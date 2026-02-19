La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Javier Suárez se viene de recuperar de una sobrecarga muscular y pagar una fecha de sanción - crédito Sporting CP

Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Sporting de Lisboa, tras ser galardonado como mejor jugador y mejor delantero de enero en la Liga de Portugal por el cuerpo técnico del campeonato. El delantero colombiano ya había sido distinguido en agosto y septiembre, consolidando su posición como figura clave del equipo luso.

Durante esta temporada, Suárez acumula entre 2.726 y 2.774 minutos en 35 partidos disputados en la Liga de Portugal, Champions League, Taça de Portugal, Allianz Cup y Supertaça. El delantero ha intervenido en treinta y dos goles: suma veintiséis anotaciones y entre cuatro y seis asistencias, lo que evidencia su impacto ofensivo.

El colombiano ahora le apunta a un objetivo mayor en la campaña 2025/2026, entendiendo que el conjunto de Lisboa figura en la Primeira Liga, peleando por el liderato con Porto, la Copa de Portugal y la Champions League, en esta última espera por rival en los octavos de final.

Luis Suárez piensa en la triple corona

El futbolista expresó su satisfacción por los reconocimientos recibidos como mejor delantero y mejor jugador de enero en Portugal. “Quiero expresar mi gratitud por este reconocimiento. Estoy muy feliz porque significa que mi juego y mis goles están ayudando al equipo”, declaró Suárez, citado por AS Colombia.

De cara a la recta final del torneo, dejó clara su ambición: busca aportar al equipo en la lucha por el tricampeonato, objetivo central para el Sporting, y afirma que los premios lo motivan a mantener su exigencia al máximo, pues desea su primer título con los lusos en la temporada.

Luis Javier Suárez con sus dos premios por sus goles con el Sporting en la Primeira Liga - crédito @ligaportugal/X

En el ámbito físico, la situación del delantero provocó inquietudes en la prensa portuguesa y colombiana por posibles molestias en la rodilla. El medio portugués A Bola informó que solo padece una sobrecarga muscular, descartando lesiones graves y volverá a las canchas pronto.

La ausencia de Suárez en el partido ante Famalicao, de la Liga de Portugal, obedece a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas y no a motivos físicos, un descanso obligatorio que se interpreta como oportunidad para gestionar su carga de trabajo. Este periodo permitió que el delantero recupere condición física, dado su extenso número de minutos y partidos consecutivos en todas las competiciones.

Luis Javier Suárez se recuperó de una lesión muscular que lo sacó durante una fecha, además de cumplir una suspensión - crédito Sporting CP

Un aporte enorme al Sporting

Suárez es titular indiscutible y pieza esencial en la alineación del equipo dirigido por Rui Borges. En el plano deportivo, ha sido protagonista en momentos clave de la temporada. Entre sus goles más recientes destacan el empate 1-1 ante el Porto y un doblete frente al PSG, vigente campeón de la Champions League, contribuyendo a la victoria 2-1.

Sporting y el colombiano se mantienen en la pelea por el título liguero, buscan avanzar en la Champions League y están en semifinales de la Copa de Portugal, donde se enfrentarán al Porto FC. El regreso de Suárez está previsto para el 21 de febrero, cuando el Sporting juegue como visitante contra Moreirense por la jornada 23.

Luis Suárez juega su primera temporada con Sporting CP, en la que se convirtió rápidamente en la figura en Portugal - crédito Sporting CP

El impacto del delantero colombiano trasciende lo individual. Suárez mantiene la atención de la selección Colombia y de la afición que sigue de cerca su recuperación y evolución en Europa. Además de ser máximo goleador del Sporting, se ha consolidado como uno de los futbolistas cafeteros con mayor proyección internacional en la actualidad.

La ambición competitiva del delantero se refuerza con cada logro. Luis Javier canaliza el reconocimiento personal en metas colectivas, convencido de que aún quedan desafíos importantes y confiando en mantener su mejor versión en la fase decisiva de la temporada, también en el camino para llegar en plenitud a la Copa del Mundo de la FIFA.