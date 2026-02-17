Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Liverpool de Uruguay e Independiente Medellín por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
En charla con el periodista Edgar “El Bambino” Henao, el uruguayo Juan Manuel Guerra habló sobre la actualidad del Liverpool de Uruguay, rival de Medellín, en Planeta Fútbol, el 17 de febrero de 2026:
“Hablar del Liverpool, es referirse a un equipo que consolidó una identidad de juego en los últimos años, equipo que se volvió una piedra en el zapato de los equipos grandes como Nacional y Peñarol, y que en el último tiempo ganaron cosas a nivel local como en 2023. También es un equipo que compite, ya que terminó tercero en el campeonato, detrás de los dos grandes, clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, y es un equipo que vive un gran presente, de la mano de su presidente José Luis Palma, que hace bien las cosas, y que le dio una identidad al club, además de vender jugadores a un precio clave”
El Deportivo Independiente Medellín oficializó la renovación del arquero Iker Blanco con un contrato vigente hasta 2029, fortaleciendo así la portería de cara a futuros compromisos nacionales e internacionales.
El duelo entre Liverpool de Uruguay e Independiente Medellín marca el inicio de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026 bajo una atmósfera cargada por urgencias deportivas y presión sobre los entrenadores, en especial sobre Alejandro Restrepo, cuya continuidad al frente del club colombiano se definiría según el resultado de esta serie internacional.
1. Salvador Ichazo
25. Éder Chaux
4. Kevin Mantilla
24. José Ortíz
2. Leyser Chaverra
26. Esneyder Mena
18. Frank Fabra
13. Francisco Chaverra
6. Didier Moreno
7. Léider Berrío
16. Halam Loboa
3. Marlon Balanta
8. Alexis Serna
31. Diego Moreno
23. Malcom Palacios
20. John Montaño
17. Gerónimo Mancilla
15. Luis Maturana
30. Hayen Palacios
9. Enzo Larrosa
28. Andrés Dávila
19. Francisco Fydriszewski
El partido se juega el 17 de febrero de 2026 en el estadio Alfredo Víctor Viera, de Montevideo, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).
El árbitro del juego será el brasileño Bruno Arleu.
Por los lados del equipo dirigido por Alejandro Restrepo, viene de empatar a un gol frente al Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot, el 14 de febrero de 2026.
Con los goles de Marco Pérez al minuto 24, el cuadro paisa perdió el encuentro, pero la anotación de Leider Berrio al 82 decretó la igualdad por la fecha 7 de la Liga BetPlay.
Liverpool de Uruguay por su parte, comenzó el campeonato con el pie izquierdo, y cayó por la fecha 2 de la Liga AUF Uruguaya ante Defensor Sporting por 2-1, el 13 de febrero de 2026 en el estadio Belvedere de Montevideo.
El gol del cuadro violeta (Defensor Sporting) llegó por medio del paraguayo Brian Montenegro al minuto 33, pero Diego Romero, al 44 de partido empató el encuentro.
Finalmente, el volante Xavier Biscayzacu le dio la victoria al visitante y dejó al Liverpool con una racha de una victoria en sus últimos cinco partidos.