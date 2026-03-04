James Rodríguez tendrá a un ex Deportes Tolima como compañero en Minnesota United de la MLS

Con Deportes Tolima jugó la final del segundo semestre de 2025 - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

El Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) sigue apostando por el talento colombiano. Tras la llegada de James Rodríguez y la presencia de Jefferson Díaz en el plantel, el equipo estadounidense sumará un nuevo compatriota: Mauricio González, atacante que dio el salto al fútbol internacional tras su paso por Deportes Tolima en 2025.

El fichaje de González se aceleró en los últimos días. Según el periodista Felipe Sierra, el nacido en Loró (Chocó) viajó desde Bogotá a Estados Unidos luego de recibir la aprobación de su visa de trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque el club aún no lo ha presentado de manera oficial, el jugador ya compartió en sus redes sociales imágenes junto a James Rodríguez, en el que el volante usa la indumentaria de los Loons, mientras realizaba los trámites y exámenes médicos para ser inscrito por el equipo que dirige el técnico neozelandés Cameron Knowles.

Del Tolima a la MLS: el recorrido de Mauricio González

Mauricio González y James Rodríguez compartirán camerino en Minnesota United - crédito 10mauro_sg/Instagram

González debutó profesionalmente con Inter de Palmira y se consolidó en el Deportes Tolima, donde jugó 85 partidos, marcó 11 goles y registró tres asistencias en 4.952 minutos, según el portal Transfermarkt. Su velocidad y capacidad para desbordar por las bandas llamaron la atención de los cazatalentos de la MLS, que ven en él un complemento ideal para el ataque de Minnesota y un socio potencial para James Rodríguez en la ofensiva.

En entrevista con El VBar de Caracol Radio, el extremo explicó que la firma del contrato se dio a inicios de enero, pero que el proceso migratorio y la obtención del permiso de trabajo retrasaron su incorporación.

El chocoano tendrá un vínculo contractual por cuatro años con el club estadounidense, donde buscará consolidarse y aprovechar la vitrina internacional para dar el salto a Europa en el futuro. El atacante también reconoció que tuvo ofertas de equipos de la Liga BetPlay, entre ellos un acercamiento con Atlético Nacional, pero decidió apostar por el salto internacional: “No era fácil salir del Tolima para otro equipo del país”.

Fecha posible de debut y adaptación al fútbol estadounidense

Mauricio González exfutbolista de Deportes Tolima llega al fútbol de la MLS - crédito @cdtolima/X

El debut de Mauricio González con Minnesota United dependerá del criterio del cuerpo técnico, que evalúa la condición física y el ritmo competitivo de los nuevos fichajes. La experiencia reciente con James Rodríguez ilustra el proceso: tras integrarse a los entrenamientos, el técnico Knowles aclaró que necesitaba varias sesiones antes de ponerlo a disposición en la MLS, retrasando su estreno hasta que estuviera en óptimas condiciones.

Siguiendo esa línea, González podría tener sus primeros minutos el sábado 7 de marzo de 2026 ante Nashville SC por la tercera fecha de la liga; sin embargo, si el entrenador considera que necesita más entrenamientos, su debut se aplazaría al domingo 15 de marzo cuando Minnesota visite a Vancouver Whitecaps.

Previamente, el club había comunicado que los refuerzos serían incorporados gradualmente a la alineación, buscando una adaptación progresiva tanto en el aspecto físico como táctico. El caso de González no sería la excepción, y la expectativa en la afición crece ante la posibilidad de ver juntos en la cancha a los tres colombianos del equipo.

Un reto internacional y nuevas metas para González

Mauricio González tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional - crédito @cdtolima/X

La llegada a la MLS significa un salto importante para Mauricio González, que espera consolidar su carrera fuera del país y convertirse en protagonista en el fútbol estadounidense.

La presencia de James Rodríguez en el plantel facilita el proceso de integración y promete una sociedad ofensiva que ilusiona a los hinchas de Minnesota. El club estadounidense, que aspira a pelear por los puestos de privilegio en la conferencia, suma así a un nuevo talento nacional en una apuesta por la diversidad y el crecimiento del proyecto deportivo. González, por su parte, se enfoca en ganarse un lugar y mostrar su mejor versión en la MLS, con la mira puesta en el sueño de llegar al fútbol europeo.