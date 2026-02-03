La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno de juego de El Campín: estos son los equipos afectados

Dimayor tomó la decisión de aplazar algunos partidos que se jugaría en el estadio El Campín por las condiciones de la grama - crédito Cristian Bayona/ Colprensa

Después de la polémica generada por el estado de la grama en el estadio El Campín, evidenciada el domingo 1 de febrero de 2026 durante el partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, la Dimayor emitió un comunicado oficial tras reunirse con los presidentes de los clubes bogotanos: Millonarios, Independiente Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá.

Según el comunicado, “en una reunión llevada a cabo este martes 3 de febrero en las oficinas de DIMAYOR con representantes de los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC, la Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad”.

El ente organizador del FPC emitió comunicado sobre aplazamientos de partidos en El Campín

La Dimayor también advirtió que “esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas”, subrayando que el deterioro del césped de El Campín, bajo la responsabilidad de la APP Sencia, llevó a la determinación de no permitir, en primera instancia, el desarrollo de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital.

Asimismo, el comunicado de Dimayor enfatizó la relevancia de los espectáculos públicos en Colombia y reconoció que los estadios de fútbol suelen ser escenarios para eventos artísticos.

Sin embargo, la entidad fue clara al subrayar: “El propósito principal de estos escenarios es albergar encuentros deportivos. Por eso, desde Dimayor exigimos que el cuidado y mantenimiento del campo de juego no sea negociable”.

Dimayor también reconoció el seguimiento realizado por el Idrd frente a las dificultades del terreno de juego y confía en que, como resultado del proceso de interventoría, se apliquen medidas que garanticen el desarrollo adecuado del fútbol profesional.

La entidad recordó que los clubes bogotanos que ofician como locales en El Campín aportan el 12,5% de sus ingresos por taquilla en calidad de arrendamiento, esperando como contraprestación un escenario en óptimas condiciones, algo que en las últimas semanas no ha ocurrido, como lo han evidenciado tanto Santa Fe como Millonarios.

Partidos suspendidos por el mal estado de la cancha

Así se encontraba la grama del estadio El Campín tras la lluvia del domingo 1 de febrero del 2026

Aunque no se mencionan expresamente, los partidos programados en El Campín para los próximos días—Santa Fe vs. Atlético Nacional (miércoles 4 de febrero), Millonarios vs. Deportivo Pereira (jueves 5 de febrero) y Fortaleza vs. América de Cali (domingo 8 de febrero)—han sido aplazados hasta nuevo aviso.

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, manifestó en La FM su inconformidad por el uso excesivo de El Campín: “Mientras la cancha se use para todo —no solo partidos; se la alquilan a escuelas, la usan para matrimonios, la usan para todo— no sé si el estado mejore”.

Gustavo Serpa calificó de vergonzoso el cuidado de Sencia sobre la grama de El Campín

Por otra parte, el máximo accionista del azul y blanco, Gustavo Serpa, en 6AM W de Caracol Radio se declaró “atónito” por lo que “está ocurriendo en el estadio Nemesio Camacho El Campín”.

“Ayer decían los jugadores que jamás habían enfrentado una situación de estas! Y eso no tiene nada que ver con la situación deportiva de Millonarios, para que no nos metamos ahí. Es que esta es la capital de Colombia. Nosotros no podemos tener un estadio en esas condiciones”, sostuvo el dirigente Embajador.

Hasta el momento, ninguno de los clubes bogotanos ha emitido un pronunciamiento oficial tras la determinación de Dimayor. Se espera que en las próximas horas los presidentes de las instituciones afectadas comuniquen su posición y propuestas de solución.

Próximo evento musical en El Campín, en la mira

Aunque los compromisos de fútbol han sido suspendidos y están a la espera de reprogramación, El Campín tiene previsto acoger el “Festival pa’ gozar y cantar 2.0” el próximo 28 de febrero, con la participación de artistas como Pipe Bueno, Calibre 50, Paola Jara y Jhon Alex Castaño.

Tras la decisión de Dimayor, queda por verse qué determinaciones tomarán Sencia y el IDRD respecto a la realización del concierto, considerando el estado actual del césped y el impacto en la agenda deportiva.