EN VIVO Atlético Nacional vs. Inter Miami: ‘El verdolaga’ va ganando 1-0

Bienvenidos al minuto a minuto del “Partido de la historia” entre el Inter de Miami y Atlético Nacional. El compromiso se llevará el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
Con lluvia inició el segundo tiempo en el Estadio Atanasio Girardot.
Previo a la reanudación del partido, el equipo local sustituyó a nueve de los 11 jugadores que tenía en cancha. Entre los más destacados están David Ospina, William Tesillo y Milton Casco. Inter Miami no hizo cambios.
Minuto 46: La jueza del compromiso dio por finalizada la primera parte del compromiso, que fue dominada de principio a fin por Atlético Nacional.
Minuto 35: El 10 argentino probó al veterano arquero con un remate peligroso que el capitán de Atlético Nacional mandó al tiro de esquina.
Minuto 25: Con un potente disparo desde fuera del área, Juan José Rengifo venció al portero rival para adelantar al ‘rey de copas’ en el marcador.
Minuto 23: Lionel Messi, en un lanzamiento de tiro libre, hizo el primer disparo a portería del Inter Miami.
Minuto 15: En el primer cuarto de hora del compromiso, Nacional domina el balón y aprovecha la verticalidad de su lateral Milton Casco para generar peligro en el área del rival.
Un remate de media distancia de Juan Manuel Zapata en el minuto ocho avisó al arquero del equipo estadounidense. Tras la jugada, el campeón de la MLS hizo una salida rápida que terminó en un disparo desviado del uruguayo Luis Suárez.
En la primera jugada del compromiso, el equipo Verdolaga tuvo la primera oportunidad de adelantarse en el marcador con un cabezazo que salió desviado.
A las 5:15 p. m. María Victoria Daza árbitra del encuentro, dio el pitazo inicial del compromiso.
El 24 de enero de 2026, Alianza Lima goleó a Inter Miami en el partido amistoso denominado “Noche Blanquiazul” por 3-0, realizado en el estadio Alejandro Villanueva.
En lo que se refiere al último partido por competencias oficiales, se dio en la gran final de la MLS, cuando Inter Miami derrotó por 3-1 al Vancouver Whitecaps, el 6 de diciembre de 2025.
El autogol del colombiano Edier Ocampo al minuto 8 y las anotaciones de Rodrigo de Paul al 71 y de Tadeo Allende al 71, permitieron que el astro argentino levantara su primer título en Estados Unidos.
Por los lados de Atlético Nacional, viene de derrotar en su debut por la Liga BetPlay al Boyacá Chicó por 4-0, el 17 de enero de 2026.
Los goles llegaron gracias a Andrés Sarmiento al minuto 41, de Edwin Cardona al 55 de partido, de William Tesillo al 77 y de Juan Bauzá al 84 de partido.