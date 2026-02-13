Deportes

La revista española Panenka incluyó a Francisco ‘Pacho’ Maturana entre los 50 mejores entrenadores en la historia del fútbol mundial

El entrenador que conquistó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional fue homenajeado por uno de los medios especializados más influyentes en el mundo del fútbol

Guardar
Maturana fue reconocido como uno
Maturana fue reconocido como uno de los mejores entrenadores de la historia por la revista Kodro Magazine - crédito Diego Pineda / Colprensa

El legado del odontólogo, exfutbolista y director técnico chocoano Francisco Maturana se mantiene vigente con el paso de los años.

La trayectoria de “Pacho”, marcada por la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional en 1989, junto a la Copa América de 2001 con la selección Colombia, crearon una figura latente en el fútbol nacional e internacional basada en el exentrenador con base en la formación de futbolistas, éxitos en el fútbol a nivel nacional y un reconocimiento que trascendió fronteras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La revista española entregó el
La revista española entregó el listado de mejores entrenadores para ellos, y dentro delos nombrados se encuentra "Pacho" - crédito @KodroMagazine / X

En este contexto, el 11 de febrero de 2026, la revista española Kodro Magazine publicó su listado de los 50 mejores entrenadores en la historia del fútbol. Entre los destacados figuran:

  • Marcelo Lippi, campeón del Mundial de Alemania 2006 con Italia.
  • César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, campeones del mundo con Argentina en 1978 y en México 1986, respectivamente.
  • Francisco “Pacho” Maturana, quien figura por encima de entrenadores como:
    • Luis Enrique, vigente campeón de Europa con el París Saint-Germain.
    • Hansi Flick, múltiple ganador con el Bayern Múnich y actual técnico del Barcelona.

A continuación, este es el listado:

  1. Johan Cruyff
  2. Rinus Michels
  3. Gusztav Sebes
  4. Brian Clough
  5. Valeriy Lobanovskyi
  6. Carlo Ancelotti
  7. Pep Guardiola
  8. Arrigo Sacchi
  9. Helenio Herrera
  10. Béla Guttmann
  11. Vittorio Pozzo
  12. Bob Paisley
  13. José Mourinho
  14. Alex Ferguson
  15. Carlos Bilardo
  16. Ernest Happel
  17. César Luis Menotti
  18. Telê Santana
  19. Carlos Bianchi
  20. Otto Renhhagel
  21. Bill Shanklu
  22. Mário Zagallo
  23. Ştefan Kovács
  24. Jürgen Klopp
  25. Matt Busby
  26. Claudio Ranieri
  27. Louis van Gaal
  28. Nereo Rocco
  29. Francisco Maturana
  30. Sven-Goran Eriksson
  31. Franz Beckenbauer
  32. Ottmar Hitzfeld
  33. Luis Aragonés
  34. Zinedina Zidane
  35. Vicente del Bosque
  36. Jupp Heynckes
  37. Marcelo Lippi
  38. Miguel Muñoz
  39. Giovanni Trapattoni
  40. Fabio Capello
  41. Arséne Wenger
  42. Hansi Flick
  43. Luis Enrique
  44. Guus Hiddink
  45. Joachim Löw
  46. Raymond Goethals
  47. Tomislav Ivić
  48. Hervé Renard
  49. Zdeněk Zeman
  50. Jack Reynolds

Temas Relacionados

Pacho MaturanaFrancisco MaturanaSelección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca

América de Cali vs. Santa

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Once Caldas abofeteó al campeón de Colombia y Nacional aplastó a Fortaleza

En el cierre de la fecha 6, Once Caldas y Nacional tomaron un respiro que les permitió volver al grupo de los 8

Así va la tabla de

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026

Esta será la séptima participación de la Tricolor en la historia del Mundial FIFA, un nuevo capítulo que pondrá a prueba su rendimiento frente al Viejo Continente

Colombia frente a equipos europeos

Jhon Jáder Durán empezó a sufrir con el Zenit: duro revés para el colombiano por jugar en el fútbol de Rusia

El delantero encara un reto profesional al unirse a uno de los equipos más fuertes de ese país, que afronta desde 2022 problemas geopolíticos

Jhon Jáder Durán empezó a

Bad Bunny fue la excusa perfecta para que Luka Dončić le enseñara español a sus compañeros de Los Angeles Lakers

La franquicia angelina compartió un video en el que el esloveno hizo una dinámica con sus compañeros de equipo inspirada en el Álbum del Año de los Grammy 2026

Bad Bunny fue la excusa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

La Suprema y el futbolista

La Suprema y el futbolista Brahian Palacios generan dudas sobre una posible boda tras usar anillos iguales en un video

Tatiana Castro, ex Señorita Colombia, contó que ve ángeles y compartió experiencias sobre su vida espiritual: “Yo sentía energías”

Estiwar G reveló cuál es el barrio más peligroso que ha visitado en Bogotá y cómo fue la experiencia que vivió

Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuáles sueños no ha cumplido a pesar de su fama: “No lo tengo todo”

Martín Elías Jr. sorprendió a Yaya Muñoz con romántica declaración en evento público: “Voy a conquistarte”

Deportes

América de Cali vs. Santa

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Once Caldas abofeteó al campeón de Colombia y Nacional aplastó a Fortaleza

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026

Jhon Jáder Durán empezó a sufrir con el Zenit: duro revés para el colombiano por jugar en el fútbol de Rusia

Bad Bunny fue la excusa perfecta para que Luka Dončić le enseñara español a sus compañeros de Los Angeles Lakers