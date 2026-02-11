Camila Osorio cayó en octavos de final del WTA 1000 de Catar: la tenista explicó el motivo de su derrota

Camila Osorio escaló posiciones en el ránking de la WTA, acercándose al top 50 de las mejores tenistas del mundo - crédito Camila Osorio

La notable actuación de la colombiana Camila Osorio en el WTA 1000 de Doha culminó tras nueve victorias consecutivas, al caer ante la letona Jelena Ostapenko por 3-6 y 1-6 en los octavos de final del certamen disputado en Qatar.

Este resultado no solo pone fin a una de las rachas más exitosas de la tenista en el circuito, sino que también le permite un importante avance en la clasificación mundial, ubicándose de forma provisional en el puesto 63 del ranking WTA. De esta manera, Osorio se acerca a Emiliana Arango en la pugna por consolidarse como la principal raqueta femenina de Colombia y de Sudamérica.

El triunfo de Ostapenko se resolvió en 55 minutos, durante los cuales la europea impuso un dominio incontestable en la segunda mitad del encuentro. Osorio inició el partido de manera auspiciosa, tomando rápidamente una ventaja de 2-0 gracias a un quiebre en el primer juego, rememorando su victoria previa frente a Ostapenko en la ronda inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024.

Sin embargo, la reacción de la letona fue inmediata y determinante: recuperó la ruptura, y a partir del quinto game del primer set —momento en que Osorio volvió a quebrar— encadenó diez triunfos en los siguientes once juegos, arrebatando el servicio a la colombiana en todas sus oportunidades.

El rendimiento con el servicio fue clave en el desenlace. Osorio cerró el duelo con apenas 16 puntos ganados de 34 con su primer saque, y tan solo 6 de 20 con el segundo, lo que se tradujo en una efectividad del 47% y el 30% respectivamente. La derrota pone punto final a una seguidilla que incluyó el título en el WTA 125 de Manila (Filipinas) y la superación de la fase clasificatoria del propio torneo de Doha.

En su camino a los octavos de final, la jugadora del equipo Colsanitas había vencido previamente a la checa Katerina Siniakova en una exigente contienda a tres sets, imponiéndose por 6-2, 5-7 y 6-3. Ese triunfo representó su novena victoria consecutiva y le permitió avanzar en el cuadro principal del torneo, sumando cuatro partidos ganados en Doha. El enfrentamiento con Siniakova tuvo antecedentes recientes, ya que la europea la había superado en las semifinales del WTA 125 de Lleida (España) en 2024. Sin embargo, en esta ocasión, Osorio no concedió opciones de quiebre en el primer set y capitalizó dos rupturas de servicio para tomar ventaja inicial.

En redes sociales, Camila Osorio explicó que el cansancio físico por la seguidilla de partidos fue determinante en el resultado, pero dio un parte de tranquilidad sobre su salud: “Octavos en Doha! Hoy no me dio más el cuerpo, debo seguir trabajando. Estoy cansada después de 10 partidos pero que lindo se siente escribir esto después de tanto. Poco a poco, enfocada en mi proceso y seguir mejorando. Gracias a Dios estoy sana y puedo seguir compitiendo!”.

Ibagué será sede de la Billie Jean King Cup con Camila Osorio

Ibagué albergará el Grupo I de la Zona Américas de la Billie Jean King Cup, según confirmó la Federación Colombiana de Tenis. El torneo internacional se disputará del 8 al 11 de abril en el Complejo de Raquetas de la ciudad, reuniendo a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia, que buscarán avanzar a los play-offs del Grupo Mundial I.

La designación de Ibagué como sede se produce después de dos ediciones consecutivas organizadas en otras ciudades del país: Cúcuta en 2023 y Bogotá en 2024. David Samudio, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis, explicó que este logro es fruto de gestiones iniciadas el año pasado ante la ITF y señaló: “La comisión nos ha confirmado que se realizará en Colombia. Este es un trabajo largo que hemos venido presentando desde el año pasado a la ITF y nos han aprobado al final a la ciudad de Ibagué”.

La realización del torneo sucede tras la Copa Colsanitas, evento WTA que tendrá lugar en Bogotá, lo que abre la posibilidad de que jugadoras locales como Emiliana Arango y Camila Osorio, ambas dentro del top-100 del ranking WTA, participen en el certamen.