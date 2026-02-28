Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

El Bayern Múnich consiguió una trabajada victoria 3-2 sobre Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena por la fecha 23 de la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz fue titular en el esquema del entrenador belga Vincent Kompany y, aunque el inicio del encuentro fue favorable para los bávaros, el equipo sufrió en el tramo final, recibiendo dos goles en los minutos 77 y 86 que ajustaron el marcador y pusieron a prueba la capacidad de reacción del conjunto muniqués.

El 27 de febrero de 2026 se conocieron los cruces de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Goles: Rodrigo Ribeiro al minuto 55 de partido y Alexis Claude-Maurice al 90+5 de partido para Augsburgo

Los Gigantes de Baviera juegan ante su archirrival

Bayern Múnich busca su título número 35 de la Bundesliga y tendrá una dura visita en el Signal Iduna Park-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 27 de febrero de 2026 en el estadio Signal Iduna Park, de Dortmund, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.

Borussia Dortmund recibió un duro golpe al ser eliminado de la UEFA Champions League al caer goleado por 4-1 ante Atalanta de Bérgamo (rival del Bayern Múnich en los octavos de final tras el sorteo, el 27 de febrero de 2026) en la fase de los playoffs.

Los goles de Gianluca Scamacca al 5, de Davide Zappacosta al 45, de Mario Pašalić al 57 y de Lazar Samardžić al 90+8 de tiro penal permitieron que los italianos se acomodaran entre los 16 mejores del continente, y dejarán dudas en el equipo de Niko Kovač.

En lo que se refiere al campeonato doméstico, Dortmund viene de empatar en el Red Bull Arena ante Leipzig a dos goles, por la fecha 23 de la Bundesliga, el 21 de febrero de 2026.

El partido para los Die Schwarzgelben (que traduce al español “Los negriamarillos”) comenzó de mala forma ya que en la primera mitad perdia por 2-0 con el doblete del austriaco Christoph Baumgartner al 20 y 39 de partido, pero en la segunda parte, el autogol de Romulo Cardoso al 50 y la anotación del portugués Fabio Silva al 90+5, permitió rescatar un punto como visitante.

Por los lados del Bayern Múnich, viene de lograr una sufrida victoria el 21 de febrero de 2026, en el estadio Allianz Arena tras derrotar por 3-2 al Eintracht Frankfurt.

Los goles iniciales de Aleksandar Pavlović al minuto 16 y de Harry Kane al 20 de partido dieron un parte de tranquilidad durante el primer tiempo y hasta el minuto 68 cuando el inglés anotó su doblete.