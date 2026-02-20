Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 comenzará el 11 de junio - crédito Brendan McDermid / REUTERS - File Photo

La acción de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comienza a ‘calentar motores’ con lo que serán los partidos de repechaje, juegos que definirán los últimos cupos a la cita orbital.

En lo que se refiere a los intereses de la selección Colombia para lo que será su rival restante en el grupo K del Mundial, el 19 de febrero de 2026 se conocieron de forma oficial los operadores de televisión que transmitirán tanto los repechajes FIFA (a nivel intercontinental), como las últimas plazas de la UEFA.

El 19 de febrero de 2026 se confirmó los canales por los cuales se verán las transmisiones de los repechajes para el Mundial de la FIFA de Norteamérica - crédito @TorresTavo / X

El especialista en información de transmisiones deportivas, Gustavo Torres, a través de su cuenta de X, @TorresTavo, detalló que el torneo clasificatorio del Mundial de la FIFA (en dónde estarán Bolivia, Surinam, República Democrática del Congo, y del cual saldrá un rival para la “Tricolor”) se podrán ver a través de la cadena de Dsports y en la aplicación de Dgo.

Por otra parte, en lo que se refiere a los duelos de UEFA para los cupos mundialistas, estarán disponibles en el canal de Espn y la aplicación de Disney Plus.

Así lo informó Torres en su cuenta de X, detallando que los únicos países que no podrán ver los partidos a través de los siguientes canales son Brasil, Bolivia y Paraguay:

“En marzo se jugarán los repechajes al mundial para tener a las últimas selecciones clasificadas a la máxima cita. Estas son las compañías que tienen los derechos para cada torneo de play-offs. Información para Sudamérica (Excepto Brasil, Paraguay y Bolivia)”, explicó.

Así se jugarán los duelos de los repechajes intercontinentales

El sorteo de los grupos del Mundial de la FIFA 2026 - crédito Carlos Barria / REUTERS

El 20 de noviembre de 2025, se realizó el sorteo de los duelos para los repechajes camino a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026.

Por una parte, en la UEFA quedaron varios duelos destacados, como el partido que tendrá Italia ante Irlanda del Norte, y el partido entre Ucrania Frente a Suecia.

Por parte del repechaje intercontinental, uno de los duelos destacados será entre Bolivia (representante de Conmebol) y Surinam (representante de Concacaf). Allí, el ganador jugará en la final ante Irak (selección de Asia).

Repechaje intercontinental

26 de marzo de 2026

Cruce 1

Bolivia vs. Surinam

Estadio: de Monterrey

El vencedor se enfrentará a Irak.

Cruce 2

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Estadio: de Guadalajara

El ganador jugará ante República Democrática del Congo

31 de marzo de 2026

República Democrática del Congo vs. Ganador del cruce 1

Irak vs. Ganador del cruce 2

Repechaje UEFA

26 de marzo de 2026

Cruce 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Cruce 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Cruce 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Cruce 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda

Los ganadores de estas llaves se enfrentarán entre sí a partir del 31 de marzo de 2026.

Cómo vienen los posibles rivales de Colombia a los duelos de repechaje

Colombia espera rival de RD Congo, Irak, Jamaica o Nueva Caledonia - crédito Denis Balibouse / REUTERS

República Democrática del Congo

República Democráctica del Congo clasificó al repechaje - crédito Stringer / REUTERS - File Photo

El equipo que cuenta con figuras reconocidad como Aaron Wan Bissaka y Axel Tuanzebe tuvieron participación en la Copa Africana de Naciones que se disputó en Marruecos.

Allí, cayó el 6 de enero de 2026 ante Argelia desde los tiros del punto penal en los octavos de final. En la fase de grupos compartió con Benín, Botsuana y Senegal, clasificando como segunda del grupo D de la Copa Africana de Naciones.

A continuación, estos fueron los resultados que obtuvo el equipo dirigido por el francés Sebastián Desabre.

6 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones: Argelia 0-0 RD Congo

30 de diciembre de 2025 - Copa Africana de Naciones: Botsuana 0-3 RC Congo

27 de diciembre de 2025 - Copa Africana de Naciones: Senegal 1-1 RD Congo

23 de diciembre de 2025 - Copa Africana de Naciones: RD Congo 1-0 Benín

En lo que se refiere a su clasificación al repechaje por el Mundial de 2026, República Democrática del Congo venció a rivales de categoría en el continente africano.

En primer lugar, derrotó a Camerún, el 13 de noviembre de 2025 con la anotación del defensor Chancel Mbemba (jugador del LOSC Lille) al 90+1, en el estadio Al Medina de Rabat.

Luego, en un partido vibrante, venció a Nigeria con figuras como Victor Oshimen y Ademola Lookman en los tiros del punto penal, el 16 de noviembre de 2025, tras empatar en los 90 minutos reglamentarios.

El gol inicial para RD Congo llegó por medio de Frank Onyeka al minuto 3, mientras que el empate nigeriano se dio gracias a Meschack Elia (delantero del Alanyaspor de Turquía).

16 de noviembre de 2025 - Repechajes CAF: Nigeria 1-1 RD Congo

13 de noviembre de 2025 - Repechajes CAF: Camerún 0-1 RD Congo

Jamaica

Shamar Nicholson y Amando Obispo en un duelo por las Eliminatorias - crédito Ricardo Makyn / AFP

Jamaica, otro de los posibles rivales de la selección Colombia, llegó a esta fase tras quedar en el segundo lugar del grupo B de las Eliminatorias Concacaf con 11 puntos, grupo que compartió con Jamaica, Trinidad Tobago y Bermudas.

En su última presentación por las Eliminatorias, el 18 de noviembre de 2025 empató sin goles ante Curazao, mientras que en su más reciente salida para la preparación a la Copa del Mundo, le ganó a Granada por 1-0, el 18 de enero de 2026.

A continuación, este fue su camino al repechaje:

18 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Jamaica 0-0 Curazao

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Trinidad y Tobago 1-1 Jamaica

14 de octubre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Jamaica 4-0 Bermudas

10 de octubre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Curazao 2-0 Jamaica

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Jamaica 2-0 Trinidad y Tobago

5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Bermudas 0-4 Jamaica

Nueva Caledonia

El cuadro oceánico no juega desde octubre de 2025 - crédito David Rowland / AFP

El cuadro oceánico llegó a clasificar a esta fase tras clasificar a la tercera fase de las Eliminatorias de Oceanía (OFC) y caer ante Nueva Zelanda por 3-0, el 24 de marzo de 2025.

Con goles de Michael Boxall al minuto 61, de Kosta Barbarouses al 66 y de Elijah Just, mandaron a Nueva Caledonia a esta fase de repechaje.

En su última salida, el 8 de octubre de 2025, venció por 2-0 a Gibaltrar en amistos internacional.

A continuación, este fue su camino al repechaje y así llega:

8 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Gibaltrar 0-2 Nueva Caledonia

24 de marzo de 2025 - Tercera Fase - Eliminatorias Oceanía: Nueva Caledonia 0-3 Nueva Zelanda

20 de marzo de 2025 - Tercera Fase - Eliminatorias Oceanía: Fiyi 1-1 Nueva Caledonia

16 de noviembre de 2024 - Segunda fase Eliminatorias Oceanía: Fiyi 1-1 Nueva Caledonia

13 de noviembre de 2024 - Segunda fase Eliminatorias Oceanía: Islas Salomón 2-3 Nueva Caledonia

9 de octubre de 2024 -Segunda fase Eliminatorias Oceanía: Nueva Caledonia 3-1 Papúa Nueva Guinea