Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

La Tricolor dirigida por Carlos Paniagua buscará su clasificación a la Copa del Mundo de Polonia de 2026

Guardar
Maithé López es una de
Maithé López es una de las grandes figuras de la Tricolor - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El Sudamericano Sub-20 de Paraguay llega a su fin y Colombia tendrá un partido clave en el cierre del hexagonal ante Argentina.

En un duelo directo que representará un cupo para la Copa del Mundo Femenina de Polonia en 2026, la Tricolor espera hacer una buena labor, similar a lo ocurrido en la victoria ante Venezuela, el 25 de febrero de 2026, al igual que Argentina, que goleó a las anfitrionas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Tricolor sueña con el cupo al Mundial de Polonia 2026

Colombia se juega su paso
Colombia se juega su paso al Mundial de Polonia de 2026 ante Argentina - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 28 de febrero de 2026 en el estadio Luis Alfonso Giani, de Villa Elisa, Asunción, Paraguay a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Caracol Sports, Ditu, de Dsports 2 y de la aplicación de Dgo.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

La Tricolor derrotó a Venezuela
La Tricolor derrotó a Venezuela en su última salida - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El 25 de febrero de 2026, la Selección Colombia sub 20 femenina consiguió una victoria 2-0 sobre Venezuela en la cuarta jornada del hexagonal final, situación que le permite permanecer en zona de clasificación directa al Mundial Sub-20 femenino y afrontar la última fecha dependiendo de sí misma.

El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, protagonista en la apertura del marcador. En primera instancia, un tanto de Marian Sterling fue anulado por posición adelantada al minuto 45+3. Tras la revisión, la tecnología confirmó la validez del gol, lo que desató la celebración del conjunto colombiano y abrió el camino hacia el triunfo.

El segundo gol llegó por intermedio de Isabella Díaz al 52 de partido, ampliando la diferencia al definir con un remate elevado sobre la portera venezolana, consolidando el resultado. La actuación resolutiva de Díaz otorgó tranquilidad a Colombia en el tramo final del encuentro.

A continuación, este fue el camino de Colombia durante el hexagonal final:

  • 25 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Venezuela 0-2 Colombia
  • 22 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Paraguay 1-1 Colombia
  • 19 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Colombia 0-1 Brasil
  • 16 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Colombia 0-1 Ecuador

Argentina

Argentina, junto a Colombia, subieron
Argentina, junto a Colombia, subieron en la tabla de posiciones del hexagonal en el Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

El 25 de febrero de 2026. la Selección Argentina Femenina Sub-20 obtuvo una goleada al imponerse 4-0 ante Paraguay en la penúltima fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino de la Conmebol, manteniendo la expectativa por la clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia de la FIFA 2026. Este triunfo no solo refuerza sus posibilidades de asegurar uno de los dos cupos restantes.

El partido jugado en territorio paraguayo tuvo a la selección argentina como protagonista absoluta desde el inicio. Annika Paz marcó el primer gol a los 23 minutos, mientras que Kishi Núñez amplió la diferencia a los 36 minutos, enviando al equipo argentino al descanso con una ventaja de dos tantos.

En la segunda mitad, Agustina Maldonado convirtió el tercer gol a los 55 minutos y nuevamente Núñez selló la goleada con el cuarto tanto a los 67 minutos. Esta actuación representó la cuarta victoria de Argentina sobre Paraguay en la historia del torneo, y la primera desde 2008.

A continuación, este fue el camino de Argentina:

  • 25 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Argentina 4-0 Paraguay
  • 22 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Brasil 4-0 Argentina
  • 19 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Argentina 0-1 Ecuador
  • 16 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Argentina 2-2 Venezuela

Así va la tabla de posiciones del hexagonal

La Selección Colombia femenina sub-20
La Selección Colombia femenina sub-20 superó a Venezuela por 2-0 en el hexagonal final del Sudamericano de Paraguay - crédito FCF
  1. Brasil: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  2. Ecuador: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  3. Colombia: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Argentina: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  5. Paraguay: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  6. Venezuela: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vs. ArgentinaSudamericano Sub20Paraguay 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

El fichaje del volante colombiano obligó al club a modificar en bloque los horarios de sus partidos, buscando atraer más aficionados y aumentar la expectativa por su esperado debut en la Major League Soccer de los Estados Unidos

Crece la importancia de James

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” quieren sacar diferencia en el campeonato alemán con su rival de turno y el atacante colombiano liderando el ataque

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich:

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

El entrenador norsantandereano con paso en la selección Colombia durante 2007-2008, habló sobre el presente del capitán de la Tricolor

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

El cuadro Embajador sigue en buena racha, de la mano de Fabián Bustos, y se acercó al grupo de los 8 clasificados a las finales del fútbol colombiano

Así quedó la tabla de

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

El torneo de clubes más importante del mundo dio a conocer los duelos de los 16 equipos que quedan en carrera, camino a la gran final que se jugará en Budapest

Bayern Múnich de Luis Díaz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Miryan, del “desafío Siglo XXI”,

Miryan, del “desafío Siglo XXI”, sorprendió con tatuaje en el cuello en honor a Zambrano

Alexa Torrex acusó a Lady Noriega de agredirla físicamente en ‘La casa de los famosos’: video revelaría la verdad

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Deportes

Crece la importancia de James

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces