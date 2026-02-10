Deportes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio

La cucuteña jugará por segunda vez en su carrera profesional los octavos de final de un campeonato en la categoría 1.000 y confirma su recuperación tras el Australian Open

Camila Osorio viene de ser
Camila Osorio viene de ser campeona en el WTA 125 de Filipinas y arrastra una racha de nueve victorias - crédito REUTERS/Edgar Su

Camila Osorio llegó a su noveno triunfo consecutivo en 2026 luego de derrotar en la segunda ronda del WTA 1.000 de Doha en Catar ante la checa Katerina Siniakova en tres sets con parciales 6-2, 5-7 y 6-3 en el duelo jugado en la cancha 3 del International Tennis and Squash Complex.

El partido duró dos horas y nueve minutos pero la colombiana mostró un juego fluido ante una rival que la supera en el ránking de la WTA (44 vs. 80). El quiebre en el primer set del partido a favor de la colombiana se consiguió en los últimos juegos, luego de que la colombiana mostrara un juego más agresivo bajando hasta la malla y con 30 puntos ganadores. Durante el primer set, Osorio tuvo 100% de efectividad en los puntos de quiebre.

El segundo set del partido fue atípico pues pese a ganar dos de los tres puntos de quiebre que dispuso, su rival tuvo siete chances de quiebre, de las que aprovechó tres, en los últimos games de la segunda parte del encuentro, y logró igualar el marcador 1-1.

Pese a eso, Camila Osorio no cambió su estilo de juego y aunque nuevamente tuvo varios Break Point en contra, salvó tres de los cuatro y con golpes desde el fondo de la cancha quebró una única vez en el tercer set, lo que bastó para ganar el partido e instalarse en los octavos de final del torneo que se juega en Asia. Este era el segundo enfrentamiento entre la colombiana y la checa, que se había quedado con la victoria en la primera oportunidad que se cruzaron.

El próximo partido de Camila Osorio será ante la letona Jelena Ostapenko, programado para el miércoles 11 de febrero a las 7:00 a. m. en la cancha central del complejo tenístico. La hasta ahora raqueta número dos de Colombia, por ránking, acumula 49.250 dólares (aproximadamente 180 millones de pesos colombianos) y 120 puntos para el ránking de la WTA.

