Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Luis Díaz viene de jugar
Luis Díaz viene de jugar en el partido ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich por la fecha 24 de la Bundesliga.

13:26 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich con Serhou Guirassy y Harry Kane presentando el clásico de Alemania

El cuadro de los "Gigantes
El cuadro de los "Gigantes de Baviera" presentó el partido con los dos goleadores del clásico alemán-crédito @FCBayernES/X
13:02 hsHoy

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple

El extremo colombiano enfrenta nuevos retos fuera de la cancha tras su llegada a la Bundesliga, donde el club alemán ha implementado un estricto programa de integración

El guajiro fue fichado por
El guajiro fue fichado por el Bayern Múnich de Alemania tras su paso por el Liverpool de la Premier League - crédito Bayern Múnich

El Bayern Múnich consiguió una trabajada victoria 3-2 sobre Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena por la fecha 23 de la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz fue titular en el esquema del entrenador belga Vincent Kompany y, aunque el inicio del encuentro fue favorable para los bávaros, el equipo sufrió en el tramo final, recibiendo dos goles en los minutos 77 y 86 que ajustaron el marcador y pusieron a prueba la capacidad de reacción del conjunto muniqués.

12:12 hsHoy

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

El torneo de clubes más importante del mundo dio a conocer los duelos de los 16 equipos que quedan en carrera, camino a la gran final que se jugará en Budapest

La UEFA Champions League tendrá
La UEFA Champions League tendrá su final el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest - crédito Pierre Albouy / REUTERS

El 27 de febrero de 2026 se conocieron los cruces de los octavos de final de la UEFA Champions League.

11:51 hsHoy

Así va la fecha 24 de la Bundesliga

Alexis Claude-Maurice (derecha) celebra tras
Alexis Claude-Maurice (derecha) celebra tras anotar un gol para Augsburgo en el partido contra Colonia en la Bundesliga, el viernes 27 de febrero de 2026-crédito Harry Langer/dpa vía AP

27 de febrero de 2026

Augsburgo 2-0 Colonia

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Goles: Rodrigo Ribeiro al minuto 55 de partido y Alexis Claude-Maurice al 90+5 de partido para Augsburgo
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

28 de febrero de 2026

Borussia Mönchengladbach vs. Unión Berlín

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Bayer Leverkusen vs. Mainz

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Stieler
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. St Pauli

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Heidenheim

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

1 de marzo de 2026

Stuttgart vs. Wolfsburgo

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Patrick Ittrich
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Friburgo

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Christian Dingert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo SV vs. RB Leipzig

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:48 hsHoy

Los Gigantes de Baviera juegan ante su archirrival

Bayern Múnich busca su título
Bayern Múnich busca su título número 35 de la Bundesliga y tendrá una dura visita en el Signal Iduna Park-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 27 de febrero de 2026 en el estadio Signal Iduna Park, de Dortmund, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.

Borussia Dortmund recibió un duro golpe al ser eliminado de la UEFA Champions League al caer goleado por 4-1 ante Atalanta de Bérgamo (rival del Bayern Múnich en los octavos de final tras el sorteo, el 27 de febrero de 2026) en la fase de los playoffs.

Los goles de Gianluca Scamacca al 5, de Davide Zappacosta al 45, de Mario Pašalić al 57 y de Lazar Samardžić al 90+8 de tiro penal permitieron que los italianos se acomodaran entre los 16 mejores del continente, y dejarán dudas en el equipo de Niko Kovač.

En lo que se refiere al campeonato doméstico, Dortmund viene de empatar en el Red Bull Arena ante Leipzig a dos goles, por la fecha 23 de la Bundesliga, el 21 de febrero de 2026.

El partido para los Die Schwarzgelben (que traduce al español “Los negriamarillos”) comenzó de mala forma ya que en la primera mitad perdia por 2-0 con el doblete del austriaco Christoph Baumgartner al 20 y 39 de partido, pero en la segunda parte, el autogol de Romulo Cardoso al 50 y la anotación del portugués Fabio Silva al 90+5, permitió rescatar un punto como visitante.

Por los lados del Bayern Múnich, viene de lograr una sufrida victoria el 21 de febrero de 2026, en el estadio Allianz Arena tras derrotar por 3-2 al Eintracht Frankfurt.

Los goles iniciales de Aleksandar Pavlović al minuto 16 y de Harry Kane al 20 de partido dieron un parte de tranquilidad durante el primer tiempo y hasta el minuto 68 cuando el inglés anotó su doblete.

Pero el tiro penal convertido en gol de Jonathan Burkardt (que entró al minuto 60 por Mahmoud Dahoud) al 77 de partido y la anotación de Arnaud Kalimuendo al 86, pusieron un poco de dramatismo al encuentro durante el cierre del partido.

