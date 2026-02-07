Este es el precio de la camiseta del Minnesota United con el dorsal de James Rodríguez

El colombiano tendrá su experiencia número 12 en equipos a nivel profesional tras confirmarse el 6 de febrero de 2026 su llegada al fútbol de la MLS-crédito @MLS/X

El fichaje de James Rodríguez al Minnesota United se concretó el 6 de febrero de 2026 a través de los anuncios que realizó el cuadro norteamericano.

De esta forma, el exjugador del Club León de México jugará por primera vez en la MLS de Estados Unidos, y espera tomar el ritmo necesario para llegar en forma a la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica de 2026.

La camisetas de James Rodríguez ya comienzan a circular en el mercado de fichajes del mercado-crédito mlsstore.com

De esta forma, el fenómeno que generó James Rodríguez ya se comienza a trasladar en el mercadeo.

Después de la confirmación de su fichaje, la tienda virtual de la MLS dio a conocer los precios de la camiseta con el dorsal del volante colombiano.

La camiseta local de hincha, confeccionada por Adidas, se vende a 135 dólares (unos 500.000 pesos colombianos), mientras que la versión jugador, exclusiva para hombre, tiene un valor de 195 dólares (más de 700.000 pesos colombianos). Para mujeres, el precio es también de 135 dólares; en la línea infantil, la camiseta personalizada cuesta 115 dólares (cerca de 420.000 pesos colombianos).

La indumentaria visitante para hombre solo está disponible en versión jugador por el mismo monto que la local, y la opción femenina versión hincha está en promoción por 73 dólares (alrededor de 270.000 pesos colombianos).

James Rodríguez estuvo en el partido de los Minnesota Timberwolves

El colombiano estuvo presente en el partido del equipo más importante de la ciudad y uno de los protagonistas de la NBA -crédito @Timberwolves/X

El mismo día de la presentación oficial de James Rodríguez, la figura de la “Tricolor” estuvo presente en el Target Center (casa de los Minnesota Timberwolves), en el partido que los “Lobos” (apodo del equipo de la NBA) perdieron por 115-119 ante los New Orleans Pelicans.

Allí, el equipo que cuenta con estrellas como el francés Rudy Gobert (pivote de Minnesota Timberwolves) posaron junto a la nueva contratación de los “Loons” (sobrenombre del equipo del Minnesota United.

Además de los Minnesota Timberwolves, el estado cuenta con equipos en las grandes ligas del béisbol y la NFL del fútbol americano-crédito @Timberwolves/X

Minnesota: una ciudad llena de deportes

Los Twins de Minnesota

Los "Mellizos" de Minnesota se destacan por su presencia en la Major League Baseball-crédito Bill Streicher/Imagn Images

Los Minnesota Twins son una de las franquicias más representativas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), con una trayectoria marcada por un origen histórico, un traslado decisivo y dos títulos de Serie Mundial que los convirtieron en símbolo deportivo del Medio Oeste de Estados Unidos.

La organización nació en 1901 bajo el nombre de Washington Senators, como parte de los equipos fundadores de la Liga Americana. Durante gran parte del siglo XX, el club tuvo un rendimiento irregular, aunque contó con figuras legendarias como el lanzador Walter Johnson, considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

A pesar de su peso histórico, los problemas financieros y la baja asistencia llevaron a que la franquicia se trasladara en 1961 a Minneapolis–St. Paul, donde adoptó el nombre de Minnesota Twins, en referencia a las conocidas “Ciudades Gemelas”.

El impacto del cambio fue inmediato. En sus primeras temporadas en Minnesota, el equipo se consolidó como protagonista de la Liga Americana (recordando que las Grandes Ligas de la MLB se dividen en dos: La Liga Americana y la Liga Nacional).

La etapa más gloriosa llegó en las décadas de 1980 y 1990. En 1987, Minnesota conquistó su primera Serie Mundial tras vencer a los St. Louis Cardinals en siete juegos, con figuras como Kirby Puckett y Kent Hrbek. Cuatro años más tarde, en 1991, los Twins protagonizaron una de las Series Mundiales más recordadas de la historia, superando a los Atlanta Braves en una dramática definición que culminó con un Juego 7 decidido en entradas extra.

Tras esos títulos, el equipo atravesó altibajos, pero volvió a ser protagonista en los años 2000 bajo la dirección de Ron Gardenhire. Con jugadores como Joe Mauer, Justin Morneau y Johan Santana, los Twins dominaron la División Central de la Liga Americana y se destacaron por su desarrollo de talento propio.

