Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

Christian González, una de las figuras de los New England Patriots, fue sorprendido con un mensaje de apoyo de Luis Díaz, a poco de que se realice el Super Bowl LX - credito Darren Yamashita y Sael Kumbedi/REUTERS

Faltan tres días para que se realice el Super Bowl LX en el estadio Levi’s de Santa Clara, California. La expectativa es total no solo por el espectáculo de medio tiempo que correrá a cargo de Bad Bunny, sino por los dos equipos que disputan el trofeo Vince Lombardy.

De un lado, Seattle Seahawks se erigió como el mejor equipo de la temporada 2025 en la NFL, gracias a una defensa considerada entre las mejores de la liga. Del otro, New England Patriots llega a su primera final desde la era Tom Brady tras superar un mal inicio de campaña, y mostrando una capacidad de sobreponerse a la adversidad que los transformó en la gran sorpresa de la postemporada.

La escuadra de Massachusetts cuenta en sus filas con Christian González, nacido en Estados Unidos y de ascendencia colombiana. Tras ser escogido por los Patriotas en el draft de 2023, el esquinero se fue consolidando como uno de los baluartes del equipo defensivo gracias a su capacidad para anticipar pases rivales, cerrar espacios y taclear cuando hacía falta.

González fue elegido para el Pro Bowl 2026, como esquinero suplente. Es la primera vez que es seleccionado para el partido de las estrellas de la NFL - crédito Ron Chenoy/Reuters

Es por eso que los ojos de Colombia están más centrados de lo habitual en lo que suceda el próximo domingo, incluidos los de Luis Díaz. El atacante que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Bayern Múnich envío un mensaje de apoyo a González, que le fue transmitido durante una rueda de prensa previa al Super Bowl en el Santa Clara Marriott, a unos pocos metros del estadio Levi’s.

El esquintero de los New England Patriots quedó sorprendido cuando le mostraron el mensaje que le dedicó el atacante del Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito @patriotsdeutschland/Instagram

La grabación que se difundió, muestra a Díaz portando en sus manos una camiseta del esquinero y deseándole éxitos en el juego clave. “Mucha suerte a mi hermano colombiano, Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto. Un abrazo”, dijo Díaz. Tras ver la grabación, González afirmó contento y sorprendido, “esto es increíble”.

“Estoy orgulloso de representar a Colombia y a los latinos”

En una reciente entrevista, González reveló que siendo más joven era habitual para él visitar Colombia, por lo que siente una conexión significativa con sus raíces - crédito Kyle Terada/Reuters

La atención sobre Christian González es total en los días previos al Super Bowl. Prueba de ello fue su diálogo exclusivo para Telemundo Deportes, en el que no ocultó el orgullo que siente por sus raíces y representar al país en un evento tan importante. “He podido demostrar todo lo orgulloso que soy de ser colombiano”, manifestó, sin dejar de lado el apoyo que recibió de sus padres y su familia desde que decidió hacerse profesional.

El esquinero no ocultó la sorpresa que siente cuando lo rodean los medios de comunicación por estos días, viéndolo como una estrella —fue elegido para participar del Pro Bowl semanas atrás, como reserva—. Eso sí, en la charla dejó claro que procura mantener los pies sobre la tierra, siempre guiado por la crianza que le dieron sus padres.

Sobre su relación con la cultura colombiana, González contó que visitó el país varias veces en el pasado. “He aprendido mucho de Colombia, mi papá cocina comida colombiana. Cuando yo era más joven íbamos mucho allá, pude aprender mucho y se me quedó”, declaró.

González aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los colombianos: “jugar fútbol americano no es imposible, puede soñar en grande y lograr las metas”, señaló.

El contexto del Super Bowl LX es único, debido a que pocas veces se vio un peso tan significativo de la comunidad latina en su desarrollo. Además de González, otros latinos —o descendientes de latinos— son protagonistas en ambos planteles.

Por el lado de los Patriotas están el venezolano Andy Borregales, uno de sus principales hombres en la ofensiva, mientras que su Safety Jaylinn Hawkins es estadounidense de raíces panameñas. Por su parte, en Seattle Seahawks juega el novato y ala cerrada Elijah Arroyo, de ascendencia mexicana.