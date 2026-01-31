Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs. Inter Miami: ‘El verdolaga’ va ganando 1-0

Juan José Rengifo dio un zapatazo que fue imposible atajar para el portero del campeón de Estados Unidos

Inter de Miami vs. Atlético
Inter de Miami vs. Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Bienvenidos al minuto a minuto del “Partido de la historia” entre el Inter de Miami y Atlético Nacional. El compromiso se llevará el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

En pocas líneas:

23:27 hsHoy

Comienza el segundo tiempo

Con lluvia inició el segundo
Con lluvia inició el segundo tiempo en el Estadio Atanasio Girardot - crédito Reuters

Con lluvia inició el segundo tiempo en el Estadio Atanasio Girardot.

Previo a la reanudación del partido, el equipo local sustituyó a nueve de los 11 jugadores que tenía en cancha. Entre los más destacados están David Ospina, William Tesillo y Milton Casco. Inter Miami no hizo cambios.

23:02 hsHoy

Terminó el primer tiempo

Los primeros 45 minutos en
Los primeros 45 minutos en el Atanasio Girardot dejaron un espectáculo para los asistentes al estadio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Minuto 46: La jueza del compromiso dio por finalizada la primera parte del compromiso, que fue dominada de principio a fin por Atlético Nacional.

22:52 hsHoy

Primer mano a mano entre Messi y David Ospina

Lionel Messi es el referente
Lionel Messi es el referente de Inter Miami, mientras que David Ospina es el referente de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional y Reuters

Minuto 35: El 10 argentino probó al veterano arquero con un remate peligroso que el capitán de Atlético Nacional mandó al tiro de esquina.

22:42 hsHoy

Gol de Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo marcó el
Juan Manuel Rengifo marcó el primer gol del partido - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Minuto 25: Con un potente disparo desde fuera del área, Juan José Rengifo venció al portero rival para adelantar al ‘rey de copas’ en el marcador.

22:40 hsHoy

Primera jugada de peligro de Messi

Lionel Messi intentó hacer gol
Lionel Messi intentó hacer gol con pelota parada - crédito Luisa Gonzalez

Minuto 23: Lionel Messi, en un lanzamiento de tiro libre, hizo el primer disparo a portería del Inter Miami.

22:36 hsHoy

Nacional busca imponerse en casa

Minuto 15: En el primer cuarto de hora del compromiso, Nacional domina el balón y aprovecha la verticalidad de su lateral Milton Casco para generar peligro en el área del rival.

22:27 hsHoy

Intercambio de golpes entre ambos equipos

Un remate de media distancia de Juan Manuel Zapata en el minuto ocho avisó al arquero del equipo estadounidense. Tras la jugada, el campeón de la MLS hizo una salida rápida que terminó en un disparo desviado del uruguayo Luis Suárez.

22:21 hsHoy

Atlético Nacional casi anota el primer gol del partido

En la primera jugada del compromiso, el equipo Verdolaga tuvo la primera oportunidad de adelantarse en el marcador con un cabezazo que salió desviado.

22:15 hsHoy

Comenzó el partido entre Atlético Nacional vs. Inter Miami

Después de 12 años de
Después de 12 años de ausencia, el campeón del mundo vuelve a la ciudad de la Eterna Primavera para medirse ante el equipo más importante de Colombia-crédito David Jaramillo/Colprensa - Paloma del Solar/REUTERS

A las 5:15 p. m. María Victoria Daza árbitra del encuentro, dio el pitazo inicial del compromiso.

21:57 hsHoy

Antecedentes de los dos equipos

El 24 de enero de 2026, Alianza Lima goleó a Inter Miami en el partido amistoso denominado “Noche Blanquiazul” por 3-0, realizado en el estadio Alejandro Villanueva.

En lo que se refiere al último partido por competencias oficiales, se dio en la gran final de la MLS, cuando Inter Miami derrotó por 3-1 al Vancouver Whitecaps, el 6 de diciembre de 2025.

El autogol del colombiano Edier Ocampo al minuto 8 y las anotaciones de Rodrigo de Paul al 71 y de Tadeo Allende al 71, permitieron que el astro argentino levantara su primer título en Estados Unidos.

Por los lados de Atlético Nacional, viene de derrotar en su debut por la Liga BetPlay al Boyacá Chicó por 4-0, el 17 de enero de 2026.

Los goles llegaron gracias a Andrés Sarmiento al minuto 41, de Edwin Cardona al 55 de partido, de William Tesillo al 77 y de Juan Bauzá al 84 de partido.

Afiche del Inter Miami presentando el partido: Lionel Messi el gran protagonista

De esta forma, Inter Miami
De esta forma, Inter Miami presentó el partido-crédito @InterMiamiCF/X

