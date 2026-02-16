Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Luisa Agudelo, subcampeona del mundo en el Mundial Sub17 de 2022, es la capitana y gran figura de la selección Colombia - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en el partido de la fecha 1 del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 ante Ecuador. El duelo se jugará a la 8:00 p. m. en el estadio Carfem de Ypané, Paraguay, cerrando la primera jornada de la ronda final.

Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel