James Rodríguez por fin pudo entrenar con Minnesota United: así fue su primer día con el grupo completo

Con una sonrisa y la calidad intacta, James Rodríguez completó su primer entrenamiento como jugador de los Loons - crédito Minnesota United

James Rodríguez completó sus primeras sesiones de entrenamiento con Minnesota United después de resolver los trámites administrativos de su visa, que habían retrasado su incorporación, lo que abre la posibilidad de que el capitán de la selección Colombia dispute sus primeros minutos oficiales en la Major League Soccer.

El colombiano busca consolidarse en el fútbol de Estados Unidos pensando en sumar rodaje de cara al Mundial que se celebrará en 2026.

La confirmación del permiso de trabajo permitió que Rodríguez, presentado ante la prensa el 6 de febrero, se sumara a las prácticas colectivas bajo las órdenes del entrenador neozelandés Cameron Knowles.

James Rodríguez se mostró activo en la primera práctica con el grupo completo en el Minnesota United - crédito Captura de video de Minnesota United

Las imágenes difundidas en las redes sociales de Minnesota United muestran a Rodríguez participando activamente en ejercicios con balón, rutinas de presión y trabajos de alta intensidad. El club resaltó la importancia de incorporar la experiencia y la calidad técnica del colombiano, considerando el valor que puede aportar en la zona de creación. La expectativa tanto dentro del plantel como entre los aficionados es alta, ante la posibilidad de que el exmundialista en Brasil 2014 asuma un papel protagónico en el equipo.

Durante las semanas previas, el exjugador del Real Madrid se mantuvo al margen del grupo realizando trabajos diferenciados y enfocándose en su preparación física individual. Knowles destacó la disposición del volante, señalando: “Está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero”, declaración realizada antes del partido contra Austin en la Fecha 1 de la MLS.

Minnesota United tuvo que afrontar dos partidos de pretemporada desde el anuncio de James, sin el colombiano como posible jugador convocable —un empate sin goles frente a DC United y una derrota 2-1 ante Charlotte— así como el debut en la temporada regular, un empate 2-2 como visitante ante Austin.

El cuadro norteamericano buscará ser uno de los principales protagonistas en la MLS - crédito @mnufc / Instagram

El técnico Knowles anticipó la intención de administrar progresivamente la adaptación del sudamericano: “Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar”.

James Rodríguez apunta a ser considerado en la convocatoria del partido del sábado 28 de febrero, donde Minnesota United afrontará su primer compromiso oficial como local en la nueva temporada de la MLS. La cita, programada para las 4:30 p. m. (hora de Colombia).

James Rodríguez es catalogado como el fichaje más importante de la historia del Minnesota United

James Rodríguez le respondió a quienes lo critican por su trayectoria en clubes los últimos años - crédito Minnesota United

James Rodríguez fue calificado como el mejor fichaje en la historia del Minnesota United por el exfutbolista y comentarista de la MLS Sacha Kljestan. El mediocampista colombiano comenzará los entrenamientos con el grupo de jugadores en la semana del 23 de febrero, tras recibir la visa de trabajo.

Kljestan, quien pasó por clubes como Orlando City, LA Galaxy y NY Red Bulls, resaltó en Apple TV la dimensión de la incorporación: “Cuando puedes conseguir que el capitán de Colombia, un jugador que ganó la Bota de Oro de la FIFA, llegue y sea la piedra angular de tu club, es el mejor fichaje en la historia del Minnesota United”. El exjugador precisó que el acuerdo es por seis meses y no corresponde a un contrato de jugador franquicia, y subrayó: “Me encanta este acuerdo para Minnesota United”.

La llegada de James Rodríguez, bajo la dirección de Eric Ramsay Knowles, apunta a mejorar la posesión de balón, que fue del 43% en el partido inaugural. Según Kljestan, el éxito dependerá de que el equipo se articule alrededor del colombiano: “Los otros 10 jugadores en el campo tienen que hacer el trabajo defensivo por él, darle la pelota y dejar que haga magia”.