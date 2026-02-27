El debut de James Rodríguez con Minnesota United sigue en duda para el partido ante Cincinnati: estas son las razones

James Rodríguez vive su decimosegunda experiencia a nivel de clubes en el Minnesota United - crédito Minnesota United

James Rodríguez ya se entrena con normalidad en su nuevo club, el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), bajo las órdenes del técnico neozelandés Cameron Knowles, quien dirige a los Loons desde 2024.

El mediocampista cucuteño, tras el paso por el León de México y con múltiples propuestas sobre la mesa, optó por sumarse al proyecto estadounidense con la mira puesta en la Copa del Mundo FIFA 2026.

Su apuesta por la MLS busca no solo regularidad y protagonismo en un campeonato competitivo, sino también llegar en plenitud a la cita mundialista junto a la selección Colombia, donde espera ser parte del grupo que supere la fase de grupos y dispute partidos en los diferentes países anfitriones del torneo.

Aunque James ya está integrado al plantel y ha completado varias sesiones de entrenamiento, un comunicado oficial de Minnesota United anunció que su esperado debut en la MLS podría retrasarse. Si bien el colombiano ya recibió su visa de trabajo por parte del gobierno estadounidense, el cuerpo técnico considera que aún no está en las condiciones físicas ideales para competir al máximo nivel.

Minnesota United vs. FC Cincinnati: debut de James, en duda

Minnesota United afrontará su segundo compromiso de la temporada como local ante FC Cincinnati en el Allianz Field, escenario que espera una gran asistencia de público. Sin embargo, la página web del club confirmó que es poco probable que James Rodríguez haga su estreno este fin de semana, ya que el staff técnico prioriza su adaptación y puesta a punto.

El comunicado detalla que “no es ningún secreto que James Rodríguez se convirtió en un Loon esta pretemporada. Tampoco sorprende a los aficionados de la MLS que Evander da Silva, de Cincinnati, sea uno de los centrocampistas ofensivos más peligrosos de la liga. Estos dos números 10 hacen cosas increíbles con el balón, y aunque su presencia haría cualquier partido más entretenido, es posible que no tengamos el privilegio de verlos enfrentarse este fin de semana”.

El club especificó que “James es cuestionable debido a su ritmo de juego tras obtener su visa de trabajo oficial. Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”.

El respaldo de Néstor Lorenzo y el camino al Mundial

Mientras tanto, en Colombia, la expectativa por ver a James en competencia crece, teniendo en cuenta que el propio Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, ha valorado la llegada del cucuteño a la MLS.

En declaraciones recientes a Caracol Radio y AS, Lorenzo recordó que la convocatoria para el Mundial será abierta y basada en meritocracia: “Todos tendrán igualdad de condiciones, uno tiene que probar. Un jugador no entra al mundial de una, pero los que fueron parte del proceso nos conocen y sabemos qué podemos exigirles y qué no. La selección está abierta”.

Lorenzo no ocultó su satisfacción por ver a James en un entorno donde puede recuperar el ritmo competitivo: “Ha hecho pretemporada con un equipo, está esperando el momento del debut, que es inminente, y bueno, que haga una buena temporada hasta que lo tengamos nosotros con todo el grupo”.

James, referente de la era Lorenzo

Para el entrenador argentino, James sigue siendo una de las piezas fundamentales en la construcción de la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026. Su experiencia, liderazgo y calidad técnica lo mantienen como referente indiscutible del grupo, aunque el propio jugador sabe que deberá ganarse el puesto con rendimiento y regularidad en la MLS.

El debut oficial de James con Minnesota United será monitoreado de cerca no solo por la afición estadounidense, sino también por el cuerpo técnico y los hinchas de la selección Colombia, que esperan ver al 10 en plenitud y con ritmo competitivo de cara a su potencial tercera Copa del Mundo.