Ramón Jesurún aclaró que pasará con la selección Colombia tras la violencia desatada por la muerte de “El Mencho”: “Dentro de 30 días se jugarán los partidos del repechaje”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a la situación de orden público que atraviesa Guadalajara por el fallecimiento del fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación


Se inauguró la sede de la Federación Colombiana de Fútbol con Ramón Jesurún y Gianni Infantino a la cabeza - crédito Jairo Cassiani / REUTERS

El 24 de febrero de 2026, se inauguró en Barranquilla en forma oficial el Hotel FCF, casa de la selección Colombia y que será el lugar de concentración para la Tricolor en sus encuentros amistosos o de carácter oficial.

Con la presencia de Gianni Infantino, presidente de FIFA, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, se llevó a cabo el evento que contó con la presencia de grandes personalidades del fútbol colombiano.


Claudio Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y Ramón Jesurún inaugurando la sede de la selección - crédito Jairo Cassiani / REUTERS

En medio de este contexto, y con la delicada situación política que vive Guadalajara (ciudad que escogió Colombia para el Mundial), Ramón Jesurún entregó su parte de tranquilidad en rueda de prensa, con respecto a la tensa situación que se vive entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Policía de México, tras la muerte del líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “el Mencho”.

“Reitero que tengo total confianza dentro de mi pensamiento geopolítico, que es un tema que México superará y lo hará muy rápido. Quiero corroborar con el presidente de la FIFA que dentro de 30 días se jugarán los partidos del repechaje, yo tengo la seguridad que todo saldrá bien. Necesitamos apoyar a un país, que como dice Gianni Infantino, es futbolero, que es cercano Sudamérica y a Colombia. Damos el apoyo y el cariño, tenemos la seguridad y optimismo que todo será superado de forma rápida”.

Gianni Infantino ratificó su confianza en México


Gianni Infantino habló sobre la actual situación que vive México - crédito Jairo Cassiani / REUTERS

En entrevista exclusiva con el periodista César Augusto Londoño para Caracol Radio y el Diario AS, el 24 de febrero de 2026, Gianni Infantino habló sobre la situación de orden público que vive con México, y allí pese a las dificultades que vive el país centroamericano, se mostró tranquilo al igual que Jesurún, de que la seguridad mejorará:

“En primer lugar, por supuesto, estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días. Pero quiero decir desde el principio que tenemos total confianza en México, en su presidente Sheinbaum, y en las autoridades, y estamos convencidos de que todo se va a desarrollar de la mejor manera posible. Tenemos partidos en un mes en México, en los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el estadio Azteca. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en todos los países del mundo, pasan cosas. No vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas. Por eso tenemos estados, policías y autoridades que asegurarán el orden y la seguridad".

La presidenta de México dio garantías de realizar el Mundial de 2026


Claudia Sheinbaum da garantías de seguridad pese a los ataques del Cartel Jalisco Nueva Generación - crédito Raquel Cunha / REUTERS

Claudia Sheinbaum defendió públicamente que existen todas las garantías de seguridad de cara al Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en su país, junto a Canadá y Estados Unidos, incluso tras la reciente ola de violencia desatada en Jalisco por la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’

Según datos proporcionados por autoridades, cuatro partidos de fútbol fueron aplazados cerca de Guadalajara tras los disturbios provocados luego del operativo militar contra ‘El Mencho’. El Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Guadalajara, permanece como una de las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA para el verano, y albergará también partidos de repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia del 26 al 31 de marzo.

La violencia surgió el 22 de febrero de 2026 tras el intento de captura por parte de la Guardia Nacional de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, quien lideraba el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El enfrentamiento armado en la sierra de Jalisco terminó con su fallecimiento mientras era trasladado por las autoridades a un hospital, de acuerdo al reporte oficial brindado en una rueda de prensa el lunes siguiente.

Así será el calendario de Colombia en la fase de grupos del Mundial de 2026


- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

