Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

La expectativa por el partido entre Atlético Nacional e Inter Miami no solo se vivió en las tribunas, puesto que en los actos protocolarios, en los que jugadores de ambos clubes se saludaron, quedó en evidencia la emoción que tenían algunos atletas colombianos al poder enfrentar a Lionel Messi.

En el caso de los referentes del club, como lo son David Ospina y Edwin Cardona, ya habían tenido la posibilidad de jugar en contra del argentino en partidos de selecciones con la Tricolor; sin embargo, ese no era el caso de los juveniles que hicieron parte del equipo titular.

Durante el saludo entre jugadores, uno de los más emocionados fue el mediocampista Juan Manuel Rengifo, que se hizo viral en redes sociales debido a que estuvo a punto de llorar luego de darle la mano al “10″ del Inter Miami.

Rengifo fue figura en el compromiso

Tras dejar a un lado la emoción de poder compartir terreno de juego con el capitán del último campeón del mundo, Rengifo se concentró y fue una de las figuras del compromiso jugado en el estadio Atanasio Girardot.

Además de las sociedades que tuvo con jugadores como Edwin Cardona y Marlos Moreno, el joven fue la figura del primer tiempo gracias al gol que anotó sobre el minuto 25.

Después de tener el balón durante gran parte de los primeros 45 minutos, Atlético Nacional concretó la superioridad por medio del joven enganche, que disparó desde el borde del área y anotó el primer gol del partido.

En el 4-1-4-1 que planteó el técnico Diego Arias, Rengifo fue el enlace entre la parte defensiva de Atlético Nacional y los jugadores ofensivos, siendo uno de los jugadores que más tocó el balón durante el partido.

Todos los momentos que protagonizó durante el partido hicieron que Rengifo fuera tendencia en redes sociales, puesto que diferentes usuarios elogiaron al canterano del Verdolaga.

Cabe mencionar que Juan Manuel Rengifo se consolidó en el plantel profesional de Atlético Nacional en el segundo semestre de 2025; desde entonces, gracias al talento que ha mostrado en los partidos de Liga BetPlay, se han generado rumores en torno a su futuro.

Diferentes periodistas han indicado que Rengifo aparece en la lista de posibles refuerzos de equipos sudamericanos y de la MLS; sin embargo, los directivos de Nacional aumentaron su salario y renovaron el contrato que tenía el joven con el club para que siga vinculado a la institución por varios años más.

¿Quién es Juan Manuel Rengifo?

Juan Manuel Rengifo Duque nació el 2 de abril de 2005 en Medellín, es mediocampista de Atlético Nacional y uno de los jóvenes más prometedores del club antioqueño. Formado en la cantera Verdolaga, destaca por su comprensión táctica y su capacidad para adaptarse a diferentes exigencias del juego.

Con 20 años, Rengifo ya ha sumado minutos en la Liga Betplay y la Copa Colombia, mostrando regularidad y madurez en un plantel que combina experiencia y juventud. Durante la temporada 2025-2026, ha disputado 15 partidos oficiales entre liga y copa, anotando dos goles y aportando asistencias que han fortalecido su presencia en el primer equipo.

Su rendimiento ha motivado a la dirigencia de Nacional a gestionar la extensión de su contrato, asegurando su vínculo hasta 2029. Esta apuesta refleja la intención del club de consolidar un proyecto deportivo que combine desarrollo interno y sostenibilidad.

Rengifo se caracteriza por su intensidad, precisión en el pase y visión de juego. Su evolución en el primer equipo responde al modelo de Atlético Nacional de potenciar talentos propios y fortalecer la identidad institucional. En 2026, enfrenta el desafío de consolidarse como una opción constante para el cuerpo técnico y continuar su crecimiento profesional.