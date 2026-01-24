Bayern Múnich vs. Augsburgo - EN VIVO, fecha 19 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich y el Augsburgo por la fecha 19 de la Bundesliga.
La fecha 19 comenzó el 23 de enero de 2026.
23 de enero de 2026
St. Pauli 0-0 Hamburgo
24 de enero de 2026
Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen
Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
Heidenheim vs. RB Leipzig
Mainz vs. Wolfsburgo
Unión Berlín vs. Borussia Dortmund
25 de enero de 2026
Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgart
Friburgo vs. Colonia
El partido se jugará el 24 de enero de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.
El árbitro del encuentro será Florian Exner.
El 21 de enero de 2026, los alemanes ganaron por 2-0 con el doblete de Harry Kane al minuto 52 y 55 de partido, y contó con la titularidad de Luis Díaz durante todo el encuentro.
En su último duelo en la Bundesliga, llevado a cabo el 17 de enero de 2026 en el estadio Red Bull Arena de Leipzig, derrotaron al equipo de la bebida energética por 5-1, con los goles de Serge Gnary, Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović y Michael Olise.
Por los lados del Augsburgo, empató 2-2 frente al Friburgo en condición de local en el estadio WWK Arena.
Los goles de los locales, Alexis Claude-Maurice al 47 de partido y de Elvis Rexhbecaj al 49, mientras que Friburgo empató con las anotaciones de Yuito Suzuki al 60 y de Igor Matanovic al 62.
En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 30 de agosto de 2025, cuando en el WWK Arena, los Gigantes de Baviera protagonizaron un auténtico partidazo que terminó 3-2 a favor de ellos, y con gran protagonismo de Luis Díaz.