EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

La Tricolor suma un empate y una derrota en la fase de grupos del torneo continental y está obligada a ganarle a la selección del altiplano para aspirar a jugar las finales

La selección Colombia perdió 3-2 contra Venezuela en su última salida ante Venezuela - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Bolivia en la fecha 3 de la Copa América Futsal que se juega en la ciudad de Luque, Paraguay. En sus dos anteriores salidas, la Tricolor empató contra Brasil y perdió ante Venezuela en las dos primeras jornadas de la fase de grupos.

El tercer partido cobra una connotación especial, pues daría vida a la Amarilla o, por el contrario, la condenaría. El duelo está programado para las 10:00 a. m. (hora colombiana).

12:11 hsHoy

Así fue la derrota de Colombia contra Venezuela

Dos tarjetas rojas pusieron en problemas a la selección Colombia en el partido contra Venezuela - crédito Conmebol

Colombia y Venezuela se enfrentaron este domingo en el estreno del Grupo B de la Conmebol Copa América Futsal 2026, donde el conjunto venezolano se impuso 3-2 en un partido disputado en el que Colombia terminó con un jugador menos.

El resultado se definió cuando, tras una circulación de balón con arquero-jugador, Teran marcó el tercer gol venezolano con un remate al lado del poste que dejó sin reacción al arquero Sánchez. Echavarria fue expulsado, dejando a Colombia en inferioridad numérica en los últimos minutos.

Venezuela abrió el marcador tras un córner, aprovechando un tiro preciso de Francia. Colombia igualó por intermedio de Padilla después de una jugada de Clavijo, aunque la ventaja al descanso fue venezolana tras una combinación entre Sandoval y Oscar Fernández.

En el inicio del segundo tiempo, Neme empató nuevamente para Colombia con un potente disparo desde media distancia. A pesar del esfuerzo, el equipo dirigido por Bruno no logró revertir el marcador.

11:38 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. selección de Bolivia - Fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026
  • Lugar: Arena COP Óscar Harrison - Luque, Paraguay
  • Fecha y hora: lunes 26 de enero - 10:00 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2
  • Posible alineación selección Colombia: José Sánchez (A), Ronald Solórzano, Felipe Echavarría, Sebastián Sánchez y Luis Posada

