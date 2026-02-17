Deportes

El debut de James Rodríguez en la MLS podría correr peligro: esta es la razón

El capitán de la selección Colombia es la figura principal de Minnesota United, pero lo más probable es que no pueda estar en el debut oficial

Guardar
James Rodríguez se perdería el
James Rodríguez se perdería el debut de Minnesota en la MLS - crédito Minnesota United

El sábado 21 de febrero comenzará la nueva temporada de la MLS, principal liga de fútbol de Estados Unidos, que tendrá a James Rodríguez, fichado por Minnesota United, como una de las nuevas figuras del rentado local.

En la competencia que es transmitida exclusivamente por Apple TV, Minnesota debutará como visitante contra Austin FC en el estadio Q2 de Texas, compromiso programado a comenzar sobre las 8:30 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de que en la presentación oficial, Rodríguez indicó que había trabajado para poder debutar lo más pronto posible, argumentando que para ello se había preparado en su casa, en Medellín, para llegar a punto a la pretemporada del club norteamericano, lo más probable es que el “10″ no sea convocado para el compromiso ante Austin.

En Planeta Fútbol, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que el motivo de la ausencia de Rodríguez, capitán de la selección Colombia, es que no tiene aún la visa de trabajo en Estados Unidos, y se ha permanecido en el país con la de turismo.

James Rodríguez vivirá su decimosegunda
James Rodríguez vivirá su decimosegunda experiencia a nivel de clubes en el Minnesota United - crédito Minnesota United

Vélez confirmó que la información le fue suministrada por un periodista en Estados Unidos, que le confirmó que Rodríguez sigue sin entrenar con el resto del plantel de Minnesota United.

“Lo último que leí y que vi es que estaba en un partido de baloncesto, atendido como un rockstar. Fue a otros eventos donde su fama estuvo por encima de otra personalidad, pero en el tema fútbol, pregunto, hoy estamos a 17 de febrero... Un periodista en Boston me respondió: ‘A James no le ha llegado la visa de trabajo y no puede entrenar en el club sin ella’”.

El comunicador afirmó que, en caso de intentar entrenar o jugar un partido profesional, James podría ser capturado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de aduanas dentro de esa nación.

“Tiene visa de turista, pero no puede trabajar; si trabaja, corre el riesgo de que aparezca el ICE, y no es broma. En ninguna parte se puede trabajar sin papeles; hay mucho inconveniente. No puede entrenar porque esa sería una forma de trabajar”.

El colombiano ha sido visto
El colombiano ha sido visto haciendo turismo en Minnesota - crédito Minnesota Timberwolves

Para Carlos Antonio Vélez, que ha sido crítico de las decisiones que ha tomado James Rodríguez, la inactividad del colombiano debería poner en duda su nombre dentro de la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo, única de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo.

“No se ha podido integrar al plantel. El técnico no ha podido articular lo que sería un equipo. Aparte, no ha tenido competencia; puede entrenar solo, pero eso no te hace jugador de fútbol”.

Por último, el analista deportivo anticipó que, en su concepto, iniciar tarde la temporada podría afectar a James Rodríguez de diferentes formas, teniendo en cuenta que es el cuarto año consecutivo en el que no hace pretemporada con el resto de sus compañeros.

Cabe recordar que, en Rayo Vallecano, Sao Paulo y León, Rodríguez se sumó al plantel profesional después de que comenzó la temporada regular del equipo.

“Ustedes me perdonarán, pero soy, fui y seré insistente; la pretemporada es más importante que cualquier otra cosa. Un jugador que la hace no se va a lesionar fácil, va a poder regular sus cargas y podrá resistir todo lo que le vaya dando el rigor de la competencia. Muy complejo no tener pretemporada, y más cuando uno es mayor; no es lo mismo un cuerpo de 24 que uno de 34″, puntualizó.

Desde noviembre de 2025 James
Desde noviembre de 2025 James no juega un partido oficial - crédito Minnesota FC

Temas Relacionados

James RodríguezMLSICEVisaFútbolEstados UnidosMinnesota UnitedColombia-Deportes

Más Noticias

Davinson Sánchez convirtió golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

El defensa anotó en la victoria del cuadro turco por 5-2 en la ida de los playoffs. Juan David Cabal fue expulsado en el conjunto bianconeri

Davinson Sánchez convirtió golazo en

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

En medio de la polémica en el cuadro inglés por la salida del atacante colombiano, éste habló sobre el momento en que le llegó la oferta del conjunto alemán en 2025

Luis Díaz reveló detalles de

Por qué ‘Willy el Tiburón’, la mascota del Junior de Barranquilla, está en la lista de las peores mascotas del fútbol mundial

Dos youtubers españoles incluyeron al icónico referente del equipo más representativo de la región Caribe y actual campeón del fútbol profesional colombiano

Por qué ‘Willy el Tiburón’,

‘Influencer’ reveló que jugó con una joven promesa del fútbol colombiano que pudo ser “mejor” que Lionel Messi: “Llevado de la borrachera”

Janer Sinisterra, más conocido en redes sociales como Timbiquí, compartió la anécdota que él vivió en carne propia, debido a que hacía parte de la Selección Colombia Sub-17 que en ese entonces dirigía Eduardo Lara

‘Influencer’ reveló que jugó con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Lady Noriega ‘les tira’ a

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Karola Alcendra tuvo fuerte enfrentamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos′: “Yo sí hablo es claro”

Yeferson Cossio se unió a las ayudas humanitarias para los afectados en Córdoba y ‘le tiró’ a otros influenciadores: “Nunca me meto en la vida de nadie”

Jay Torres puso en duda el romance entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Muy estratega”

Prometido de Alexa Torrex defendió a la influenciadora tras la polémica con Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Siempre dijo la verdad”

Deportes

Por qué ‘Willy el Tiburón’,

Por qué ‘Willy el Tiburón’, la mascota del Junior de Barranquilla, está en la lista de las peores mascotas del fútbol mundial

‘Influencer’ reveló que jugó con una joven promesa del fútbol colombiano que pudo ser “mejor” que Lionel Messi: “Llevado de la borrachera”

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Prensa europea destacó el buen momento de Yerry Mina en el Cagliari de Italia: “Nunca es fácil destacar”

Óscar Córdoba reveló que tuvo fuerte cruce con Edwin Cardona: “No nos fuimos a los puños porque somos personas civilizadas”