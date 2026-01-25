Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026

Alberto Gamero llegó al Deportivo Cali para sacarlo del descenso y pelear por la Liga BetPlay en 2025 - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali celebró su primera victoria en la Liga BetPlay 2026 tras imponerse 3-1 sobre Independiente Medellín en el estadio Palmaseca, en un partido que entregó señales positivas para el equipo dirigido por Alberto Gamero.

Los goles de Avilés Hurtado, Steven “Titi” Rodríguez y Johan Martínez sellaron los tres puntos para el conjunto Azucarero, que necesitaba una reacción urgente luego de un arranque complicado y una temporada anterior marcada por la falta de resultados. Por parte del Medellín, Gerónimo Mancilla descontó en la segunda mitad, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

La presión sobre el banquillo caleño era evidente tras la derrota en la primera jornada ante Jaguares, rival directo en la tabla del descenso. A esto se sumaba el mal cierre de 2025, cuando el equipo no logró clasificar a los cuadrangulares finales, situación que había generado un clima de incertidumbre y malestar entre la hinchada, con voces que exigían la salida de Gamero.

Sin embargo, el triunfo ante Medellín trajo alivio y un margen de confianza para el entrenador samario. En entrevista con Caracol Radio, el presidente del club, Rafael Tinoco, fue enfático al respaldar el proyecto del timonel: “En ningún momento estuvo en riesgo la continuidad del profesor Gamero”.

Tinoco explicó que el proceso de adaptación es inevitable debido a la cantidad de refuerzos incorporados y que el club debe apostar por la estabilidad para permitir que el conjunto consolide una identidad de juego.

“No podemos ser tan imprudentes que por un partido vayamos a cambiar al estratega. Hay que tener conciencia de que esto es un proceso, que la pretemporada fue buena, pero aún falta tiempo para que los jugadores se adapten y el trabajo dé frutos. La varita mágica no existe”, subrayó el dirigente, dejando claro que tanto el cuerpo técnico como la plantilla cuentan con el respaldo institucional al menos en el corto plazo.

Deportivo Cali no descarta nuevos refuerzos para el semestre

Consultado sobre la posibilidad de sumar más jugadores en lo que queda del mercado de fichajes, Tinoco reconoció que la inversión realizada en la plantilla ha sido significativa y que, en principio, el club se siente respaldado en todas las posiciones.

No obstante, no cerró la puerta a nuevas incorporaciones: “No nos cerramos a nada porque en este mundo hay que estar abierto a cualquier cosa”. La flexibilidad en la planificación es parte del enfoque de la directiva, que busca mantener al equipo competitivo y con variantes ante cualquier eventualidad.

El club caleño ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de pases para este primer semestre de 2026. Con la llegada del joven delantero Javier Mena, de 20 años, los azucareros completaron nueve refuerzos en la ventana de transferencias.

Entre las contrataciones destacan nombres como Juan Ignacio Dinneno, que regresa al club tras una exitosa etapa en Pumas UNAM; el arquero internacional Pedro Gallese; Fernando Álvarez; Emanuel Reynoso; Ronaldo Pájaro; Joan Sebastián Gómez; Daniel Giraldo y Steven “Titi” Rodríguez, que ya debutó con gol ante el Medellín.

El plan de futuro y el respaldo a la cantera

En medio de la reestructuración, el Deportivo Cali también apuesta por fortalecer la base y el proyecto institucional a largo plazo. Tinoco reveló que el exfutbolista y referente del club, Mario Yepes, se ha acercado para colaborar y brindar apoyo en el desarrollo de la cantera, uno de los pilares históricos del equipo verdiblanco.

“Uno de los temas que más le preocupaban era la cantera, así que él ofreció todo el apoyo para volver a hacerla crecer. Nosotros estamos más que agradecidos por lo que representa y la gran persona que es”.

El reto inmediato para el club es obtener resultados en las próximas jornadas, alejarse de la zona de descenso y recuperar el protagonismo en la Liga BetPlay.

El objetivo es regresar a las instancias finales y asegurar la clasificación a un torneo internacional, metas que requieren estabilidad, paciencia y un trabajo constante en todas las áreas del club.