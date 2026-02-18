Deportes

El narcotráfico vuelve a golpear al fútbol colombiano: un exjugador del Deportivo Cali tiene orden de captura

La Interpol coordinó una operación internacional para dar con el paradero de sospechosos relacionados con bandas transnacionales, entre ellos, un exfutbolista con pasado en el verdiblanco

Deportivo Cali, que tiene nuevos
Deportivo Cali, que tiene nuevos dueños, sufrió un duro golpe por un exjugador involucrado en narcotráfico - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali empezó una nueva etapa en su carrera, luego de la llegada de los nuevos dueños y una fuerte inversión para sanear las deudas del club, reforzar la plantilla y avanzar en un proyecto ganador para la temporada 2026 en el fútbol colombiano.

Sin embargo, el conjunto Azucarero se vio golpeado con la noticias de que uno de sus exjugadores está involucrado en un caso de narcotráfico, y fue detenido durante un operativo internacional junto a otras personas cercanas al fútbol, que siguen bajo investigación y a la espera de que las autoridades brinden más información.

Aunque se trata de un exdeportista de poca recordación en el conjunto verdiblanco, se trata de otro caso en el que un exfutbolista que pasó por Colombia está relacionado con este crimen, que previamente condenó a figuras históricas como Anthony De Ávila y Jhon Viáfara, éste último pagó su condena en Estados Unidos.

Dura situación para exjugador del Cali

Víctor Hugo Centurión, exguardameta paraguayo con pasado en el Deportivo Cali, enfrenta una orden de captura emitida por las autoridades de Paraguay tras ser señalado por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico. Centurión, de 38 años, permanece prófugo junto con el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres, mientras las fuerzas policiales siguen operativos para localizar a los implicados, según detalló El País.

De acuerdo con las investigaciones de Paraguay, Centurión estaría vinculado a una estructura criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien se atribuye el manejo de redes de tráfico de cocaína y lavado de activos en Sudamérica. Las autoridades sostienen que este grupo utilizó el deporte profesional como pantalla para facilitar operaciones ilícitas. “En los últimos días cayeron personas relacionadas con Sebastián Marset que habrían empleado el deporte profesional como mecanismo para lavado de activos y tráfico de estupefacientes”, indicó el comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia de Antinarcóticos.

Víctor Hugo Centurión, durante su
Víctor Hugo Centurión, durante su etapa con el Deportivo Cali en 2011 - crédito @heinarortizc/X

La investigación está coordinada por la fiscal Ingrid Cubilla desde el Ministerio Público paraguayo, institución que ha ordenado la detención de nueve personas presuntamente implicadas. No todas las identidades han sido reveladas hasta el momento.

Las autoridades paraguayas mantienen activa la orden de captura contra Centurión y esperan colaboración internacional para su localización y futura extradición. Tanto el exguardameta como Cáceres permanecen con paradero desconocido, mientras continúa el despliegue regional para desmantelar las redes delictivas en la región.

Víctor Centurión jugó poco con
Víctor Centurión jugó poco con el Deportivo Cali en el primer semestre de 2011 - crédito Colprensa

La trayectoria de Centurión incluye un breve paso por el fútbol profesional colombiano: en 2011 defendió la portería del Deportivo Cali en 20 partidos, recibió 26 goles y en cinco partidos dejó su portería en cero. Tras esa experiencia, retornó a Paraguay, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como Olimpia y Cerro Porteño.

Viáfara, uno de los casos más recordados en el fútbol colombiano

Estos hechos se inscriben en una tendencia que afecta al fútbol sudamericano. Como antecedente, se recuerda el caso del exfutbolista colombiano Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas y uno de sus referentes, que recuperó recientemente su libertad tras ser condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El momento en que el
El momento en que el exfutbolista Jhon Viáfara era extraditado a Estados Unidos por narcotráfico - crédito Policía Nacional/Handout vía REUTERS

Viáfara se declaró culpable en 2020 de conspiración para importar cocaína y recibió una sentencia de 135 meses de prisión federal; fue liberado antes por buena conducta. Tras regresar a Colombia, ahora experimenta una libertad diferente a la que vivió siendo una figura pública, pues decidió estar bajo perfil.

La reiteración de estos casos ilustra el modo en que el fútbol profesional ha funcionado, en ocasiones, como vía para operaciones ilegales en la región, dejando en evidencia la vulnerabilidad del deporte frente al accionar del crimen organizado.

