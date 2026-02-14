Deportes

Werder Bremen vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 22 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino al campeonato 35 en la historia, y con Luis Díaz en racha tras la clasificación a las semifinales de la Copa de Alemania

Luis Díaz anotando el segundo
Luis Díaz anotando el segundo gol ante Maarten Vandevoordt en el Bayern Múnich 2-0 Leipzig-crédito Michaela Stache/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Werder Bremen y Bayern Múnich por la fecha 22 de la Bundesliga.

12:14 hsHoy

Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 22 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera avanzan hacia su estrella 35 en el fútbol alemán y buscan puntos frente a un rival que lucha por evitar el descenso a la 2. Bundesliga

Marco Friedl marcando a Luis
Marco Friedl marcando a Luis Díaz en el partido de ida de la primera vuelta entre los Verdiblancos y los Gigantes de Baviera-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La Bundesliga acelera camino a lo que será su final, el 16 de mayo de 2026, cuando en la fecha 34 se conozca el campeón.

11:46 hsHoy

Así va la fecha 22 de la Bundesliga

Borussia Dortmund ganó en el
Borussia Dortmund ganó en el Signal Iduna Park y recortó puntos de distancia con el Bayern Múnich-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

13 de febrero de 2026

Borussia Dortmund 4-0 Mainz

  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Goles: Doblete de Serhou Guirassy al minuto 10 y 42, Maximilian Beier, Ramy Bensebaini al 84 para los locales.

14 de febrero de 2026

Bayer Leverkusen vs. St. Pauli

  • Estadio: BayArena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Deutsche Bank Park
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Unión Berlín

  • Estadio: Volksparkstadion
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Friburgo

  • Estadio: PreZero Arena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Colonia

  • Estadio: MHPArena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

15 de febrero de 2026

Augsburgo vs. Heidenheim

  • Estadio: WWK Arena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Red Bull Arena
  • Hora: 12:30 p. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:37 hsHoy

Luis Díaz quiere seguir en racha con los bávaros

Luis Díaz y Alphonso Davies
Luis Díaz y Alphonso Davies con la alegría en el partido de la Copa de Alemania en el Allianz Arena-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se jugará el 14 de febrero de 2026 en el Werserstadion de Bremen, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Espn y de Disney Plus Premium.

El árbitro del encuentro será Bastian Dankert.

El 11 de febrero de 2026, Bayern Múnich jugó por los cuartos de final de la Copa de Alemania (o DFB Pokal), y allí venció por 2-0 al RB Leipzig.

El primer gol llegó por medio de Harry Kane al minuto 64 de partido de tiro penal, mientras que Luis Díaz, al 67, liquidó las acciones para los bávaros en el estadio Allianz Arena.

Para hablar del más reciente partido por la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany jugó el 8 de febrero de 2026 ante Hoffenheim, y golearon a la revelación del campeonato alemán por 5-1.

El doblete de Harry Kane al minuto 20 y 45 de tiro penal, junto al triplete de Luis Díaz al 45+2, 62 y 89 de partido, fueron suficientes para que Bayern Múnich llegara a su victoria número 17 en la temporada.

Werder Bremen viene de caer por 1-0 ante el Friburgo en el estadio Europa - Park, el 7 de febrero de 2026.

El gol de Jan-Niklas Beste al minuto 13, amplió la racha negativa de 12 partidos en el cuadro Verdiblanco.

Es importante recordar que la última victoria del Werder Bremen fue el 7 de noviembre de 2025, cuando en condición de local le ganó por 2-1 al Wolfsburgo.

