Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos
Dos títulos con el cuadro azucarero, el subcampeonato de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y varias convocatorias a la selección Colombia son algunos de los logros de la portera de apenas 18 años
San Diego Wave FC anunció la incorporación de la guardameta colombiana Luisa Agudelo, procedente del Deportivo Cali Femenino, con un contrato por tres temporadas hasta 2028. La jugadora ocupará plaza internacional, a la espera de la aprobación de su visa P1 y el Certificado de Transferencia Internacional.
Convocadas y cuerpo técnico de la selección Colombia en el Sudamericano Sub20
- Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
- Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
- Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
- Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
- María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
- Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
- Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
- Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
- Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
- Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
- Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
- Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
- Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
- Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
- Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
- Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
- Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
- Isabel Weiner – Columbia University (USA)
- Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe
- Marian Sterling – Atlético Nacional
- Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
- Carlos Alberto Paniagua Mazo – Director Técnico
- Michael Florez Valle – Asistente Técnico
- Viviana Cardona Valencia – Preparadora Física
- Diana Carolina Camacho – Médica
- Laura Daniela Tautiva Cardenas – Fisioterapeuta
- Marisol Estupiñan Duarte – Fisioterapeuta
- Diego Felipe Morales – Entrenador Arqueras
- Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo
- Ricardo Alberto Bejarano González – Jefe de prensa
- Daniel Patiño Toro Analista De Video
- Camilo Juan Rojas Araque – Utilero
Ecuador, el rival de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20
El primer rival será Ecuador, selección que selló su boleto al hexagonal tras una contundente victoria 4-0 frente a Perú en la última fecha de la fase de grupos. Esta performance ofensiva destaca la capacidad goleadora y la determinación del conjunto ecuatoriano, que culminó tercero en el Grupo B, detrás de Brasil y Argentina
Ecuador representa una novedad para Colombia en la presente instancia del torneo y figura como uno de los equipos a los que la defensa colombiana deberá marcar de cerca para preservar su registro imbatido.
A su vez, el hexagonal final lo integran también Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela.
Calendario de la selección Colombia en la fase final del Sudamericano Femenino Sub20
- Colombia vs. Ecuador: lunes 16 de febrero (8:00 p. m.)
- Colombia vs. Brasil: jueves 19 de febrero (6:00 p. m.)
- Paraguay vs. Colombia: domingo 22 de febrero (8:00 p. m.)
- Venezuela vs. Colombia: miércoles 25 de febrero (6:00 p. m.)
- Colombia vs. Argentina: sábado 28 de febrero (hora por confirmar)
Así quedó la selección Colombia en la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub20
- Colombia: 8 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Venezuela: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Paraguay: 5 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Uruguay: 4 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Chile: 2 puntos / -5 diferencia de gol / 4 partidos jugados.