Deportes

Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026

El club Azucarero logró sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay tras vencer 3-1 a Independiente Medellín en el estadio Palmaseca

Guardar
Alberto Gamero llegó al Deportivo
Alberto Gamero llegó al Deportivo Cali para sacarlo del descenso y pelear por la Liga BetPlay en 2025 - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali celebró su primera victoria en la Liga BetPlay 2026 tras imponerse 3-1 sobre Independiente Medellín en el estadio Palmaseca, en un partido que entregó señales positivas para el equipo dirigido por Alberto Gamero.

Los goles de Avilés Hurtado, Steven “Titi” Rodríguez y Johan Martínez sellaron los tres puntos para el conjunto Azucarero, que necesitaba una reacción urgente luego de un arranque complicado y una temporada anterior marcada por la falta de resultados. Por parte del Medellín, Gerónimo Mancilla descontó en la segunda mitad, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alberto Gamero salió de Millonarios
Alberto Gamero salió de Millonarios en diciembre de 2024- crédito Vizzorimage

La presión sobre el banquillo caleño era evidente tras la derrota en la primera jornada ante Jaguares, rival directo en la tabla del descenso. A esto se sumaba el mal cierre de 2025, cuando el equipo no logró clasificar a los cuadrangulares finales, situación que había generado un clima de incertidumbre y malestar entre la hinchada, con voces que exigían la salida de Gamero.

Sin embargo, el triunfo ante Medellín trajo alivio y un margen de confianza para el entrenador samario. En entrevista con Caracol Radio, el presidente del club, Rafael Tinoco, fue enfático al respaldar el proyecto del timonel: “En ningún momento estuvo en riesgo la continuidad del profesor Gamero”.

Tinoco explicó que el proceso de adaptación es inevitable debido a la cantidad de refuerzos incorporados y que el club debe apostar por la estabilidad para permitir que el conjunto consolide una identidad de juego.

“No podemos ser tan imprudentes que por un partido vayamos a cambiar al estratega. Hay que tener conciencia de que esto es un proceso, que la pretemporada fue buena, pero aún falta tiempo para que los jugadores se adapten y el trabajo dé frutos. La varita mágica no existe”, subrayó el dirigente, dejando claro que tanto el cuerpo técnico como la plantilla cuentan con el respaldo institucional al menos en el corto plazo.

Deportivo Cali no descarta nuevos refuerzos para el semestre

Deportivo Cali superó al Medellín
Deportivo Cali superó al Medellín por 3-1 en Palmaseca, por la fecha 2 de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Consultado sobre la posibilidad de sumar más jugadores en lo que queda del mercado de fichajes, Tinoco reconoció que la inversión realizada en la plantilla ha sido significativa y que, en principio, el club se siente respaldado en todas las posiciones.

No obstante, no cerró la puerta a nuevas incorporaciones: “No nos cerramos a nada porque en este mundo hay que estar abierto a cualquier cosa”. La flexibilidad en la planificación es parte del enfoque de la directiva, que busca mantener al equipo competitivo y con variantes ante cualquier eventualidad.

El club caleño ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de pases para este primer semestre de 2026. Con la llegada del joven delantero Javier Mena, de 20 años, los azucareros completaron nueve refuerzos en la ventana de transferencias.

Entre las contrataciones destacan nombres como Juan Ignacio Dinneno, que regresa al club tras una exitosa etapa en Pumas UNAM; el arquero internacional Pedro Gallese; Fernando Álvarez; Emanuel Reynoso; Ronaldo Pájaro; Joan Sebastián Gómez; Daniel Giraldo y Steven “Titi” Rodríguez, que ya debutó con gol ante el Medellín.

El plan de futuro y el respaldo a la cantera

Mario Yepes fue técnico del
Mario Yepes fue técnico del Deportivo Cali en 2016, entrando dos veces a los cuadrangulares, siendo eliminado ambas veces en cuartos de final - crédito Colprensa

En medio de la reestructuración, el Deportivo Cali también apuesta por fortalecer la base y el proyecto institucional a largo plazo. Tinoco reveló que el exfutbolista y referente del club, Mario Yepes, se ha acercado para colaborar y brindar apoyo en el desarrollo de la cantera, uno de los pilares históricos del equipo verdiblanco.

“Uno de los temas que más le preocupaban era la cantera, así que él ofreció todo el apoyo para volver a hacerla crecer. Nosotros estamos más que agradecidos por lo que representa y la gran persona que es”.

El reto inmediato para el club es obtener resultados en las próximas jornadas, alejarse de la zona de descenso y recuperar el protagonismo en la Liga BetPlay.

El objetivo es regresar a las instancias finales y asegurar la clasificación a un torneo internacional, metas que requieren estabilidad, paciencia y un trabajo constante en todas las áreas del club.

Temas Relacionados

Deportivo CaliCaliAlberto GameroRafael TinocoLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; minuto a minuto en el El Campín por la fecha 2 de Liga BetPlay

El Embajador debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

El estilo de Juan Carlos Osorio genera polémica: así lo analiza la prensa brasileña tras su último partido

A pesar de sumar dos victorias en sus primeros partidos con Clube do Remo, el modelo de juego no termina de convencer

El estilo de Juan Carlos

Roberto Martínez, técnico de Portugal, se desbordó en elogios hacia la selección Colombia: dejó ver su admiración por estrella de la ‘Tricolor’

El timonel español, que dirige a uno de los rivales del equipo ‘Cafetero’ en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, habló de lo que para él es el combinado patrio y los jugadores de los que tendrá cuidado

Roberto Martínez, técnico de Portugal,

Presidente de Llaneros se molestó porque Leonel Álvarez trató de “potrero” el estadio de Villavicencio: así le respondió

El equipo Leopardo empezó perdiendo en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé durante la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Presidente de Llaneros se molestó

Yáser Asprilla llega a Turquía y compartirá vestuario con otro colombiano

Afronta su tercer reto en el fútbol europeo con el objetivo de sumar minutos y convencer al técnico Néstor Lorenzo para ganarse un lugar en la lista de la selección Colombia

Yáser Asprilla llega a Turquía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Top 10: Este es el

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Top 10 Prime Video Colombia: “Ballerina” encabeza el ranking de películas imprescindibles para ver hoy

Las series más populares de Prime Video Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; minuto a minuto en el El Campín por la fecha 2 de Liga BetPlay

El estilo de Juan Carlos Osorio genera polémica: así lo analiza la prensa brasileña tras su último partido

Roberto Martínez, técnico de Portugal, se desbordó en elogios hacia la selección Colombia: dejó ver su admiración por estrella de la ‘Tricolor’

Presidente de Llaneros se molestó porque Leonel Álvarez trató de “potrero” el estadio de Villavicencio: así le respondió

Yáser Asprilla llega a Turquía y compartirá vestuario con otro colombiano