Este es el ranking UCI 2026: Egan Bernal lidera a los colombianos en la clasificación mundial

Egan Bernal se coronó campeón del Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026 - crédito Alberto Lingria/REUTERS

La Unión Ciclista Internacional (UCI) es la entidad que regula y organiza el ciclismo a nivel global. Como máxima autoridad del deporte en dos ruedas, se encarga de emitir licencias, establecer normativas sobre competencias y reglamentos disciplinarios, así como de supervisar el cumplimiento de las normas antidopaje.

Además, la UCI es responsable de definir cómo se estructuran las distintas competencias, administrar los calendarios de las carreras más importantes del mundo y actualizar los sistemas de puntuación que determinan el ranking de ciclistas y equipos, tanto en la rama masculina como femenina, en modalidades como ruta, montaña y contrarreloj, en las categorías amateur y profesional.

En su más reciente actualización (9 de febrero de 2026), la UCI publicó el ranking 2026, donde el principal representante colombiano sigue siendo Egan Bernal. El ciclista nacido en Zipaquirá atraviesa uno de sus mejores momentos tras conquistar por segunda vez el Campeonato Nacional de ruta élite, una victoria que lo ratificó como líder entre los escarabajos en la escena internacional.

Así quedó el ranking UCI 2026: Pogacar sigue dominando y Egan lidera a los colombianos

El esloveno Tadej Pogacar es el líder con 1168 puntos - crédito UCI

En lo más alto de la clasificación se mantiene el esloveno Tadej Pogacar, corredor del UAE Team Emirates, con 11.680 puntos. A sus 28 años, el esloveno se consolida como una de las grandes figuras del ciclismo mundial en la última década.

El palmarés del pedalista de Eslovenia tiene gran cantidad de títulos, pero los más destacados son los cuatro títulos del Tour de Francia (2020, 2021, 2024 y 2025), además de la victoria en el Giro de Italia 2024. Su regularidad y capacidad para brillar en las grandes vueltas lo han convertido en el referente absoluto del pelotón internacional.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal del Ineos Grenadiers aparece en la posición 38 con 1.702,5 puntos, descendiendo un escalón respecto a la actualización anterior. Este movimiento se explica por el desempeño del austríaco Mauro Schmid, que sumó importantes unidades tras su segundo lugar en el Tour Down Under, desplazando a Bernal en el escalafón global.

Egan Bernal es el mejor de los escarabajos colombianos tras quedar en la casilla 38 con 1.702 unidades - crédito UCI

Detrás de Egan, Santiago Buitrago del Bahrain Victorious figura en el puesto 94 con 851,5 puntos, tras perder 21 posiciones en la tabla. Harold Tejada, corredor del XDS Astana, se ubica en la casilla 106 con 793 unidades, consolidándose como otro de los colombianos destacados en la clasificación mundial.

El ranking también incluye a Nairo Quintana, actualmente en competencia con el Movistar Team en el Tour de Omán. El boyacense, que marcha en la décima posición de la general a 30 segundos del líder Mauro Schmid después de la etapa 4, ocupa el puesto 483 del ranking UCI, con 163 puntos.

Su presencia en la tabla refleja el esfuerzo por mantenerse vigente en el pelotón internacional, a pesar de las dificultades recientes por lesiones y la adaptación a las nuevas dinámicas de competencia.

Martha Bayona sancionada por la UCI: un golpe inesperado para el ciclismo colombiano

Martha Bayona - crédito ERNESTO GUZMÁN JR/EFE

La ciclista colombiana Martha Bayona, referente de la pista a nivel nacional e internacional, enfrenta el momento más complicado de su carrera tras recibir una suspensión de 18 meses por parte del Tribunal Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La sanción, oficializada el 5 de febrero de 2026, se debe a la acumulación de tres fallos de localización en controles antidopaje en un periodo de 12 meses, lo que implica que la deportista no estuvo disponible en las fechas y lugares registrados para los controles.

El periodo de inelegibilidad se extiende desde el 23 de abril de 2025 hasta el 22 de octubre de 2026, dejándola fuera de toda competencia oficial avalada por la UCI.

Bayona, que venía de un ciclo exitoso con medallas en Juegos Panamericanos y un diploma olímpico en París 2024, lamentó la situación y afirmó que nunca tuvo intención de evadir pruebas ni incurrir en trampa, asumiendo la responsabilidad como un error humano en una etapa difícil de su vida.

La ciclista y su equipo legal ya preparan la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, mientras el país siente la ausencia de una de sus grandes figuras en la élite internacional.