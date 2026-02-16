Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Luisa Agudelo, subcampeona del mundo
Luisa Agudelo, subcampeona del mundo en el Mundial Sub17 de 2022, es la capitana y gran figura de la selección Colombia - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en el partido de la fecha 1 del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 ante Ecuador. El duelo se jugará a la 8:00 p. m. en el estadio Carfem de Ypané, Paraguay, cerrando la primera jornada de la ronda final.

Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido.

17:49 hsHoy

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

Dos títulos con el cuadro azucarero, el subcampeonato de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y varias convocatorias a la selección Colombia son algunos de los logros de la portera de apenas 18 años

San Diego Wave FC anunció la incorporación de la guardameta colombiana Luisa Agudelo, procedente del Deportivo Cali Femenino, con un contrato por tres temporadas hasta 2028. La jugadora ocupará plaza internacional, a la espera de la aprobación de su visa P1 y el Certificado de Transferencia Internacional.

Leer la nota completa
16:45 hsHoy

Convocadas y cuerpo técnico de la selección Colombia en el Sudamericano Sub20

  • Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
  • Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
  • Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
  • Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
  • María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
  • Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
  • Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
  • Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
  • Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe 
  • Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe 
  • Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
  • Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe 
  • Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
  • Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe 
  • Mariana Mosquera Herrera –  Atlético Nacional
  • Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe 
  • Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
  • Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  • Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe 
  • Marian Sterling – Atlético Nacional
  • Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Cuerpo técnico:

  • Carlos Alberto Paniagua Mazo – Director Técnico
  • Michael Florez Valle – Asistente Técnico
  • Viviana Cardona Valencia – Preparadora Física
  • Diana Carolina Camacho – Médica
  • Laura Daniela Tautiva Cardenas – Fisioterapeuta
  • Marisol Estupiñan Duarte – Fisioterapeuta
  • Diego Felipe Morales – Entrenador Arqueras
  • Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo
  • Ricardo Alberto Bejarano González – Jefe de prensa
  • Daniel Patiño Toro Analista De Video
  • Camilo Juan Rojas Araque – Utilero
15:24 hsHoy

Ecuador, el rival de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20

El primer rival será Ecuador, selección que selló su boleto al hexagonal tras una contundente victoria 4-0 frente a Perú en la última fecha de la fase de grupos. Esta performance ofensiva destaca la capacidad goleadora y la determinación del conjunto ecuatoriano, que culminó tercero en el Grupo B, detrás de Brasil y Argentina

Ecuador representa una novedad para Colombia en la presente instancia del torneo y figura como uno de los equipos a los que la defensa colombiana deberá marcar de cerca para preservar su registro imbatido.

A su vez, el hexagonal final lo integran también Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela.

14:03 hsHoy

Calendario de la selección Colombia en la fase final del Sudamericano Femenino Sub20

  • Colombia vs. Ecuador: lunes 16 de febrero (8:00 p. m.)
  • Colombia vs. Brasil: jueves 19 de febrero (6:00 p. m.)
  • Paraguay vs. Colombia: domingo 22 de febrero (8:00 p. m.)
  • Venezuela vs. Colombia: miércoles 25 de febrero (6:00 p. m.)
  • Colombia vs. Argentina: sábado 28 de febrero (hora por confirmar)
12:47 hsHoy

Así quedó la selección Colombia en la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub20

  1. Colombia: 8 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  2. Venezuela: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  3. Paraguay: 5 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  4. Uruguay: 4 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  5. Chile: 2 puntos / -5 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
11:48 hsHoy

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia contra Ecuador en el Sudamericano Femenino Sub20 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Selección Colombia vs. Selección de Ecuador- Fecha 1 del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026.
  • Lugar: estadio Carfem - Ypané, Paraguay.
  • Fecha y hora: lunes 16 de febrero- 8:00 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu y APP Canal RCN.

