Deportes

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

El mediocampista acelera la búsqueda de un nuevo club con el objetivo de llegar en plenitud física y futbolística a la Copa del Mundo

Guardar
James Rodríguez estuvo en la
James Rodríguez estuvo en la órbita de Millonarios para reforzar la plantilla de cara al primer semestre de 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS/Millonarios FC

James Rodríguez continúa a la espera de una oferta que defina su futuro para la temporada 2026, mientras se prepara para llegar en plenitud física al gran objetivo del año: la Copa del Mundo FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

La incertidumbre en torno a su próximo club suma un nuevo capítulo, esta vez con detalles concretos de por qué el mediocampista cucuteño, pese a los rumores y propuestas, no tiene pensado regresar al fútbol colombiano en el corto plazo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez es jugador libre
James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

Según reveló César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, en el programa El Pulso del Fútbol, una de las principales razones que aleja a James de la Liga BetPlay es el tema de los patrocinios.

Se manifestó James a través de la gente que está con él y le agradeció a Millonarios el interés, pero definitivamente no puede en el fútbol colombiano. Ni en el Embajador, ni en otro equipo por los contratos de publicidad, entre ellos uno muy importante de BetPlay”, afirmó Londoño.

El comunicador explicó que al ex Real Madrid lo han anunciado como imagen de varias marcas de cara al Mundial 2026 y que existe una cláusula: el contrato solo se puede mantener siempre y cuando James Rodríguez no juegue en la liga colombiana.

Esto, sumado a los compromisos comerciales que rodean al jugador, descarta por completo su retorno inmediato al país. Incluso, Londoño añadió que el propio James ha sido claro sobre el tema: “Él ha dicho que todavía no es el momento de regresar al país, no sé si en algún momento de su carrera lo pueda hacer”.

Mientras tanto, la opción que parece ganar terreno es la de un salto a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El periodista Alexis Rodríguez contó que “la MLS quiere que James juegue este año en su liga”, lo que supondría una vitrina ideal para el cucuteño, tanto por el nivel de la competencia como por la exposición de cara a la Copa del Mundo.

La presencia de James en la MLS sería un plus para el torneo estadounidense, que busca atraer figuras de talla internacional en un año clave para el fútbol mundial.

Rumores y posibilidades en el mercado mexicano

James Rodríguez jugará su último
James Rodríguez jugará su último Mundial con la selección Colombia - crédito AFP

No solo Estados Unidos aparece en el horizonte de James Rodríguez. En los últimos días, medios mexicanos como Medio Tiempo informaron que el América estaría analizando la posibilidad de fichar al colombiano, especialmente tras la salida de jugadores clave como Álvaro Fidalgo (ahora en el Real Betis) y Allan Saint-Maximin.

Las imágenes de James entrenando en solitario han vuelto a generar interés, y su nombre figura como posible refuerzo de los cremas a pocos meses del Mundial.

El entorno de James sigue abierto a escuchar propuestas, siempre que se ajusten a sus exigencias deportivas y comerciales.

James Rodríguez ha jugado dos
James Rodríguez ha jugado dos Copas del Mundo con la Tricolor: Brasil 2014 y Rusia 2018- crédito Reuters

El objetivo es claro: encontrar un equipo que le permita mantener ritmo de competencia y estar en óptimas condiciones para los amistosos de la selección Colombia, programados para el 26 y 29 de marzo ante Croacia y Francia en Estados Unidos, y, por supuesto, para la cita orbital de mitad de año.

Por ahora, el futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita. La presión por definir su destino aumenta con el paso de los días, pero el colombiano ha dejado claro que priorizará un entorno que le garantice estabilidad contractual, visibilidad internacional y la preparación ideal para afrontar el reto mundialista con la Tricolor.

La expectativa sigue creciendo entre aficionados y medios, mientras el mercado de fichajes espera el desenlace de una de las novelas más seguidas del fútbol sudamericano.

Temas Relacionados

James RodríguezMillonariosMillonarios FCLiga BetPlaySelección ColombiaCopa del Mundo FIFA 2026MLSColombia-Deportes

Más Noticias

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano no solo ha traído caras nuevas, sino que también ha elevado el valor de varios jugadores, generando una competencia cada vez más pareja y exigente

Nacional y América encabezan el

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55 del segundo tiempo, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Empate sin goles: Millonarios e

Jhon Durán está en la órbita de un gigante ruso: su fichaje podría cerrarse en horas

De concretarse el traspaso, el delantero colombiano sumaría su tercer club en el fútbol europeo

Jhon Durán está en la

Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso

El volante no ha podido jugar en 2026 por una lesión en los isquiotibiales, que lo privará de volver a ser convocado a la selección Colombia previo al Mundial 2026

Juan Guillermo Cuadrado se queda

Así quedó la tabla del descenso tras la victoria del Deportivo Cali contra Pasto en la Liga BetPlay

El cuadro verdiblanco sigue en su misión por evitar estar abajo en la tabla del descenso, mientras su hinchada sueña con regresar a las finales del fútbol profesional colombiano

Así quedó la tabla del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

Deportes

Nacional y América encabezan el

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

Jhon Durán está en la órbita de un gigante ruso: su fichaje podría cerrarse en horas

Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso

Así quedó la tabla del descenso tras la victoria del Deportivo Cali contra Pasto en la Liga BetPlay