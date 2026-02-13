Presidente de la Dimayor anticipó cambios para 2027 y ratificó el límite de 25 jugadores inscritos en la Liga BetPlay

El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vive semanas intensas marcadas por controversias en cada jornada. Decisiones arbitrales cuestionadas, modificaciones en el calendario, condiciones irregulares en los estadios y, especialmente, las nuevas reglas para la inscripción de jugadores han concentrado la atención de directivos, técnicos y aficionados.

En este contexto, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, brindó una entrevista a Win Sports en la que detalló los próximos pasos normativos y financieros que marcarán el rumbo del campeonato, incluyendo la implementación del fair play financiero y la ratificación del límite de 25 jugadores inscritos por equipo.

El Fair Play Financiero llegaría al fútbol colombiano en 2027

Carlos Mario Zuluaga es el sucesor del anterior presidente Fernando Jaramillo - crédito Colprensa

En declaraciones concedidas el jueves 12 de febrero de 2026 al programa Medio Tiempo de Win Sports, Zuluaga confirmó que la Dimayor implementará el Fair Play Financiero a partir de 2027 para todos los equipos afiliados.

“Ya se presentó realmente lo que nosotros propondríamos desde la Dimayor, queremos ayudarle a los clubes y no presionarlos con movimientos indebidos, al contrario, es a mostrarles que se puede manejar un presupuesto, que si contratamos un jugador podemos garantizar que se tiene con qué pagarlo, garantizar la sostenibilidad como empresa de los clubes y con eso podemos dar una mano importante”, explicó el máximo dirigente.

El proyecto buscará que todos los equipos gestionen sus finanzas de manera responsable, evitando contrataciones por encima de sus posibilidades y asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales con jugadores y empleados.

Zuluaga que llegó en marzo de 2025 a la presidencia agregó que la Dimayor presentará el modelo ante la Conmebol en una reunión clave: “Tenemos una reunión mañana (viernes 13 de febrero) con Conmebol para mostrar nuestro modelo porque ellos están interesados en implementarlo dentro de las federaciones de Sudamérica, por lo que sería muy importante que se sacara a partir del próximo año”.

Colombia y la lucha por más cupos en torneos Conmebol

Copa Libertadores y Sudamericana no da cupos a Colombia como a Argentina y Brasil - crédito Nathalia Aguilar/EFE

Respecto a la participación de equipos colombianos en torneos internacionales, la cabeza mayor de Dimayor reconoció la dificultad de ampliar la cuota de representantes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pues considera desafortunado el no poder cambiar esa decisión, ya que “es una situación interna” del máximo órgano del fútbol sudamericano.

“Entendemos el dominio que tiene Argentina y Brasil sobre el fútbol sudamericano, cada vez creo que ganamos terreno, trabajamos por ello, pero sí creemos que hay una injusticia en la repartición de cupos y que nosotros debemos ser más partícipes de esas competencias” expresó el directivo, dejando claro el esfuerzo de la dirigencia colombiana por ganar espacio en las competencias continentales.

El debate por el límite de 25 jugadores inscritos ante Dimayor

Ocho equipos colombianos estarán presentes en las competiciones Conmebol - crédito EFE

Uno de los puntos más controvertidos de la temporada ha sido la determinación de la Dimayor de fijar en 25 el número máximo de jugadores inscritos por equipo. Esta decisión ha generado inconformidad entre directivos, técnicos y jugadores, en particular en los clubes que participarán en torneos Conmebol.

El motivo principal del malestar es que, bajo esta norma, equipos como Independiente Santa Fe y Junior -que jugarán la fase de grupos de la Libertadores- y Deportes Tolima, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga -que afrontarán fases de eliminación para acceder a la Libertadores y Sudamericana- no podrán sumar futbolistas únicamente para competencias internacionales.

Esta restricción obliga a que toda la plantilla inscrita pueda participar indistintamente en las competiciones nacionales e internacionales, limitando la flexibilidad en la conformación de los equipos y generando preocupación ante la acumulación de partidos y la posibilidad de lesiones.

Ante esa situación, el directivo del FPC fue enfático en aclarar el origen y la justificación de la medida: “Hay un acta que tiene la aprobación de los 36 representantes en la asamblea realizada en el mes de diciembre de 2025. Fue unánime la decisión y además es una excelente decisión sobre la data que no miente. Hubo 133 jugadores que el año anterior no jugaron un solo minuto, que estaban debidamente contratados. El promedio de jugadores en campo de juego con mínimo 45 minutos fue de 22,9, o sea que hubo razones suficientes”.

El presidente explicó que el anterior sistema, que permitía cinco inscripciones adicionales para equipos en copas internacionales, no solucionó los problemas de aplazamiento de partidos.

“Había una razón poderosa y era que de los cinco jugadores extra que se les daba a los equipos que iban a copas internacionales era para no tener que aplazar partidos porque tenían tres nóminas completas, pero desafortunadamente en esa oportunidad, teniendo ese número de jugadores, no hacían uso de ellos y tenían que cambiar la fecha de partidos, por lo que era una desventaja deportiva para los clubes que no tenían la oportunidad de tener los jugadores adicionales”, recordó Zuluaga en el canal deportivo.

Con estas medidas, la Dimayor busca equilibrar la competencia, garantizar el uso eficiente de los recursos y sentar las bases para un fútbol colombiano más sostenible, profesional y competitivo en el ámbito internacional.