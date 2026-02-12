Así fue el primer gol de Falcao García con Millonarios en 2026: abrió el marcador ante Águilas Doradas

Falcao celebrando su primer gol con Millonarios en 2026, enfrentando a Águilas Doradas y en El Campín - crédito Millonarios FC

Millonarios parece que está recomponiendo el camino en la Liga BetPlay, luego de un mal inicio en las primeras tres jornadas, con derrotas en todas ellas, y hasta la fecha cinco tenía dos puntos de 15 disputados, gracias al trabajo del técnico Fabián Bustos y el uso de un esquema distinto a lo acostumbrado en el club.

Falcao García fue una de las figuras de los azules ante Águilas Doradas, al marcar su primer gol en la temporada 2026, con el equipo y en el compromiso en el estadio El Campín, por la sexta jornada del campeonato colombiano y con pocos minutos en el campo de juego.

De esta manera, el delantero de 40 años amplía sus números con la institución bogotana, pues en su segundo ciclo con el equipo quiere quedarse con la estrella y retirarse por la puerta grande, que es el plan de la dirigencia y sus compañeros en la plantilla.

El primer gol de Falcao

Durante el encuentro del miércoles 11 de febrero, se le vio un cambio enorme a la plantilla del entrenador Fabián Bustos, que pese a mantener el esquema que usó frente a Deportivo Cali, tuvo una actitud más ofensiva y buscando el gol desde el primer minuto, aunque le costó mucho la definición.

Al principio, los delanteros de Millonarios fueron Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, dejando a Falcao en el banco de suplentes, pese a las versiones que lo colocaban como titular por su buena condición en las prácticas, al final arrancó como suplente y esperando su oportunidad.

Falcao García lleva cuatro partidos que arranca en el banco de suplentes con Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Para el segundo tiempo, el entrenador modificó la táctica y metió al “Tigre” para hacer una triple línea de goleadores, con el objetivo de mantener la presión a la defensa de Águilas Doradas, pisar el área y buscar más oportunidades de abrir el marcador, cosa que se dio a los 56 minutos.

Después de una revisión de VAR, el juez marcó penal para Millonarios, Falcao tomó el balón y cobró al palo derecho, a donde voló el portero Iván Arboleda, que previamente trató de provocar al atacante y armó un fuerte cruce con Andrés Llinás y Rodrigo Contreras.

Así fue el penal de Falcao con Millonarios ante Águilas Doradas, pateando al palo derecho del arco de El Campín - crédito Captura de video Win Sports

Con la anotación, Falcao lleva 12 tantos con los embajadores en su carrera, el primero en su segunda etapa y siendo la segunda ocasión que el club abre el marcador, previamente fue en la derrota 2-1 frente al Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, en la primera jornada del campeonato.

Ocho meses de espera

Más de medio año esperó el samario para volver a pisar un campo de juego, debido a que se fue mal de Millonarios en junio de 2025 y regresó en enero de 2026, al no encontrar otro club y por la nostalgia con los embajadores.

El anterior gol de Falcao se dio el 19 de junio de 2025, en un clásico entre Millonarios y Santa Fe en el estadio El Campín y por la última fecha de los cuadrangulares del Torneo Apertura, que era la pelea entre esos dos clubes para llegar a la final del campeonato colombiano.

En el último partido de Falcao con Millonarios en 2025, marcó un golazo ante Santa Fe - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Los rojos se quedaron con el triunfo y la clasificación por 2-1, pero el Tigre marcó un golazo de tiro libre en el último minuto del encuentro, dejando un recuerdo enorme tanto por la anotación, como sus declaraciones en rueda de prensa contra los jueces y quienes lo criticaban, siendo en ese momento su despedida de los aficionados en el fútbol cafetero y con una sanción de cuatro fechas de suspensión.