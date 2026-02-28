Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El bombardeo de Estados Unidos a Irán sacudió al planeta, lo que afectaría el Mundial 2026 - crédito Reuters

El mundo despertó el 28 de febrero con la noticia del bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán, contra distintas instalaciones y lugares estratégicos en el país islámico, que también provocó la respuesta de dicha nación contra distintos puntos de Oriente Medio, donde hay bases norteamericanas.

Este hecho provocaría que un rival de Nueva Zelanda no asista a la Copa Mundial de la FIFA, que iniciará el 11 de junio y con el riesgo de que algunos de sus participantes no vayan por las tensiones geopolíticas, siendo un golpe tremendo para el certamen a organizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por su parte, la federación internacional sigue de cerca la situación con Irán y el Medio Oriente, pues allí se realizarán dos certámenes en los próximos meses, que son la Finalissima entre Argentina y España en marzo, además del Mundial Sub-17, ambos en Qatar.

“Es improbable”

La FIFA ha hecho lo posible para que el mundial de 2026, que será el primero con 48 participantes y tres países sede, sea todo un éxito y marque un antes y después para el campeonato, que cada cuatro años atrae a millones de personas en las tribunas y la televisión.

Por desgracia, hay una alta posibilidad de que Irán no vaya a la Copa del Mundo, luego de los ataques de Estados Unidos e Irán, que no solo fue un golpe al país y el régimen, sino en distintos ámbitos, uno de ellos es el deporte, pues su seleccionado es de los más fuertes en Asia.

Irán, que clasificó directo al mundial por Asia, no iría al certamen en Estados Unidos por el bombardeo del 28 de febrero - crédito Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, mencionando que, por el momento, no es seguro que la escuadra asista al certamen porque será en territorio norteamericano, aumentando la tensión entre las dos naciones y con muchos problemas para la FIFA.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, fueron las palabras del directivo Taj en la televisión pública de Irán, citado por el diario español Marca.

Irán iba a debutar con Nueva Zelanda el 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles, luego frente a Bélgica el 12 de junio en esa ciudad y terminaba la fase de grupos ante Egipto, en el Lumen Field de Seattle el 26 de junio, además de que había opciones de verse con Estados Unidos en dieciseisavos de final, dependiendo de los resultados.

Durante el sorteo de la fase de grupos, Nueva Zelanda quedó con Irán, Egipto y Bélgica - crédito Dan Mullan/Pool vía REUTERS

“Seguiremos de cerca los acontecimientos”

Para la FIFA, el bombardeo de Estados Unidos, ordenado por el presidente Donald Trump por la falta de un acuerdo en el programa nuclear de Irán, es una situación delicada camino a la copa en el verano, pues el país islámico es participante y Medio Oriente entraría en un fuerte conflicto.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, durante el congreso de la IFAB - crédito Prensa FIFA

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, habló para la prensa en Cardiff sobre lo ocurrido el sábado 28 de febrero, asegurando que la entidad está atenta a todo: “Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”.

“Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando”, añadió el directivo, además de informar que “seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”, dando un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses para el inicio del torneo en el estadio Azteca de México.