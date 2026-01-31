EN VIVO Atlético Nacional vs. Inter Miami: ‘El verdolaga’ va ganando 1-0

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Bienvenidos al minuto a minuto del “Partido de la historia” entre el Inter de Miami y Atlético Nacional. El compromiso se llevará el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

