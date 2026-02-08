Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Bienvenidos al minuto a minuto del partido más importante de la temporada del fútbol americano, el Super Bowl LX. Esta ocasión el Levi’s Stadium de Santa Clara, California será la sede del partido que enfrente a los New England Patriots, con Christian González en su equipo defensivo, contra los Seattle Seahawks.
El partido iniciará a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y acá podrá enterarse de todas las incidencias del encuentro.
El año de González ha sido sobresaliente: 69 tackles y 10 pases defendidos durante la temporada regular. En los playoffs, su capacidad táctica y física fue determinante. Además de González, la nómina de los Patriots cuenta con otros nombres relevantes en la comunidad latinoamericana, como el safety panameño Jaylinn Hawkins y el pateador venezolano Andy Borregales, según subraya AS.
Este domingo, en Santa Clara, California (Estados Unidos), Christian González vivirá el momento más importante de su joven carrera profesional. El esquinero de los New England Patriots no solo disputará su primer Super Bowl, sino que lo hará como titular indiscutido, llevando consigo la bandera de Colombia a la máxima vitrina del fútbol americano.