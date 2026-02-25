Esta es la millonada que ganó Medellín por clasificar a tercera fase previa de la Copa Libertadores

Medellín disputó la vuelta de la segunda fase de Copa Libertadores contra Liverpool en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Independiente Medellín viene de un partido complicado y pasado por agua en la Copa Libertadores, en la que defendió con los dientes la ventaja que tenía sobre Liverpool de Uruguay, al que venció en la ida por 2-1 y en la vuelta empató sin goles en el estadio Atanasio Girardot.

De esta manera, el Poderoso recibió un millonario premio por pasar a la tercera fase previa, como parte de los bonos que la Conmebol entrega a los conjuntos que pasan de ronda en el certamen internacional, recordando que la cifra sube conforme vaya andando en todo el torneo.

Sumado a eso, Medellín también aseguró un beneficio especial en la ronda tres de clasificación a la fase de grupos, que, pese a ser el objetivo principal de los antioqueños, también cuenta con una oportunidad de seguir en competencias internacionales en la temporada 2026.

Premio de la Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol le da una nueva motivación a los participantes de las copas Libertadores y Sudamericana, con el objetivo de que crezcan sus plantillas, el nivel y mantengan la competencia internacional por más tiempo.

Por la clasificación a la tercera fase previa, Medellín obtuvo un premio de 600.000 dólares, lo que viene siendo una cifra superior a los 2.200 millones de pesos, que es el dinero dado a los conjuntos que llegan a esa ronda, la última antes de ingresar a la fase de grupos.

Medellín sigue en la Copa Libertadores y ahora con 1,1 millones de dólares en el bolsillo - crédito DIM

El Poderoso ya tenía 500.000 dólares en el bolsillo antes de iniciar su participación en la Libertadores, producto de que cayó en fase dos por normativa del certamen, pues los dos conjuntos colombianos que sean mejores en reclasificación empiezan desde ese punto de la competencia.

Sumado a eso, los antioqueños aseguraron su cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en caso de que sean eliminados en tercera fase previa, siendo otro beneficio por dejar en el camino a Liverpool, así seguirán en el ámbito internacional por más partidos.

Medellín eliminó a Liverpool de Uruguay por el triunfo 2-1 en la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores - crédito Conmebol

Queda por saber el futuro del Deportes Tolima, el otro conjunto colombiano en la segunda ronda de clasificación en la Libertadores y que se mide al Deportivo Táchira en Ibagué, en partido de vuelta y con la serie a favor por la mínima diferencia, mientras que Junior y Santa Fe esperan en grupos.

Clasificación en el Atanasio

Independiente Medellín aseguró su pase a la próxima ronda de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 ante Liverpool en el estadio Atanasio Girardot, resultado que, sumado al 2-1 obtenido en Uruguay, garantizó la clasificación para el conjunto colombiano.

El conjunto rojo sostuvo el resultado gracias a presiones constantes sobre el área rival, logrando mantener el empate y dejando momentáneamente sin opciones a los uruguayos, que en el primer tiempo empezaron con mucha intensidad, pero luego bajaron el nivel.

Medellín empató sin goles con Liverpool, al que eliminó por marcador global de 2-1 en la segunda fase previa de la Copa Libertadores - crédito Conmebol

Durante la segunda parte, tanto Medellín como Liverpool elevaron su nivel, generando oportunidades de peligro en ambas porterías y ofreciendo un tramo final disputado. A pesar de disponer de ocasiones para sentenciar la serie, el goleador Francisco Fydriszewski no logró convertir.

El planteamiento defensivo de Liverpool complicó el desarrollo del juego, pero la diferencia de la ida aseguró que Independiente Medellín siga en carrera por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El avance de los poderosos deja al equipo a la espera de su próximo rival, que saldrá entre Juventud de las Piedras o Guaraní, que están igualados sin goles desde la ida y jugarán el jueves 26 de febrero en territorio paraguayo para definir el nuevo clasificado a tercera fase previa.