Luis Díaz recordó el día en que un periodista lo confrontó tras su fichaje por el Bayern Múnich y reveló lo que pensó en ese momento

Luis Díaz llegó a mediados del 2025 (verano en Europa) para jugar con el Bayern Múnich, convirtiendose en el tercer colombiano en la historia que portaría los colores de los “Gigantes de Baviera”.

Fue a partir de allí cuando el exdelantero del Liverpool y Oporto, y gran figura de la selección Colombia, se consolidó como una de las fichas claves para el ataque del equipo de Vincent Kompany tanto en la Bundesliga y la Champions League.

En medio de su buen presente, el periodista Kerry Hau, de Sky Sports Alemania, el 17 de febrero de 2026, recordó los momentos difíciles que tuvo cuando llegó a Baviera.

Díaz afirmó que en el día de su presentación, un periodista lo confrontó y cuestionó su fichaje por 75 millones de euros, y allí explicó la estrella de la selección Colombia que fue el momento cuando se motivó más para jugar con los “Gigantes de Baviera”:

“El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor. No, lo importante era y siempre ha sido el equipo. Quería ir paso a paso, ante todo conocer al equipo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo", recordó Díaz.

La decisión de ir al Bayern Múnich con base a la felicidad y su relación con Harry Kane y Michael Olise

Agregó también que su decisión de cambiar el Liverpool (siendo campeón de la Premier League de Inglaterra), se basó tanto en su felicidad como con su familia.

"Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta. Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno, a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda al respecto. Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma… pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo“, explicó.

Por otra parte, detalló el significado que tiene para él compartir con Harry Kane y Michael Olise:

“Me enorgullece mucho jugar en un equipo con Harry y Michael. Son técnicamente espectaculares. Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido muchísimo. Lo he visto jugar en Inglaterra porque hemos jugado contra el Tottenham varias veces. Pero una cosa es verlo en el otro equipo. Otra muy distinta es compartir vestuario con él y estar en el campo de entrenamiento todos los días... y ver cómo trabaja para nosotros como equipo, cómo se mueve, cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque", expresó.

Estadísticas de Luis Díaz durante la temporada 2025-2026

El Guajiro lleva un total de 32 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 2.639 minutos, y marcó en 19 ocasiones durante la temporada, además de asistir en 15 oportunidades:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig