Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

El "Poderoso de la Montaña"
El "Poderoso de la Montaña" visita tierras uruguayas por la segunda fase de la Copa Libertadores - crédito @kevin_amaro24 / Instagram - David Jaramillo / Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Liverpool de Uruguay e Independiente Medellín por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

12:35 hsHoy

Concepto del Liverpool de Uruguay

Matías de Los Santos, con
Matías de Los Santos, con pasado en Millonarios, jugó en Liverpool de Uruguay - crédito Mariana Greif / REUTERS

En charla con el periodista Edgar “El Bambino” Henao, el uruguayo Juan Manuel Guerra habló sobre la actualidad del Liverpool de Uruguay, rival de Medellín, en Planeta Fútbol, el 17 de febrero de 2026:

“Hablar del Liverpool, es referirse a un equipo que consolidó una identidad de juego en los últimos años, equipo que se volvió una piedra en el zapato de los equipos grandes como Nacional y Peñarol, y que en el último tiempo ganaron cosas a nivel local como en 2023. También es un equipo que compite, ya que terminó tercero en el campeonato, detrás de los dos grandes, clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, y es un equipo que vive un gran presente, de la mano de su presidente José Luis Palma, que hace bien las cosas, y que le dio una identidad al club, además de vender jugadores a un precio clave”

12:29 hsHoy

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

El equipo ‘Poderoso’ fue campeón de la Supercopa Juvenil, por lo que el guardameta recién renovado tendrá competencia en la Copa Libertadores Sub-20

Independiente Medellín tiene un importante
Independiente Medellín tiene un importante proceso de formación deportiva que le ha dado lucro en los últimos años - crédito Independiente Medellín

El Deportivo Independiente Medellín oficializó la renovación del arquero Iker Blanco con un contrato vigente hasta 2029, fortaleciendo así la portería de cara a futuros compromisos nacionales e internacionales.

12:09 hsHoy

Hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Liverpool: el ‘Poderoso’ debuta en la Copa Libertadores 2026

El cuadro antioqueño inicia su camino en el torneo continental desde la Fase 2, en donde buscará clasificar a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América

Independiente Medellín deberá superar dos
Independiente Medellín deberá superar dos fases previas antes de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Independiente Medellín

El duelo entre Liverpool de Uruguay e Independiente Medellín marca el inicio de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026 bajo una atmósfera cargada por urgencias deportivas y presión sobre los entrenadores, en especial sobre Alejandro Restrepo, cuya continuidad al frente del club colombiano se definiría según el resultado de esta serie internacional.

11:49 hsHoy

Lista de jugadores convocados por parte de Alejandro Restrepo

Con la novedad de Frank
Con la novedad de Frank Fabra, el cuadro paisa quiere dar el golpe en Montevideo - crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín

1. Salvador Ichazo

25. Éder Chaux

4. Kevin Mantilla

24. José Ortíz

2. Leyser Chaverra

26. Esneyder Mena

18. Frank Fabra

13. Francisco Chaverra

6. Didier Moreno

7. Léider Berrío

16. Halam Loboa

3. Marlon Balanta

8. Alexis Serna

31. Diego Moreno

23. Malcom Palacios

20. John Montaño

17. Gerónimo Mancilla

15. Luis Maturana

30. Hayen Palacios

9. Enzo Larrosa

28. Andrés Dávila

19. Francisco Fydriszewski

11:44 hsHoy

El rojo de Antioquia debuta en América

Alejandro Restrepo debe buscar la
Alejandro Restrepo debe buscar la victoria para salir de la mala racha de resultados - crédito David Jaramillo / Colprensa

El partido se juega el 17 de febrero de 2026 en el estadio Alfredo Víctor Viera, de Montevideo, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del juego será el brasileño Bruno Arleu.

Por los lados del equipo dirigido por Alejandro Restrepo, viene de empatar a un gol frente al Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot, el 14 de febrero de 2026.

Con los goles de Marco Pérez al minuto 24, el cuadro paisa perdió el encuentro, pero la anotación de Leider Berrio al 82 decretó la igualdad por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Liverpool de Uruguay por su parte, comenzó el campeonato con el pie izquierdo, y cayó por la fecha 2 de la Liga AUF Uruguaya ante Defensor Sporting por 2-1, el 13 de febrero de 2026 en el estadio Belvedere de Montevideo.

El gol del cuadro violeta (Defensor Sporting) llegó por medio del paraguayo Brian Montenegro al minuto 33, pero Diego Romero, al 44 de partido empató el encuentro.

Finalmente, el volante Xavier Biscayzacu le dio la victoria al visitante y dejó al Liverpool con una racha de una victoria en sus últimos cinco partidos.

EN VIVOIndependiente MedellínCopa LibertadoresLiverpool vs. MedellínLiverpoolConmebol LibertadoresColombia-Deportes

