EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

La selección Colombia perdió 3-2 contra Venezuela en su última salida ante Venezuela - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Bolivia en la fecha 3 de la Copa América Futsal que se juega en la ciudad de Luque, Paraguay. En sus dos anteriores salidas, la Tricolor empató contra Brasil y perdió ante Venezuela en las dos primeras jornadas de la fase de grupos.

El tercer partido cobra una connotación especial, pues daría vida a la Amarilla o, por el contrario, la condenaría. El duelo está programado para las 10:00 a. m. (hora colombiana).