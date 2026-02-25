Presidente de Conmebol aseguró que la selección Colombia podría estar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “El fútbol colombiano tiene con qué creer”

El presidente de la Conmebol invitó a los hinchas y dirigentes del fútbol colombiano a "soñar en grande" durante la próxima copa del mundo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, expresó su convicción de que la final del próximo Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026, podría estar protagonizada íntegramente por equipos sudamericanos, una afirmación que enmarca tanto las aspiraciones deportivas de la región como los recientes esfuerzos de inversión e infraestructura realizados para fortalecer el fútbol en el continente.

En su intervención subrayó que el fútbol colombiano tiene elementos para aspirar a los mayores logros. “El fútbol colombiano tiene con qué creer, nosotros soñamos con que tengamos a dos equipos sudamericanos en la final del Mundial y la meta es ganar esos ocho partidos en el certamen”, declaró Domínguez, quien compartió la mesa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alejandro Domínguez dijo que en el fútbol colombiano se han invertido más de 200 millones de dólares - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Durante la conferencia de prensa, Domínguez insistió en que las probabilidades de que selecciones de Sudamérica alcancen la final del próximo Mundial no son solo una expresión de deseo. “No es solamente ilusionar, no es solamente creer en que me motiva y sueño. No, yo creo que porque veo en el campo de juego, los jugadores, la manera de jugar y, de hecho, la historia es cercana”, afirmó el presidente de la Conmebol.

Añadió que la autopercepción histórica de la región necesitaba un cambio: “Estábamos (en Sudamérica) condenados a no creer en grande, a no poder aspirar a un futuro diferente”. Domínguez remarcó la importancia de una “mentalidad campeona”, recordando que “gana el que más quiere”, y sostuvo que Colombia “siempre demostró una destreza que es difícil de replicarla en el mundo”.

Domínguez resaltó durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla que la Conmebol ha invertido más de USD 200 millones en Colombia. El dirigente puntualizó: “A mí no me gusta aplaudir el dinero, porque el dinero es un medio, aplaudo porque tenemos un objetivo y creemos en grande. Nosotros los presidentes pasaremos, pero las obras quedan”, apuntó Domínguez.

Ramón Jesurún pide cambia la “mentalidad ganadora” por “mentalidad campeona”

Alejandro Domínguez y Gianni Infantino fueron los dos invitados de lujo de la Federación Colombiana de Fútbol en la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia se encuentra ante el reto de redefinir su mentalidad competitiva de cara a su séptima participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Esta exigencia fue planteada por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que instó a jugadores y cuerpo técnico a superar logros previos y aspirar a disputar la totalidad de los partidos posibles en el formato ampliado del torneo, como parte de una transformación profunda tras la ausencia del combinado nacional en Catar 2022.

Tras el regreso al máximo escenario internacional, Jesurún declaró que la presencia de Colombia en el Mundial es fruto de años de reconstrucción tras la ausencia en Catar. Respaldó el proceso encabezado por Néstor Lorenzo, recordando también el ciclo de Néstor Pekerman y los recientes logros: la clasificación a cuartos de final en Brasil 2014, octavos en Rusia 2018 y la llegada a la final de la Copa América 2024, donde la selección fue superada en tiempo extra por Argentina, vigente campeona mundial.

Gianni Infantino estuvo acompañado por los presidentes de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito FCF

Jesurún dirigió un mensaje a los jugadores convocados para disputar el Mundial de 2026: “Tenemos una selección que sueña, que está cambiando la mentalidad y que quiere ser campeona. No sé si de un Mundial, porque es algo muy difícil, pero ya lo estamos pensando, y eso es otra cosa”, expresó el presidente de la FCF.

La selección Colombia en la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 se enfrentará a la selección Uzbekistán en la ciudad de México, la ganadora del repechaje internacional en la ciudad de Guadalajara y cerrará su participación ante Portugal en la ciudad de Miami.