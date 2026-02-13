La revista española Panenka incluyó a Francisco ‘Pacho’ Maturana entre los 50 mejores entrenadores en la historia del fútbol mundial

Maturana fue reconocido como uno de los mejores entrenadores de la historia por la revista Kodro Magazine - crédito Diego Pineda / Colprensa

El legado del odontólogo, exfutbolista y director técnico chocoano Francisco Maturana se mantiene vigente con el paso de los años.

La trayectoria de “Pacho”, marcada por la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional en 1989, junto a la Copa América de 2001 con la selección Colombia, crearon una figura latente en el fútbol nacional e internacional basada en el exentrenador con base en la formación de futbolistas, éxitos en el fútbol a nivel nacional y un reconocimiento que trascendió fronteras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La revista española entregó el listado de mejores entrenadores para ellos, y dentro delos nombrados se encuentra "Pacho" - crédito @KodroMagazine / X

En este contexto, el 11 de febrero de 2026, la revista española Kodro Magazine publicó su listado de los 50 mejores entrenadores en la historia del fútbol. Entre los destacados figuran:

Marcelo Lippi, campeón del Mundial de Alemania 2006 con Italia.

César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, campeones del mundo con Argentina en 1978 y en México 1986, respectivamente.

Francisco “Pacho” Maturana, quien figura por encima de entrenadores como: Luis Enrique, vigente campeón de Europa con el París Saint-Germain. Hansi Flick, múltiple ganador con el Bayern Múnich y actual técnico del Barcelona.



A continuación, este es el listado:

Johan Cruyff Rinus Michels Gusztav Sebes Brian Clough Valeriy Lobanovskyi Carlo Ancelotti Pep Guardiola Arrigo Sacchi Helenio Herrera Béla Guttmann Vittorio Pozzo Bob Paisley José Mourinho Alex Ferguson Carlos Bilardo Ernest Happel César Luis Menotti Telê Santana Carlos Bianchi Otto Renhhagel Bill Shanklu Mário Zagallo Ştefan Kovács Jürgen Klopp Matt Busby Claudio Ranieri Louis van Gaal Nereo Rocco Francisco Maturana Sven-Goran Eriksson Franz Beckenbauer Ottmar Hitzfeld Luis Aragonés Zinedina Zidane Vicente del Bosque Jupp Heynckes Marcelo Lippi Miguel Muñoz Giovanni Trapattoni Fabio Capello Arséne Wenger Hansi Flick Luis Enrique Guus Hiddink Joachim Löw Raymond Goethals Tomislav Ivić Hervé Renard Zdeněk Zeman Jack Reynolds