James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

James Rodríguez continúa a la espera de una oferta que defina su futuro para la temporada 2026, mientras se prepara para llegar en plenitud física al gran objetivo del año: la Copa del Mundo FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

La incertidumbre en torno a su próximo club suma un nuevo capítulo, esta vez con detalles concretos de por qué el mediocampista cucuteño, pese a los rumores y propuestas, no tiene pensado regresar al fútbol colombiano en el corto plazo.

Según reveló César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, en el programa El Pulso del Fútbol, una de las principales razones que aleja a James de la Liga BetPlay es el tema de los patrocinios.

“Se manifestó James a través de la gente que está con él y le agradeció a Millonarios el interés, pero definitivamente no puede en el fútbol colombiano. Ni en el Embajador, ni en otro equipo por los contratos de publicidad, entre ellos uno muy importante de BetPlay”, afirmó Londoño.

El comunicador explicó que al ex Real Madrid lo han anunciado como imagen de varias marcas de cara al Mundial 2026 y que existe una cláusula: el contrato solo se puede mantener siempre y cuando James Rodríguez no juegue en la liga colombiana.

Esto, sumado a los compromisos comerciales que rodean al jugador, descarta por completo su retorno inmediato al país. Incluso, Londoño añadió que el propio James ha sido claro sobre el tema: “Él ha dicho que todavía no es el momento de regresar al país, no sé si en algún momento de su carrera lo pueda hacer”.

Mientras tanto, la opción que parece ganar terreno es la de un salto a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El periodista Alexis Rodríguez contó que “la MLS quiere que James juegue este año en su liga”, lo que supondría una vitrina ideal para el cucuteño, tanto por el nivel de la competencia como por la exposición de cara a la Copa del Mundo.

La presencia de James en la MLS sería un plus para el torneo estadounidense, que busca atraer figuras de talla internacional en un año clave para el fútbol mundial.

Rumores y posibilidades en el mercado mexicano

No solo Estados Unidos aparece en el horizonte de James Rodríguez. En los últimos días, medios mexicanos como Medio Tiempo informaron que el América estaría analizando la posibilidad de fichar al colombiano, especialmente tras la salida de jugadores clave como Álvaro Fidalgo (ahora en el Real Betis) y Allan Saint-Maximin.

Las imágenes de James entrenando en solitario han vuelto a generar interés, y su nombre figura como posible refuerzo de los cremas a pocos meses del Mundial.

El entorno de James sigue abierto a escuchar propuestas, siempre que se ajusten a sus exigencias deportivas y comerciales.

El objetivo es claro: encontrar un equipo que le permita mantener ritmo de competencia y estar en óptimas condiciones para los amistosos de la selección Colombia, programados para el 26 y 29 de marzo ante Croacia y Francia en Estados Unidos, y, por supuesto, para la cita orbital de mitad de año.

Por ahora, el futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita. La presión por definir su destino aumenta con el paso de los días, pero el colombiano ha dejado claro que priorizará un entorno que le garantice estabilidad contractual, visibilidad internacional y la preparación ideal para afrontar el reto mundialista con la Tricolor.

La expectativa sigue creciendo entre aficionados y medios, mientras el mercado de fichajes espera el desenlace de una de las novelas más seguidas del fútbol sudamericano.