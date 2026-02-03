Deportes

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno de juego de El Campín: estos son los equipos afectados

El ente también advirtió que “esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas”

Guardar
Dimayor tomó la decisión de
Dimayor tomó la decisión de aplazar algunos partidos que se jugaría en el estadio El Campín por las condiciones de la grama - crédito Cristian Bayona/ Colprensa

Después de la polémica generada por el estado de la grama en el estadio El Campín, evidenciada el domingo 1 de febrero de 2026 durante el partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, la Dimayor emitió un comunicado oficial tras reunirse con los presidentes de los clubes bogotanos: Millonarios, Independiente Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá.

Según el comunicado, “en una reunión llevada a cabo este martes 3 de febrero en las oficinas de DIMAYOR con representantes de los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC, la Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ente organizador del FPC
El ente organizador del FPC emitió comunicado sobre aplazamientos de partidos en El Campín - crédito captura de pantalla Dimayor

La Dimayor también advirtió que “esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas”, subrayando que el deterioro del césped de El Campín, bajo la responsabilidad de la APP Sencia, llevó a la determinación de no permitir, en primera instancia, el desarrollo de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital.

Asimismo, el comunicado de Dimayor enfatizó la relevancia de los espectáculos públicos en Colombia y reconoció que los estadios de fútbol suelen ser escenarios para eventos artísticos.

Sin embargo, la entidad fue clara al subrayar: “El propósito principal de estos escenarios es albergar encuentros deportivos. Por eso, desde Dimayor exigimos que el cuidado y mantenimiento del campo de juego no sea negociable”.

Dimayor también reconoció el seguimiento realizado por el Idrd frente a las dificultades del terreno de juego y confía en que, como resultado del proceso de interventoría, se apliquen medidas que garanticen el desarrollo adecuado del fútbol profesional.

La entidad recordó que los clubes bogotanos que ofician como locales en El Campín aportan el 12,5% de sus ingresos por taquilla en calidad de arrendamiento, esperando como contraprestación un escenario en óptimas condiciones, algo que en las últimas semanas no ha ocurrido, como lo han evidenciado tanto Santa Fe como Millonarios.

Partidos suspendidos por el mal estado de la cancha

Así se encontraba la grama
Así se encontraba la grama del estadio El Campín tras la lluvia del domingo 1 de febrero del 2026 - @AndresMagri/@C8Benavides

Aunque no se mencionan expresamente, los partidos programados en El Campín para los próximos días—Santa Fe vs. Atlético Nacional (miércoles 4 de febrero), Millonarios vs. Deportivo Pereira (jueves 5 de febrero) y Fortaleza vs. América de Cali (domingo 8 de febrero)—han sido aplazados hasta nuevo aviso.

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, manifestó en La FM su inconformidad por el uso excesivo de El Campín: “Mientras la cancha se use para todo —no solo partidos; se la alquilan a escuelas, la usan para matrimonios, la usan para todo— no sé si el estado mejore”.

Gustavo Serpa calificó de vergonzoso
Gustavo Serpa calificó de vergonzoso el cuidado de Sencia sobre la grama de El Campín - crédito Colprensa

Por otra parte, el máximo accionista del azul y blanco, Gustavo Serpa, en 6AM W de Caracol Radio se declaró “atónito” por lo que “está ocurriendo en el estadio Nemesio Camacho El Campín”.

“Ayer decían los jugadores que jamás habían enfrentado una situación de estas! Y eso no tiene nada que ver con la situación deportiva de Millonarios, para que no nos metamos ahí. Es que esta es la capital de Colombia. Nosotros no podemos tener un estadio en esas condiciones”, sostuvo el dirigente Embajador.

Hasta el momento, ninguno de los clubes bogotanos ha emitido un pronunciamiento oficial tras la determinación de Dimayor. Se espera que en las próximas horas los presidentes de las instituciones afectadas comuniquen su posición y propuestas de solución.

Próximo evento musical en El Campín, en la mira

Aunque los compromisos de fútbol han sido suspendidos y están a la espera de reprogramación, El Campín tiene previsto acoger el “Festival pa’ gozar y cantar 2.0” el próximo 28 de febrero, con la participación de artistas como Pipe Bueno, Calibre 50, Paola Jara y Jhon Alex Castaño.

Tras la decisión de Dimayor, queda por verse qué determinaciones tomarán Sencia y el IDRD respecto a la realización del concierto, considerando el estado actual del césped y el impacto en la agenda deportiva.

Temas Relacionados

Liga BetPlayMillonariosIndependiente Santa FeSanta FeDimayorFútbol ColombianoFortalezaEl CampínColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia

El jugador, que siempre luce la camiseta número 10 de la Tricolor, negocia con el club de la MLS de Estados Unidos para incorporarse a la pretemporada y estar de la mejor forma para el mundial de 2026

James Rodríguez a Minnesota: lo

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

El cuadro Cardenal jugará la fase de grupos de la Libertadores tras cinco años de ausencia

Conmebol pondría en la cuerda

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera

El cuadro Escarlata ya cuenta en su zona ofensiva con la experiencia de Adrián Ramos y la reciente incorporación de Daniel Valencia

América de Cali no se

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”

El ‘10′ de la selección Colombia estaría manteniendo conversaciones con el Minnesota United FC para reforzarlo de cara a la temporada 2026

James Rodríguez va en camino

Dayro Moreno persigue dos récords: un como goleador y otro por su permanencia

El delantero es leyenda del conjunto de Manizales, luego de levantar la Copa Libertadores, convertirse en el máximo goleador colombiano de la historia vistiendo su camiseta y volver a la selección Colombia en las últimas Eliminatorias

Dayro Moreno persigue dos récords:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Farruko rindió emotivo homenaje a

Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

Manuela Gómez conmovió en ‘La casa de los famosos’ al hablar de su hija: “Me cuesta amarla”

Bad Bunny disparó las reproducciones de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ un día después de su triunfo en los Grammy: el incremento fue mayor al 100% en Spotify

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue bonito y emotivo”

Deportes

La Dimayor aplazó los próximos

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno del estadio El Campín: estos son los equipos afectados

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”