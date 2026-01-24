Deportes

Bayern Múnich vs. Augsburgo - EN VIVO, fecha 19 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

El campeonato alemán continúa en Baviera con uno de los derbis de la región, y la presencia de Luis Díaz en los Gigantes de Baviera

Luis Díaz encarando a Chrislain
Luis Díaz encarando a Chrislain Matsima en el partido de ida que terminó 3-2 en el estadio WWK Arena-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich y el Augsburgo por la fecha 19 de la Bundesliga.

12:29 hsHoy

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

El extremo de La Guajira fue destacado por su impacto decisivo en el Bayern Múnich y su liderazgo en la Selección Colombia, símbolo de una generación que sigue elevando el fútbol nacional en el panorama mundial

Luis Díaz tuvo un reconocimiento
Luis Díaz tuvo un reconocimiento importante en los premios Altius - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El 22 de enero de 2026, el deporte colombiano vivió una celebración marcada por el reconocimiento a sus más destacados representantes internacionales y la diversidad de sus disciplinas en los Premios Altius 2026, ceremonia centralizada en los galardones especiales para Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol.

Leer la nota completa
12:13 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el partido

Los "Gigantes de Baviera" presentó
Los "Gigantes de Baviera" presentó el partido de la siguiente manera: con Aleksandar Pavlovic y Jonathan Tah como protagonistas-crédito @FCBayern/X
11:45 hsHoy

Así va la fecha 19 de la Bundesliga

Nicolás Capaldo y Eric Anders
Nicolás Capaldo y Eric Anders Smith en el Hamburgo vs. St. Pauli-crédito Maryam Majd/REUTERS

La fecha 19 comenzó el 23 de enero de 2026.

23 de enero de 2026

St. Pauli 0-0 Hamburgo

  • Estadio: Millerntor - Stadion de Hamburgo
  • Árbitro: Tobias Welz

24 de enero de 2026

Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim

  • Estadio: Deutsche Bank Park
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Heidenheim vs. RB Leipzig

  • Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Stieler
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Mainz vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Unión Berlín vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Robert Hartmann
  • Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus Premium

25 de enero de 2026

Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgart

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Friburgo vs. Colonia

  • Estadio: Europa - Park de Friburgo
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:34 hsHoy

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a la estrella 35

Lucho al anotar el segundo
Lucho al anotar el segundo gol del Bayern Múnich en el WWK Arena en el primer partido de ida-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 24 de enero de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del encuentro será Florian Exner.

El 21 de enero de 2026, los alemanes ganaron por 2-0 con el doblete de Harry Kane al minuto 52 y 55 de partido, y contó con la titularidad de Luis Díaz durante todo el encuentro.

En su último duelo en la Bundesliga, llevado a cabo el 17 de enero de 2026 en el estadio Red Bull Arena de Leipzig, derrotaron al equipo de la bebida energética por 5-1, con los goles de Serge Gnary, Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović y Michael Olise.

Por los lados del Augsburgo, empató 2-2 frente al Friburgo en condición de local en el estadio WWK Arena.

Los goles de los locales, Alexis Claude-Maurice al 47 de partido y de Elvis Rexhbecaj al 49, mientras que Friburgo empató con las anotaciones de Yuito Suzuki al 60 y de Igor Matanovic al 62.

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 30 de agosto de 2025, cuando en el WWK Arena, los Gigantes de Baviera protagonizaron un auténtico partidazo que terminó 3-2 a favor de ellos, y con gran protagonismo de Luis Díaz.

