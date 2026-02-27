Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

Maithé López es una de las grandes figuras de la Tricolor - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El Sudamericano Sub-20 de Paraguay llega a su fin y Colombia tendrá un partido clave en el cierre del hexagonal ante Argentina.

En un duelo directo que representará un cupo para la Copa del Mundo Femenina de Polonia en 2026, la Tricolor espera hacer una buena labor, similar a lo ocurrido en la victoria ante Venezuela, el 25 de febrero de 2026, al igual que Argentina, que goleó a las anfitrionas.

La Tricolor sueña con el cupo al Mundial de Polonia 2026

El partido se jugará el 28 de febrero de 2026 en el estadio Luis Alfonso Giani, de Villa Elisa, Asunción, Paraguay a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Caracol Sports, Ditu, de Dsports 2 y de la aplicación de Dgo.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

El 25 de febrero de 2026, la Selección Colombia sub 20 femenina consiguió una victoria 2-0 sobre Venezuela en la cuarta jornada del hexagonal final, situación que le permite permanecer en zona de clasificación directa al Mundial Sub-20 femenino y afrontar la última fecha dependiendo de sí misma.

El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, protagonista en la apertura del marcador. En primera instancia, un tanto de Marian Sterling fue anulado por posición adelantada al minuto 45+3. Tras la revisión, la tecnología confirmó la validez del gol, lo que desató la celebración del conjunto colombiano y abrió el camino hacia el triunfo.

El segundo gol llegó por intermedio de Isabella Díaz al 52 de partido, ampliando la diferencia al definir con un remate elevado sobre la portera venezolana, consolidando el resultado. La actuación resolutiva de Díaz otorgó tranquilidad a Colombia en el tramo final del encuentro.

A continuación, este fue el camino de Colombia durante el hexagonal final:

25 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Venezuela 0-2 Colombia

22 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Paraguay 1-1 Colombia

19 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Colombia 0-1 Brasil

16 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Colombia 0-1 Ecuador

Argentina

El 25 de febrero de 2026. la Selección Argentina Femenina Sub-20 obtuvo una goleada al imponerse 4-0 ante Paraguay en la penúltima fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino de la Conmebol, manteniendo la expectativa por la clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia de la FIFA 2026. Este triunfo no solo refuerza sus posibilidades de asegurar uno de los dos cupos restantes.

El partido jugado en territorio paraguayo tuvo a la selección argentina como protagonista absoluta desde el inicio. Annika Paz marcó el primer gol a los 23 minutos, mientras que Kishi Núñez amplió la diferencia a los 36 minutos, enviando al equipo argentino al descanso con una ventaja de dos tantos.

En la segunda mitad, Agustina Maldonado convirtió el tercer gol a los 55 minutos y nuevamente Núñez selló la goleada con el cuarto tanto a los 67 minutos. Esta actuación representó la cuarta victoria de Argentina sobre Paraguay en la historia del torneo, y la primera desde 2008.

A continuación, este fue el camino de Argentina:

25 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Argentina 4-0 Paraguay

22 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Brasil 4-0 Argentina

19 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Argentina 0-1 Ecuador

16 de febrero de 2026 - Hexagonal final: Argentina 2-2 Venezuela

Así va la tabla de posiciones del hexagonal

Brasil: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Ecuador: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colombia: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Argentina: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Paraguay: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Venezuela: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)