Desde 2010, la franquicia juega en el Target Field, un estadio moderno que revitalizó el vínculo con la afición. En la era reciente, Minnesota ha apostado por planteles jóvenes y ofensivas poderosas, con el objetivo de regresar a la élite de la MLB.

A lo largo de la historia, los Minnesota Twins ganaron tres Series Mundiales (la gran final de la MLB de Estados Unidos) en 1924, 1987, 1991.

Vikings de la NFL

Los Vikingos de Minnesota celebrando un punto en un partido ante los Green Bay Packers en la NFL-crédito Jeffrey Becker/Imagn Images

Los Minnesota Vikings debutaron en la NFL en 1961. El equipo rápidamente se consolidó como uno de los más competitivos de la liga, gracias a su defensa apodada “Purple People Eaters” y a la dirección del entrenador Bud Grant, asumiendo en 1967. Durante las décadas de 1960 y 1970, los Vikings vivieron su etapa más exitosa, acumulando títulos divisionales y clasificando a los playoffs de forma constante.

En 1969, los Vikings obtuvieron su único título de la NFL antes de la fusión con la AFL, tras vencer a los Cleveland Browns en el Campeonato de la NFL. Ese logro les permitió disputar su primer Super Bowl, el IV, donde cayeron ante los Kansas City Chiefs por 23-7.

El equipo regresó a la final en tres ocasiones más durante los años 70:

Super Bowl IV (1969): Derrota ante Kansas City Chiefs (23-7). Super Bowl VIII (1973): Derrota ante Miami Dolphins (24-7). Super Bowl IX (1974): Derrota ante Pittsburgh Steelers (16-6). Super Bowl XI (1976): Derrota ante Oakland Raiders (32-14).

Tras esa etapa dorada, el equipo continuó siendo competitivo, alcanzando varias finales de conferencia y manteniéndose como protagonista en la NFC Norte. En los 90 y principios del siglo XXI, los Vikings destacaron por su ofensiva, con jugadores como Randy Moss, Cris Carter y Robert Smith, aunque sin lograr regresar al Super Bowl.

Hasta la fecha, Minnesota suma más de 20 títulos divisionales y numerosas participaciones en playoffs, pero sigue buscando su primer campeonato de Super Bowl.

Minnesota Timberwolves: el equipo estrella de la NBA

Los Minnesota Timberwolves son uno de los equipos más importantes de la Conferencia Oeste de la NBA-crédito Jesse Johnson/Imagn Images

Los Minnesota Timberwolves debutaron en la NBA en 1989, respondiendo al deseo local de recuperar el básquetbol profesional tras la partida de los Lakers décadas antes. El equipo nació como resultado de una votación pública y rápidamente captó la atención regional, logrando récords de asistencia en su primera temporada pese a los resultados adversos.

El rumbo de la franquicia cambió con la llegada de Kevin Garnett en 1995. Con su liderazgo, los Timberwolves accedieron por primera vez a los playoffs en 1997 y mantuvieron una racha de ocho apariciones consecutivas. El punto más alto llegó en la temporada 2003-2004, cuando el equipo conquistó su primer título divisional y alcanzó la final de la Conferencia Oeste, cayendo ante los Lakers de Los Ángeles. Garnett fue elegido Jugador Más Valioso de la NBA ese año.

La salida de Garnett en 2007 significó el inicio de una etapa de reconstrucción. Durante los siguientes años, la franquicia sumó figuras como Kevin Love y Karl-Anthony Towns, pero solo logró una aparición en playoffs entre 2004 y 2020. La llegada de Jimmy Butler en 2017 permitió romper una racha de 13 años sin postemporada, aunque la estabilidad no se sostuvo.

El reciente resurgimiento se consolidó a partir de la elección de Anthony Edwards en 2020 y la llegada del entrenador Chris Finch. El equipo regresó a la relevancia en la Conferencia Oeste, sumando cuatro clasificaciones consecutivas a playoffs y dos apariciones en finales de conferencia. En la temporada 2023-2024, los Timberwolves eliminaron a equipos como Phoenix Suns y Denver Nuggets, con actuaciones decisivas de Edwards, Towns y Rudy Gobert, nombrado Jugador Defensivo del Año.

La venta del club en 2025 a Alex Rodriguez y Marc Lore cerró una etapa de casi tres décadas bajo la dirección de Glen Taylor. Desde su fundación, la historia de los Timberwolves ha estado marcada por la búsqueda de consolidación y las hazañas de sus principales figuras.