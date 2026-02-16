América de Cali mueve fichas en Brasil por un posible fichaje: tiene pasado en la selección Colombia

Daniel Valencia celebrando el gol del triunfo del América sobre Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero - crédito América de Cali

América de Cali sumó tres puntos valiosos al vencer por la mínima diferencia a Independiente Santa Fe en la sexta fecha de la Liga BetPlay, gracias a un gol del refuerzo Daniel Valencia a los 76 minutos. El festejo se dio durante el aniversario 99 del club, un momento especial para la institución Escarlata y su afición.

A pesar del resultado positivo, el equipo dirigido por David González continúa atento al mercado de fichajes. El técnico paisa fue claro en rueda de prensa: el club necesita reforzar la zona de ataque, ya que la llegada de Valencia no cubre todas las necesidades ofensivas, especialmente mientras el ídolo y referente Adrián Ramos finaliza su proceso de pretemporada tras un periodo de inactividad.

América de Cali pone la mira en Gustavo Cuéllar

En medio de este panorama, desde Brasil surgió el rumor de un posible interés del América en Gustavo Cuéllar, mediocampista colombiano actualmente en el Gremio.

Según información de RTI Esporte, el club caleño habría intensificado las gestiones para fichar al jugador, que no entra en los planes del entrenador Luís Castro para el resto de la temporada.

A sus 33 años, Cuéllar busca una salida que le permita sumar minutos y relanzar su carrera, y América de Cali aparece como una alternativa para regresar al fútbol colombiano.

No obstante, la operación no sería sencilla. El principal obstáculo es el salario del mediocampista, que supera el millón de reales mensuales, cifra considerada elevada para la actualidad financiera de América.

Por tal razón, la directiva está analizando la situación y no descarta presentar una oferta formal si se logra negociar un ajuste salarial o llegar a un acuerdo con el Gremio para facilitar la transferencia.

El contexto contractual de Gustavo Cuéllar añade aún más complejidad a la negociación. El volante tiene vínculo con el Gremio hasta diciembre de 2027, con opción de prórroga por una temporada más.

Desde su llegada a Porto Alegre, el colombiano ha disputado 29 partidos y aportado una asistencia. Sin embargo, diferentes factores han afectado su rendimiento: lesiones musculares recurrentes y dificultades para adaptarse al ritmo e intensidad del fútbol brasileño lo llevaron a perder protagonismo y salir de los planes del cuerpo técnico.

Por esta razón, la directiva de Gremio está evaluando fórmulas para facilitar la salida del jugador antes de que finalice su contrato, con el objetivo de reducir el impacto financiero en el presupuesto del club.

Según la cuenta de X Soccer News Grêmio, los dirigentes reconocen que recuperar la inversión será complicado y buscan reequilibrar la plantilla, abriendo la puerta a una posible rescisión anticipada si se presenta una propuesta atractiva.

Próximo compromiso para América de Cali

Luego de la victoria ante el elenco bogotano, América de Cali volverá a la acción en la Liga BetPlay con la mira puesta en seguir escalando posiciones en la tabla.

El equipo se prepara para su siguiente compromiso ante Junior de Barranquilla, partido que se disputará en el estadio Romelio Martínez el miércoles 18 de febrero a las 7:30 p. m.

El objetivo será mantener la racha positiva y afinar detalles en el funcionamiento colectivo de cara a los retos exigentes que se avecinan.

El calendario marca un punto crucial el 5 de marzo de 2026, cuando los dirigidos por David González reciban a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido único que puede definir el rumbo del semestre para el cuadro Escarlata, que buscará acceder nuevamente al campeonato Conmebol tras su última participación en 2025, cayendo en octavos de final ante Fluminense de Brasil.