hasta la caída en la Sudamericana.

En total, Diego Arias ha dirigido 29 partidos al frente de Nacional, con un registro de 17 victorias, seis empates y seis derrotas. Si bien los números no son negativos, la eliminación de la Copa Sudamericana representa un duro golpe para las aspiraciones del club y para la continuidad del proyecto deportivo.

Renuncia en puerta: Arias pone en duda su continuidad

El presidente de Nacional, Sebastián
El presidente de Nacional, Sebastián Arango confesó que hubo otros candidatos para llegar al banquillo técnico - Atlético Nacional

La eliminación ante Millonarios fue un golpe duro para el cuerpo técnico y la directiva. En la tarde del jueves 5 de marzo, durante el programa Saque Largo de Win Sports, el periodista Mauricio Agudelo informó que el propio Diego Arias estaría considerando presentar su carta de renuncia tras el batacazo sufrido ante el equipo azul.

Según el reporte, Arias estuvo presente en la práctica de recuperación en la sede de Guarne, pero el entorno del cuerpo técnico no se siente motivado para continuar, a pesar de que la directiva del club no contempla en este momento una decisión drástica.

Agudelo agregó que existe una política interna en Nacional por la cual “entrenador o jugador que pasa de la sub-20 al equipo principal vuelve a bajar” en caso de no consolidarse, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de Arias. Se espera la versión oficial del entrenador o de la institución en las próximas horas.

Próximo reto en la Liga BetPlay

Mientras se define el futuro del banquillo, Atlético Nacional deberá cambiar el chip rápidamente para afrontar el próximo compromiso de la Liga BetPlay. El equipo visitará a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, partido programado para el sábado 7 de marzo de 2026 a las 4:30 p. m. (hora colombiana).

El objetivo inmediato será mantenerse en la pelea por el título local y dejar atrás la decepción internacional. La decisión de Arias sobre su continuidad podría marcar el rumbo del club en las semanas venideras, mientras la dirigencia y la hinchada exigen resultados y un proyecto sólido para el semestre.

Temas Relacionados

Atlético NacionalDiego AriasNacionalCopa SudamericanaRenunciaColombia-Deportes

Más Noticias

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín

Diego Arias habría perdido el control de Atlético Nacional y los jugadores lo ignoraron en partido contra Millonarios: “Escúchenme”

El entrenador, quien se encuentra al borde de dejar el club, fue registrado cuando protagonizó un incidente con sus jugadores durante el partido de la Copa Sudamericana

Diego Arias habría perdido el

Deportivo Pereira anunció sus intenciones de jugar como local en Yopal, a la espera del aval de la Dimayor

El cuadro Matecaña venía jugando los primeros partidos de la Liga BetPlay 2026/I en Armenia, ante la imposibilidad de jugar en el estadio Hernán Ramírez Villegas

Deportivo Pereira anunció sus intenciones

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Atlético

Deportivo Cali está cerca de incorporar un mediocampista proveniente del fútbol brasileño para la Liga BetPlay

El club vallecaucano continúa ajustando su nómina de cara al cierre del mercado de fichajes nacional, con la intención de potenciar la zona central del campo y mejorar su rendimiento

Deportivo Cali está cerca de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos reapareció cantando una

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Yina Calderón respondió las indirectas de Melissa Gate: “Estoy a otro nivel”

Kris R reveló cómo fue su primer beso con Karina García: cuál fue la reacción de la modelo

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Diego Arias habría perdido el control de Atlético Nacional y los jugadores lo ignoraron en partido contra Millonarios: “Escúchenme”

Deportivo Pereira anunció sus intenciones de jugar como local en Yopal, a la espera del aval de la Dimayor

Deportivo Cali está cerca de incorporar un mediocampista proveniente del fútbol brasileño para la Liga BetPlay