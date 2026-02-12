Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

Carlos Gómez fue uno de los colombianos que estuvo presente en la derrota ante Bahía - crédito @VascodaGama / X

Vasco da Gama cayó el 11 de febrero de 2026 por 1-0 ante Bahía, y quedó en puestos de descenso a la Serie B de Brasil (casilla 18), y la impaciencia empieza a apoderarse en los fanáticos del cuadro de Río.

El equipo que cuenta con cuatro colombianos en sus filas (Carlos Cuesta, Carlos Gómez, Johan Rojas y Marino Hinestroza), se encuentra en una crisis de resultados, tanto que hasta la prensa deportiva ya comienza a analizar con crítica y dureza de los colombianos en el equipo de la Colina (apodo del Vasco).

El técnico de Vasco da Gama resaltó el juego de Marino Hinestroza en los tres partidos disputados con Vasco da Gama - crédito Reuters/@VascodaGama

Por esta razón, el portal deportivo de Globo Esporte, después de la derrota del cuadro de Río de Janeiro analizó los rendimientos individuales de cada jugador, y en lo que respecta a los colombianos, comenzó con dureza al analizar a Marino Hinestroza:

“Aún no ha logrado despegar en esta etapa inicial del Vasco. Entró de nuevo, sustituyendo a Nuno en la banda derecha, pero no logró cambiar la dinámica del ataque vasco y se vio cercado por la defensa del Bahía”, explicaron.

Del defensor de la selección Colombia, Carlos Cuesta, fueron breves pero muy enfáticos en decir que los errores en la parte defensiva siguen siendo un hábito en el exjugador del Genk de Bélgica y canterano de Atlético Nacional:

“Mostró falta de atención por momentos, lo que comprometió el sistema defensivo”, sentenciaron.

Finalmente, de Carlos Andrés Gómez, exdelantero del Rennes de Francia y Millonarios, resaltaron su importancia en el frente de ataque, y lo determinante que se volvió para el esquema táctico de Fernando Diniz, en medio de las dudas que tiene el equipo:

“Sin duda, volvió a ser el atacante más peligroso del Vasco. Le causó muchos problemas a Román Gómez y realizó jugadas individuales preciosas por la banda izquierda. Casi dio una asistencia con un centro a Nuno Moreira, que cabeceó por encima del larguero. Para mejorar aún más el rendimiento del Vasco, necesita afinar su toma de decisiones en ciertas jugadas”, analizaron.