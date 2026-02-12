Deportes

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

El capitán de la selección Colombia podría sumar sus primeros minutos el sábado 14 de febrero en el último partido amistoso en el Coachella Valey Invitational

James Rodríguez no juega un
James Rodríguez no juega un partido oficial desde noviembre, cuando jugó con la selección Colombia - crédito Coachella Valey Invitational

James Rodríguez finalmente fue visto en los campos de entrenamiento, luego de confirmarse su fichaje al Minnesota United de la MLS. El colombiano acompañó a su nuevo equipo en el partido amistoso contra del D.C United en el torneo Coachella Valley Invitational, que terminó en empate sin goles.

El colombiano ya con toda la documentación en órden pudo estar junto a los dirigidos por Cameron Knowles en el torneo que se juega en el Empire Polo Club en Indio, California. Este fue el segundo partido del equipo semifinalista de la Conferencia Oeste en la temporada 2025 de la MLS. El primer duelo fue ante Sporting Kansas City, duelo que terminó en victoria 3-0.

El capitán de la selección Colombia acompañó a su nuevo equipo en el segundo partido amistoso de pretemporada - crédito Coachella Valey Invitational/TikTok

James estuvo ausente en el compromiso por la falta de entrenamientos con el plantel, la demora en su visa de trabajo obligó al capitán de la selección Colombia a entrenarse de manera individual, por lo que no fue tenido en cuenta por el Cuerpo Técnico del Minnesota. Aunque el volante aseguró que estaba listo para jugar, su último partido oficial se remonta a noviembre del 2025 con la camiseta Tricolor.

Minnesota United tiene un último partido programado en el Coachella Valley Invitational ante Charlotte FC, el sábado 14 de febrero a las 1:00 p. m. (hora colombiana). Si el entrenador lo considera, James Rodríguez podría ser parte de la nómina que enfrente este partido.

Aunque Rodríguez Rubio no sumó minutos, si compartió con los hinchas del Minnesota que sin pensarlo se llevaron fotos y autografos del jugador más relevante al menos hasta junio del 2026. James firmó inicialmente por seis meses, pensando en mantenerse con ritmo competitivo de cara al Mundial 2026. Sin embargo, su contrato podría renovarse hasta diciembre si así lo desean el jugador y los directivos.

