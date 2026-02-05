Ídolo de Santa Fe Ómar Pérez sufrió un infarto: este es el parte médico

Ómar Pérez es de los jugadores más queridos por la hinchada de Independiente Santa Fe - crédito Colprensa

Omar Sebastián Pérez, leyenda de Independiente Santa Fe al ser campeón de la Copa Sudamericana y otros ocho títulos, fue hospitalizado tras sufrir un infarto. Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly por un intenso dolor en el pecho. Los médicos confirmaron el diagnóstico de infarto y procedieron con la colocación de un stent, intervención que estabilizó su condición de forma oportuna.

La academia y restaurante OP10 informó que, según las recomendaciones médicas, Pérez permanecerá en observación durante cinco días en la misma clínica, bajo estricto control y seguimiento. El reporte señala que el estado de salud del fundador es estable y con buen pronóstico, resultado de la atención inmediata y el tratamiento recibido.

En el mensaje dirigido a la comunidad OP10, la administración agradeció el apoyo y pidió mantener la calma. Se solicitó a todo el equipo continuar con sus funciones habituales para asegurar el normal desarrollo de las actividades en la academia y el restaurante.

La institución anunció que cualquier novedad relevante sobre la evolución de Omar Sebastián Pérez será comunicada oportunamente.

Con la camiseta Cardenal, “Chipakero” jugó 374 partidos y marcó 77 goles, siendo el jugador extranjero que más partidos ha jugado en la historia con Santa Fe. En total fueron tres títulos de Liga, tres de Superliga de Colombia y una Copa Colombia. Además, fue el capitán del título en la Copa Sudamericana del 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016.

Así fue el partido de despedida de Ómar Pérez

El homenaje a Omar Pérez reunió a más de veintidós mil aficionados en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para despedir al futbolista argentino que se consolidó como uno de los grandes ídolos en la historia de Independiente Santa Fe. El evento, denominado El Último Tango, tuvo como eje la conexión entre el jugador y la hinchada que lo acompañó durante una década de éxitos y momentos inolvidables.

En la jornada, el protagonista fue acompañado por figuras emblemáticas del fútbol sudamericano. Entre los invitados sobresalió Juan Fernando Quintero, mediocampista de River Plate, quien con permiso del club argentino estuvo presente en el homenaje.

Quintero se llevó los aplausos al anotar el gol más destacado del partido, con un tiro libre ejecutado a más de 25 metros de distancia que terminó en el ángulo de la portería norte del estadio. Junto a él participaron otros referentes y amigos personales de Pérez, como Alfonso Cañón, Rufay Zapata, Sergio Otálvaro, Luis Carlos Arias, Francisco Delgado, Gerardo Bedoya, Juan Daniel Roa, Daniel Torres, Yulián Anchico, Carlos Valdés, Giovanni Hernández, Germán Centurión, Vanessa Córdoba y Paola Sánchez.

El homenaje estuvo marcado por la ausencia institucional del club Independiente Santa Fe. La directiva prohibió incluso el uso del escudo oficial para la organización del evento, lo que sumó una nota de desencuentro entre el exjugador y los actuales dirigentes, en especial el presidente Eduardo Méndez.

El partido se desarrolló en tres tiempos de treinta minutos cada uno, con variaciones en los equipos que enfrentaron a Santa Fe, Amigos de Omar Pérez y Boca Juniors, todos con Pérez como figura central. El despliegue permitió disfrutar una muestra renovada del talento del ex capitán, quien fue eje de juego y referente para los asistentes.

Al concluir la jornada, Omar Pérez ofreció unas emotivas palabras a la hinchada que lo acompañó en las victorias y en los momentos difíciles, una muestra de la profunda conexión forjada durante los años. “Gracias por todo el cariño y el apoyo incondicional”, expresó ante la multitud. El exfutbolista también dedicó parte de su mensaje a los compañeros con quienes compartió vestuario, y no dejó de mencionar las diferencias actuales con los directivos de la institución.