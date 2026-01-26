EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Bolivia en la fecha 3 de la Copa América Futsal que se juega en la ciudad de Luque, Paraguay. En sus dos anteriores salidas, la Tricolor empató contra Brasil y perdió ante Venezuela en las dos primeras jornadas de la fase de grupos.
El tercer partido cobra una connotación especial, pues daría vida a la Amarilla o, por el contrario, la condenaría. El duelo está programado para las 10:00 a. m. (hora colombiana).
Colombia y Venezuela se enfrentaron este domingo en el estreno del Grupo B de la Conmebol Copa América Futsal 2026, donde el conjunto venezolano se impuso 3-2 en un partido disputado en el que Colombia terminó con un jugador menos.
El resultado se definió cuando, tras una circulación de balón con arquero-jugador, Teran marcó el tercer gol venezolano con un remate al lado del poste que dejó sin reacción al arquero Sánchez. Echavarria fue expulsado, dejando a Colombia en inferioridad numérica en los últimos minutos.
Venezuela abrió el marcador tras un córner, aprovechando un tiro preciso de Francia. Colombia igualó por intermedio de Padilla después de una jugada de Clavijo, aunque la ventaja al descanso fue venezolana tras una combinación entre Sandoval y Oscar Fernández.
En el inicio del segundo tiempo, Neme empató nuevamente para Colombia con un potente disparo desde media distancia. A pesar del esfuerzo, el equipo dirigido por Bruno no logró revertir el marcador.