Inter Miami vs. Atlético Nacional - EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del “Partido de la historia” entre el Inter de Miami y Atlético Nacional.
La confirmación de la lesión de rodilla sufrida por Sergio Reguilón en el amistoso entre Inter Miami y Alianza Lima ha marcado un comienzo preocupante para el club estadounidense, a solo semanas del inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) y a pocos días del partido amistoso de pretemporada en el estadio Atanasio Girardot contra Atlético Nacional, el sábado 31 de enero.
Un inédito encuentro entre Atlético Nacional e Inter Miami acapara la atención de los aficionados al fútbol, al programarse un amistoso internacional en Medellín el sábado 31 de enero.
El encuentro se disputará el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El 24 de enero de 2026, Alianza Lima goleó a Inter Miami en el partido amistoso denominado “Noche Blanquiazul” por 3-0, realizado en el estadio Alejandro Villanueva.
En lo que se refiere al último partido por competencias oficiales, se dio en la gran final de la MLS, cuando Inter Miami derrotó por 3-1 al Vancouver Whitecaps, el 6 de diciembre de 2025.
El autogol del colombiano Edier Ocampo al minuto 8 y las anotaciones de Rodrigo de Paul al 71 y de Tadeo Allende al 71, permitieron que el astro argentino levantara su primer título en Estados Unidos.
Por los lados de Atlético Nacional, viene de derrotar en su debut por la Liga BetPlay al Boyacá Chicó por 4-0, el 17 de enero de 2026.
Los goles llegaron gracias a Andrés Sarmiento al minuto 41, de Edwin Cardona al 55 de partido, de William Tesillo al 77 y de Juan Bauzá al 84 de partido.