Falcao estaba en la mira de un club europeo antes de su llegada a Millonarios: ¿de cuál se trata?

Falcao García comparte delantera con Rodrigo Contreras (refuerzo argentino) y Leonardo Castro para el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Radamel Falcao García atraviesa un momento crucial en su carrera profesional. El delantero samario, uno de los máximos referentes de la selección Colombia, ha disputado dos de los cuatro partidos de Millonarios en la Liga BetPlay 2026: la derrota frente a Deportivo Pasto en la capital nariñense y el empate sin goles ante Independiente Medellín.

Bajo la dirección del nuevo técnico Fabián Bustos, el equipo azul afronta un proceso de renovación y el “Tigre” busca sumar minutos y goles para consolidarse como titular en el frente de ataque.

Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado anterior, pero estuvo presente en Rusia 2018 - crédito Colprensa

En paralelo, Falcao no oculta su deseo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México. El atacante sabe que la competencia por un cupo en la lista definitiva de Néstor Lorenzo es compleja, y por eso trabaja para recuperar ritmo y protagonismo en el fútbol colombiano.

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló en su programa Palabras Mayores de Win Sports y Deportes RCN que el diario portugués Record incluyó a Falcao en una de sus portadas, señalando que el mundialista “estuvo con un pie en Estrela Amadora”, club de la Primeira Liga portuguesa.

El medio lusitano aseguró que “Estrela Amadora tentó al exPorto; el delantero colombiano de 39 años pensó en volver a Portugal por el Mundial 2026”.

Según Record, Falcao “pasó varias semanas en conversaciones con Estrela Amadora, que consideró ficharlo como agente libre. El presidente del club, Paulo Lopo, veía en el colombiano una solución para el ataque y una oportunidad para proyectar el nombre del equipo a nivel internacional”.

Por qué Falcao García no regresó al fútbol portugués

Radamel Falcao fue campeón de la Europa League 2010-2011 con Porto - crédito AP

El paso de Falcao por el Porto fue legendario: 87 partidos, 72 goles, 17 asistencias y un palmarés repleto de títulos. El regreso a Portugal parecía una opción ideal para sumar minutos y fortalecer su candidatura mundialista. Sin embargo, las negociaciones con Estrela Amadora, que se extendieron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, no prosperaron.

El conjunto europeo desistió ante el esfuerzo financiero que implicaba la operación y las dudas sobre el aporte efectivo de Falcao, cerca de los 40 años, en la segunda mitad de la temporada.

Sin opciones concretas en Europa y tras seis meses sin jugar profesionalmente, el delantero decidió regresar al fútbol colombiano, apostando por una última etapa con Millonarios para estar en ritmo y ser considerado por Néstor Lorenzo en la lista definitiva de la selección.

La visión de Néstor Lorenzo sobre Falcao García y su llamado al mundial

Radamel Falcao García y Néstor Lorenzo estuvieron en contacto para volver a la selección Colombia -crédito Colprensa

La cita mundialista está cada vez más cerca, el estratega argentino Lorenzo evalúa con lupa el rendimiento de los delanteros que podrían integrar la nómina de la Tricolor.

El periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM, explicó que el estratega “no descarta la posibilidad de que un Falcao García en forma y haciendo goles entre en la lista de 26 convocados”.

Sin embargo, el propio técnico habría sido claro con el atacante: “No puedo tenerte en selección Colombia si no estás con equipo y mucho menos si no estás haciendo goles”.

Hoy, la competencia en la delantera nacional es intensa. Jhon Córdoba y Luis Suárez lideran la carrera por el puesto de titular, sobre todo el samario Suárez, que está convirtiendo goles con Sporting de Lisboa, mientras que Jhon Jáder Durán también suma opciones si logra regularidad y nivel con el que sería su nuevo club, el Zenit de Rusia.

La veteranía y la jerarquía de Falcao siguen siendo un plus, pero el presente deportivo será el factor determinante para su presencia en la cita orbital de 2026 que sería su último baile con la selección cafetera.