Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Christian González es el esquinero más importante de los New Englands Patriots en su equipo defensivo - crédito Imagn Images

Bienvenidos al minuto a minuto del partido más importante de la temporada del fútbol americano, el Super Bowl LX. Esta ocasión el Levi’s Stadium de Santa Clara, California será la sede del partido que enfrente a los New England Patriots, con Christian González en su equipo defensivo, contra los Seattle Seahawks.

El partido iniciará a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y acá podrá enterarse de todas las incidencias del encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel