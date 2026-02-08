Deportes

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

El equipo de Massachusetts de ganar se convertiría en el más veces campeón con siete anillos de campeonato

Christian González es el esquinero
Christian González es el esquinero más importante de los New Englands Patriots en su equipo defensivo - crédito Imagn Images

Bienvenidos al minuto a minuto del partido más importante de la temporada del fútbol americano, el Super Bowl LX. Esta ocasión el Levi’s Stadium de Santa Clara, California será la sede del partido que enfrente a los New England Patriots, con Christian González en su equipo defensivo, contra los Seattle Seahawks.

El partido iniciará a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y acá podrá enterarse de todas las incidencias del encuentro.

16:10 hsHoy

Christian González, líder en la defensiva de los New England Patriots

El año de González ha sido sobresaliente: 69 tackles y 10 pases defendidos durante la temporada regular. En los playoffs, su capacidad táctica y física fue determinante. Además de González, la nómina de los Patriots cuenta con otros nombres relevantes en la comunidad latinoamericana, como el safety panameño Jaylinn Hawkins y el pateador venezolano Andy Borregales, según subraya AS.

15:07 hsHoy

La Embajada de Estados Unidos en Colombia saluda a Christian González previo al Super Bowl

Post de la Embajada de
Post de la Embajada de Estados Unidos en Colombia a Christian González - crédito X
12:42 hsHoy

Christian González hará historia en el Super Bowl: el colombiano que será titular con los Patriots ante Seahawks

El esquinero llega como titular tras consolidarse como uno de los defensivos más confiables de su equipo, respaldado por su rendimiento, la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de analistas y exjugadores

Christian González ha tenido una
Christian González ha tenido una temporada destacada como esquinero clave de los New England Patriots - crédito Ron Chenoy-Imagn Images

Este domingo, en Santa Clara, California (Estados Unidos), Christian González vivirá el momento más importante de su joven carrera profesional. El esquinero de los New England Patriots no solo disputará su primer Super Bowl, sino que lo hará como titular indiscutido, llevando consigo la bandera de Colombia a la máxima vitrina del fútbol americano.

Leer la nota completa

