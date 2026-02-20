Deportes

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la She Believes Cup: hay novedades

El técnico Ángelo Marsiglia presentó al equipo que enfrentará a Estados Unidos, Canadá y Argentina en el torneo amistoso celebrado en Norteamérica

La selección Colombia femenina disputará
La selección Colombia femenina disputará sus primeros encuentros de 2026 en Estados Unidos

La selección Colombia femenina se prepara para afrontar un nuevo torneo de preparación previo al tramo final de la Liga de Naciones de la Conmebol, que definirá a cuatro clasificadas al mundial de 2027, dos de manera directa y otros dos cupos para el repechaje internacional.

El combinado nacional presentó su lista de convocadas para disputar la She Believes Cup, el certamen amistoso que se celebra en Estados Unidos y ganó relevancia en el planeta por invitar a selecciones de diferentes partes a medirse con las locales, que son la mejor escuadra en el mundo.

El técnico Ángelo Marsiglia presentó algunas novedades en el equipo Tricolor, liderada por Linda Caicedo, de gran momento con el Real Madrid, además de que le dará rodaje a la base que viene manejando desde 2024 y con la que ya fue subcampeona de la Copa América 2025.

Las convocadas de la Tricolor

Luego de su última presentación en 2025, por la Liga de Naciones de la Conmebol, el combinado nacional volverá a reunirse para su primera presentación en 2026, un año clave porque deberá conseguir la clasificación directa a la Copa del Mundo de la FIFA en Brasil.

Durante la tarde del 20 de febrero, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 23 jugadoras que irán al torneo amistoso de la She Believes Cup, al que accede el combinado nacional por segundo año consecutivo y disputará tres encuentros frente a Estados Unidos, Canadá y Argentina.

La Selección Colombia femenina viene
La Selección Colombia femenina viene de empatar 1-1 con Bolivia en La Paz, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol, en su último partido

El técnico Ángelo Marsiglia decidió dejar por fuera a la portera Luisa Agudelo, que actualmente se encuentra en el combinado sub-20 en el Sudamericano de Paraguay, por lo que no quiso que se desgastara con el cuadro de mayores y eligió como reemplazo a Catalina Pérez.

De otro lado, Mayra Ramírez sigue descartada en el combinado nacional, luego de su lesión del tendón de la corva que la sacó de las canchas desde octubre y sin conocerse la fecha de su regreso, aunque ya realiza trabajos de campo y en las próximas semanas volvería a jugar.

Mayra Ramírez no juega con
Mayra Ramírez no juega con Colombia desde la final de la Copa América 2025 en Ecuador

Finalmente, el entrenador le apostó a la experiencia de la plantilla y como venía jugando en la Liga de Naciones, esperando que sea una buena presentación en Estados Unidos y quedarse con el trofeo, pues el cuadro mayor no ha conseguido ningún título en toda su historia.

Lista de jugadoras

Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)

Carolina Arias – América de Cali (COL)

Catalina Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (USA)

Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (ESP)

Daniela Montoya – Gremio (BRA)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)

Gisela Robledo – Corinthians (BRA)

Greicy Landázury – Palmeiras (BRA)

Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)

Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Leicy Santos – Washington Spirit (USA)

Liced Serna – Pumas (MEX)

Linda Caicedo – Real Madrid ESP

Manuela Pavi – Toluca F.C. (MEX)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (MEX)

Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (FRA)

Natalia Giraldo – América de Cali (COL)

Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)

Wendy Bonilla – Pumas (MEX)

Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (MEX)

Calendario de partidos

El formato de competencia, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2016, es de Todos contra Todos en tres jornadas, coronando como campeona al equipo que sume más puntos, en la edición 2025 la ganadora fue Japón y el combinado nacional quedó tercero con tres unidades.

Colombia debutará el 1 de marzo contra Canadá, una de las selecciones femeninas más fuertes en el continente, luego se medirá con Argentina, vieja conocida y próximo rival en la Liga de Naciones, y cerrará con Estados Unidos, que ha sido la “bestia negra” de las cafeteras.

Colombia ganó un partido y
Colombia ganó un partido y perdió dos en su anterior participación en la She Believes Cup 2025

Después de este certamen, el combinado nacional se reencontraría para abril de 2026, cuando se reanude el torneo clasificatorio al mundial de Brasil 2027 y enfrentará a Perú, Chile y las argentinas, además de que tendrá como sede al estadio Pascual Guerrero de Cali.

Partidos de la Tricolor

Canadá vs. Colombia: 1 de marzo, 2:00 p.m. (GEODIS Park Nashville, Tenn.)

Argentina vs. Colombia: 4 de marzo, 3:30 p.m. (ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio)

Estados Unidos vs. Colombia: 7 de marzo, 3:30 p.m. (Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.)

