El debut de James Rodríguez en la MLS podría correr peligro: esta es la razón

James Rodríguez se perdería el debut de Minnesota en la MLS - crédito Minnesota United

El sábado 21 de febrero comenzará la nueva temporada de la MLS, principal liga de fútbol de Estados Unidos, que tendrá a James Rodríguez, fichado por Minnesota United, como una de las nuevas figuras del rentado local.

En la competencia que es transmitida exclusivamente por Apple TV, Minnesota debutará como visitante contra Austin FC en el estadio Q2 de Texas, compromiso programado a comenzar sobre las 8:30 p. m.

A pesar de que en la presentación oficial, Rodríguez indicó que había trabajado para poder debutar lo más pronto posible, argumentando que para ello se había preparado en su casa, en Medellín, para llegar a punto a la pretemporada del club norteamericano, lo más probable es que el “10″ no sea convocado para el compromiso ante Austin.

En Planeta Fútbol, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que el motivo de la ausencia de Rodríguez, capitán de la selección Colombia, es que no tiene aún la visa de trabajo en Estados Unidos, y se ha permanecido en el país con la de turismo.

James Rodríguez vivirá su decimosegunda experiencia a nivel de clubes en el Minnesota United - crédito Minnesota United

Vélez confirmó que la información le fue suministrada por un periodista en Estados Unidos, que le confirmó que Rodríguez sigue sin entrenar con el resto del plantel de Minnesota United.

“Lo último que leí y que vi es que estaba en un partido de baloncesto, atendido como un rockstar. Fue a otros eventos donde su fama estuvo por encima de otra personalidad, pero en el tema fútbol, pregunto, hoy estamos a 17 de febrero... Un periodista en Boston me respondió: ‘A James no le ha llegado la visa de trabajo y no puede entrenar en el club sin ella’”.

El comunicador afirmó que, en caso de intentar entrenar o jugar un partido profesional, James podría ser capturado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de aduanas dentro de esa nación.

“Tiene visa de turista, pero no puede trabajar; si trabaja, corre el riesgo de que aparezca el ICE, y no es broma. En ninguna parte se puede trabajar sin papeles; hay mucho inconveniente. No puede entrenar porque esa sería una forma de trabajar”.

El colombiano ha sido visto haciendo turismo en Minnesota - crédito Minnesota Timberwolves

Para Carlos Antonio Vélez, que ha sido crítico de las decisiones que ha tomado James Rodríguez, la inactividad del colombiano debería poner en duda su nombre dentro de la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo, única de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo.

“No se ha podido integrar al plantel. El técnico no ha podido articular lo que sería un equipo. Aparte, no ha tenido competencia; puede entrenar solo, pero eso no te hace jugador de fútbol”.

Por último, el analista deportivo anticipó que, en su concepto, iniciar tarde la temporada podría afectar a James Rodríguez de diferentes formas, teniendo en cuenta que es el cuarto año consecutivo en el que no hace pretemporada con el resto de sus compañeros.

Cabe recordar que, en Rayo Vallecano, Sao Paulo y León, Rodríguez se sumó al plantel profesional después de que comenzó la temporada regular del equipo.

“Ustedes me perdonarán, pero soy, fui y seré insistente; la pretemporada es más importante que cualquier otra cosa. Un jugador que la hace no se va a lesionar fácil, va a poder regular sus cargas y podrá resistir todo lo que le vaya dando el rigor de la competencia. Muy complejo no tener pretemporada, y más cuando uno es mayor; no es lo mismo un cuerpo de 24 que uno de 34″, puntualizó.

Desde noviembre de 2025 James no juega un partido oficial - crédito Minnesota FC