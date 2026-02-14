Werder Bremen vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 22 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Werder Bremen y Bayern Múnich por la fecha 22 de la Bundesliga.
La Bundesliga acelera camino a lo que será su final, el 16 de mayo de 2026, cuando en la fecha 34 se conozca el campeón.
13 de febrero de 2026
Borussia Dortmund 4-0 Mainz
14 de febrero de 2026
Bayer Leverkusen vs. St. Pauli
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach
Hamburgo vs. Unión Berlín
Hoffenheim vs. Friburgo
Stuttgart vs. Colonia
15 de febrero de 2026
Augsburgo vs. Heidenheim
RB Leipzig vs. Wolfsburgo
Luis Díaz quiere seguir en racha con los bávaros
El partido se jugará el 14 de febrero de 2026 en el Werserstadion de Bremen, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Espn y de Disney Plus Premium.
El árbitro del encuentro será Bastian Dankert.
El 11 de febrero de 2026, Bayern Múnich jugó por los cuartos de final de la Copa de Alemania (o DFB Pokal), y allí venció por 2-0 al RB Leipzig.
El primer gol llegó por medio de Harry Kane al minuto 64 de partido de tiro penal, mientras que Luis Díaz, al 67, liquidó las acciones para los bávaros en el estadio Allianz Arena.
Para hablar del más reciente partido por la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany jugó el 8 de febrero de 2026 ante Hoffenheim, y golearon a la revelación del campeonato alemán por 5-1.
El doblete de Harry Kane al minuto 20 y 45 de tiro penal, junto al triplete de Luis Díaz al 45+2, 62 y 89 de partido, fueron suficientes para que Bayern Múnich llegara a su victoria número 17 en la temporada.
Werder Bremen viene de caer por 1-0 ante el Friburgo en el estadio Europa - Park, el 7 de febrero de 2026.
El gol de Jan-Niklas Beste al minuto 13, amplió la racha negativa de 12 partidos en el cuadro Verdiblanco.
Es importante recordar que la última victoria del Werder Bremen fue el 7 de noviembre de 2025, cuando en condición de local le ganó por 2-1 al Wolfsburgo.